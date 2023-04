Stand: 09.04.2023 12:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Windenergie: Ausbau im Norden nimmt Fahrt auf

Das Thema Windenergie kommt laut einem Branchenbericht voran: In den ersten drei Monaten des Jahres gingen mehr neue Windräder ans Netz - vor allem in Norddeutschland. Von Januar bis Ende März gingen bundesweit 117 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von 546 Megawatt in Betrieb. Das waren 17 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Das ergab eine vorläufige Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land, über die die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die Zahl könne sich aber noch erhöhen, da noch bis Ende April Inbetriebnahmen nachgemeldet werden könnten, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2023 12:00 Uhr

Kirche zu Ostern: Hoffnung hoch halten

Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), fordert in seiner Botschaft zum Ostersonntag auf, dort, wo es dunkel sei, das Licht der Hoffnung hochzuhalten. Glaube, Liebe und Hoffnung - das stehe dieses Jahr an Ostern im Mittelpunkt, aber auch der Friede, betont der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche, Kirsten Fehrs, ruft zum Aufbegehren gegen die weltweite Zerstörung und die Brutalität der vielen Kriege auf. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2023 10:00 Uhr

Kiel: Polizeieinsatz wegen Softairwaffe

In Kiel ist die Polizei gestern Abend zu einem Einsatz ausgerückt. Ein Anwohner hatte gemeldet, dass er im Hinterhof eine verdächtige Person mit einer Schusswaffe gesehen habe. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig, es waren auch Spezialkräfte vor Ort. Sie überwältigten den Mann. Der 48-Jährige trug dabei keine Waffe, erklärte aber, er hätte versucht, mit einer Spielzeugwaffe auf Ratten zu schießen. Die Beamten fanden die Waffe im Keller und beschlagnahmten sie. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Softairwaffe, die einer Maschinenpistole sehr ähnlich sieht, mit der aber Farbpatronen verschossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2023 08:00 Uhr

Osterfeuer in SH

In vielen Orten in Schleswig-Holstein finden in diesen Tagen traditionelle Osterfeuer statt. Tierschutzverbände weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Feuer zur Todesfalle von Wildtieren - wie Insekten, Hasen, Kaninchen, Igeln oder Spitzmäusen - werden könnten, wenn die Holzstapel vor dem Anzünden längere Zeit gelegen haben. Veranstalter von Osterfeuern sollten das Holz deshalb möglichst, kurz bevor es angezündet wird, umstapeln, so dass die Tiere den vermeintlich sicheren Unterschlupf verlassen können. Tiere zu töten sei verboten, heißt es unter anderem vom NABU Schleswig-Holstein. Osterfeuer durch rechtzeitiges Umschichten nicht zu Scheiterhaufen werden zu lassen, sei nicht nur vorgeschrieben sondern selbstverständlich. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 08:00 Uhr

Wetter: Erst Wolken, dann Sonne

Heute gibt es viele dichte Wolken über Schleswig-Holstein. Im Tagesverlauf heitert es etwas auf und sogar die Sonne lässt sich blicken. Es bleibt trocken. Höchstwerte: 8 bis 14 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2023 08:00 Uhr

