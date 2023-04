Stand: 08.04.2023 11:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuer in Lagerhalle in Boostedt

Ein Feuer in Boostedt im Kreis Segeberg hat am frühen Sonnabendmorgen für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Im Auweg brannte eine Lagerhalle. Bis 7 Uhr waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz, um die leerstehende Halle zu löschen. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 09:00 Uhr

Osterfeuer in SH

In vielen Orten in Schleswig-Holstein finden in diesen Tagen traditionelle Osterfeuer statt. Tierschutzverbände weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Feuer zur Todesfalle von Wildtieren - wie Insekten, Hasen, Kaninchen, Igeln oder Spitzmäusen werden könnten - wenn die Holzstapel vor dem Anzünden längere Zeit gelegen haben. Veranstalter von Osterfeuern sollten das Holz deshalb möglichst kurz bevor es angezündet wird umstapeln, so dass die Tiere den vermeindlich sicheren Unterschlupf verlassen können. Tiere zu töten sei verboten, heißt es unter anderem vom NABU Schleswig-Holstein. Osterfeuer durch rechtzeitiges Umschichten nicht zu Scheiterhaufen werden zu lassen, sei nicht nur vorgeschrieben sondern selbstverständlich. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 08:00 Uhr

Kosten durch Aktionen von Klima-Klebern

Blockaden von Klima-Aktivisten sorgen nicht nur für Stau, sondern auch für Fahrbahn-Schäden und Einsätze der Polizei. Wer zahlt dafür? Der Staat oder die Demonstranten? Aus Hamburg gibt es jetzt Zahlen dazu. Bis Anfang des Jahres seien mehr als 37.000 Euro von 74 Aktivisten eingefordert worden, schreibt der Senat in der Antwort auf eine kleine Anfrage von CDU und AfD in der Bürgerschaft. Gut 5.000 Euro davon seien inzwischen bezahlt worden. Weitere Kostenbescheide seien in Arbeit. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 08:00 Uhr

Ostermärsche in SH

Die diesjährigen Ostermärsche erleben am Sonnabend ihren Höhepunkt. Bundesweit gibt es Kundgebungen in vielen großen Städten. Auch in Schleswig-Holstein gehen die Menschen auf die Straße. Die Demonstranten setzten sich für Frieden und die Abschaffung von Atomwaffen ein. Unter anderem in Flensburg, Kiel, Lübeck und Wedel (Kreis Pinneberg) sind Ostermärsche geplant. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 08:00 Uhr

DRK bietet Sonder-Blutspendetermine über Ostern an

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft zum Blutspenden über die Osterfeiertage auf. Weil viele Blutpräparate nicht lange haltbar sind, bietet das DRK am Sonnabend (8.4.) einige Sondertermine an. Wer Blut spenden möchte, muss vorher einen Termin buchen. Das können Interessierte auf der Webseite des DRK machen. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2023 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit vereinzeltem Sprühregen

Am Sonnabendmittag und -nachmittag ist es in Schleswig-Holstein überwiegend bewölkt. Vereinzelt muss in Holstein mit Regen oder Sprühregen gerechnet werden. Die Höchstwerte im Norden des Landes liegen bei 14 Grad, an der Ostseeküste bei 8 Grad und in Hamburg 12 Grad. An den Küsten weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Sonntag ist leichter Frost möglich. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2023 10:00 Uhr

