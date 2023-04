Stand: 13.04.2023 07:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Cannabis-Legalisierung: Experte aus SH skeptisch

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich erneut für die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Jean Hermanns von der Suchtabteilung im psychiatrischen Krankenhaus Rickling im Kreis Segeberg hält die legale Abgabe dagegen grundsätzlich für das falsche Signal. Er warnt vor Angststörungen und schweren Depressionen, die durch Cannabis-Konsum ausgelöst werden können und weist auf die Gefahren vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene hin, deren Gehirn noch nicht zu Ende entwickelt ist. Durch den Cannabis-Konsum komme es zu einer verminderten Reifung bestimmter Bereiche des Gehirns, die für den Umgang mit Gefühlen, logisches Denken oder das Gedächtnis zuständig seien. Das sei durch bildgebende Verfahren nachgewiesen und diese Veränderungen seien auch nicht mehr komplett rückgängig zu machen, so Herrmanns. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 07:00 Uhr

Pläne für Nationalpark Ostsee sorgen für Diskussionen

Viele Kommunen in Schleswig-Holstein stehen den Plänen für einen Nationalpark Ostsee skeptisch gegenüber. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat sich auf einer Veranstaltung in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) am Mittwoch mit den Sorgen auseinandergesetzt. Fischer befürchten, dass sie künftig deutlich weiter rausfahren müssen, denn in den sogenannten "Kernzonen" des Nationalparks wäre nach Goldschmidts Plänen die Fischerei tabu. Für Touristiker sind vor allem die "Nullnutzungszonen", also Bereiche, die gar nicht mehr genutzt werden dürften, problematisch. Goldschmidt sagte, dass viele Sorgen unbegründet seien. Er plant nun viele weitere Gespräche mit Betroffenen entlang der Ostsee. Die Landesregierung will dann im kommenden Jahr entscheiden, welche Nationalpark-Pläne umgesetzt werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 06:00 Uhr

Diebe nach Überfall auf Geldtransporter auf der Flucht

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Lübeck fahndet die Polizei aktuell in mehreren Bundesländern nach den Tätern. Die Ermittler suchen nicht nur in Schleswig-Holstein nach den Flüchtigen, sondern auch in Hamburg, Niedersachen und Mecklenburg-Vorpommern. Auch Hubschrauber und Drohnen sind im Einsatz. Gesucht werden drei Männer. Sie sollen laut Polizei einen Geldtransporter überfallen haben, während dieser in einem Lübecker Gewerbegebiet Station gemacht hat. Das Trio soll die Schusswaffe des Sicherheitsmitarbeiters an sich genommen und eine sechsstellige Summe Bargeld gestohlen haben. Nach Angaben der Ermittler sind die Tatverdächtigen vermutlich mit einem Citroen-Transporter der Autovermietung AVIS unterwegs. Die Polizei warnt davor, sich den bewaffneten Männern zu nähern. Wer sie sieht oder Hinweise geben kann, soll sich umgehend bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 06:00 Uhr

Fußball: Hauke Wahl wechselt von Kiel nach Hamburg

Holsteins Kiels Kapitän Hauke Wahl wird offenbar zum FC St. Pauli wechseln. Spieler und Verein sollen sich nach Informationen des Hamburger Abendblatts schon grundsätzlich verständigt haben. Der 29-jährige Wahl hatte Ende Februar angekündigt, dass er den Kieler Club nach fünf Jahren zum Saisonende verlassen und seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 06:30 Uhr

Kommunalkonferenz berät über deutsche Anbindung des Ostseetunnels

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) rechnet damit, dass der Tunnel unter dem Fehrmarnsund - der Sundtunnel - bis 2029 fertig sein wird. Auf einer Konferenz in Großenbrode (Kreis Ostholstein), bei der es um die Anbindung des Hinterlandes in Deutschland ging, sagte Madsen, dass der Tunnel dank kurzer und schnellerer Vorgänge bei den Behörden parallel zum dänisch-deutschen Fehmarnbelttunnel befahren werden könne. Geplant ist ein kombinierter Straßen- und Eisenbahntunnel, weil die alte Brücke über den Fehmarnsund den Verkehr allein nicht bewältigen kann. Um sich regelmäßig über den Planungs- und Baustand auszutauschen, soll die Fehmarnsund-Kommunalkonferenz nun halbjährlich mit dem Verkehrsminister stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und Regen

Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf ist in Schleswig-Holstein eine wechselnde Bewölkung zu erwarten, aber auch Sonne. Schauer oder vereinzelt kurze Gewitter sind möglich. Wo es regnet, kann es auch stürmisch sein. Die Temperaturen erreichen bis zu 11 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein, Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.04.2023 | 07:00 Uhr