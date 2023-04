Stand: 14.04.2023 07:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Stadt Wedel führt Vier-Tage-Woche ein

In Wedel (Kreis Pinneberg) wird die Stadtverwaltung als erste Kommune Deutschlands die Vier-Tage-Woche einführen. In zwei bis drei Monaten soll das neue freiwillige Arbeitszeitmodell starten. Wer beispielsweise eine volle Stelle mit 41 Wochenarbeitsstunden hat, würde damit auch in Zukunft 41 Stunden arbeiten - nur eben nicht mehr an fünf, sondern an vier Tagen. Die Arbeitszeit kann flexibel gestaltet werden. Vorgeschrieben ist nur: nicht vor 6 Uhr morgens und nicht nach 21 Uhr abends. Die Stadtverwaltung will damit als Arbeitgeberin attraktiver werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 07:00 Uhr

Kreuzfahrtsaison startet in Kiel

In Kiel beginnt heute die Kreuzfahrtsaison. Den Auftakt macht das britisch-norwegische Schiff "Balmoral", das am Mittag einläuft. Der Kieler Hafen erwartet eigenen Angaben zufolge bis Ende des Jahres mehr als 220 Anläufe. Das sind zehn Prozent weniger als im Vorjahr, dafür sind die Schiffe größer. Deshalb rechnet die Hafenverwaltung mit mindestens so vielen Passagieren wie im vergangenen Jahr, damals waren es rund 830.000 Menschen. Bei einem Drittel der Anläufe sollen die Kreuzfahrtschiffe mithilfe von Landstrom ohne Abgase im Hafen liegen. In diesem Jahr steuern auch drei LNG-fähige Kreuzfahrtschiffe den Kieler Hafen an. Ob sie alle mit Flüssigerdgas fahren und ob sie hier auch betankt werden sollen, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 07:00 Uhr

Ehefrau getötet: Prozess beginnt

Vor dem Landgericht in Lübeck muss sich von heute an ein 45-jähriger Mann verantworten, weil er seine Ehefrau getötet haben soll. Ihm wird laut Anklage vorgeworfen, im Oktober 2022 in seinem Asia-Imbiss in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) auf die damals 37-Jährige eingeschlagen zu haben. Die Frau starb später an ihren schweren Verletzungen. Laut Obduktion war die Frau verblutet und erstickt. Ein Urteil wird im Juni erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 06:00 Uhr

AKN: Busse statt Bahnen auf der Linie 3

Wer in Südholstein mit der AKN-Linie 3 unterwegs ist, muss sich in den kommenden Tagen mehr Zeit für die Fahrten nehmen. Heute Abend starten Gleisarbeiten, deshalb gibt es zwischen Ulzburg-Süd (Kreis Segeberg) und Elmshorn (Kreis Pinneberg) einen Ersatzverkehr mit Bussen. Normalerweise dauert die Fahrt um die 40 Minuten, nun sind es bis zu 18 Minuten mehr. Wichtig: Die Busse in Ulzburg-Süd fahren früher ab als normalerweise die Züge. Außerdem halten sie zum Teil nicht an der Haltestelle Henstedt-Ulzburg. Ab kommender Woche Donnerstag sollen die Bahnen dann wieder regulär fahren. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:30 Uhr

Kieler Studie: Windräder vertreiben Seevögel

Wissenschaftler haben die Region rund um die ostfriesischen Inseln untersucht. Sie wollten wissen, wie sich der Bau von zwölf Windparks auf den Bestand der fischfressenden Seetaucher ausgewirkt hat. Für ihre Studie hat das Team um den Biologen Stefan Garthe Daten aus den Jahren 2010 bis 2017 ausgewertet. Ergebnis: In direkter Umgebung der Anlagen verschwanden die Seetaucher fast vollständig. Im Umkreis von zehn Kilometern sank der Bestand um 54 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:00 Uhr

Wetter: Erst sonnig, später Schauer

Am Morgen gibt es in Schleswig-Holstein streckenweise Nebel, vereinzelt auch Frost. Am Vormittag löst sich der Nebel auf und es wird zunächst sonnig. Später wird es immer bewölkter und es sind Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 10 Grad auf Fehmarn und 13 Grad in Dithmarschen. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 06:00 Uhr

