Einschränkungen durch Bauarbeiten der Bahn in SH

Wegen Bauarbeiten müssen Kunden der Deutschen Bahn in Schleswig-Holstein mehr Zeit einplanen. Bis zum 11. April werden zwischen Neumünster und Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) neue Brücken eingeschoben, deshalb werden auf der Strecke Busse statt Bahnen eingesetzt. Bis zum 1. Mai gibt es zudem auf der Strecke Kiel-Rendsburg Probleme. Wegen Arbeiten an der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke können dort keine Züge fahren. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 11:00 Uhr

Letzte Corona-Maßnahmen enden - Hausrecht bleibt

In ganz Deutschland laufen heute die letzten Corona-Maßnahmen aus. Zuletzt gab es noch eine Maskenpflicht in Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeeinrichtungen. Ab Sonnabend können diese Einrichtungen diese aber auch weiterhin über das Hausrecht durchsetzen. Schleswig-Holstein hatte die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes bereits zum 28. Februar enden lassen. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 10:00 Uhr

Großer Feuerwehreinsatz nach Lagerraumbrand in Pinneberg

Am Donnerstagabend hat es einen großen Feuerwehreinsatz an einem Hochhaus in Pinneberg gegeben. Dort war ein angrenzender Lagerraum in Brand geraten. Etwa 70 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude in der Elmshorner Straße übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 09:00 Uhr

Amoktat bei Zeugen Jehovas war Thema im Hamburger Innenausschuss

Nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas hat sich erneut die Hamburger Politik mit dem Fall befasst. Im Innenausschuss wurde Donnerstagabend deutlich, dass es weitere Hinweise darauf gab, dass der spätere Schütze gefählich sein könnte. So rief der Vater des Mannes schon vor zwei Jahren bei den Behörden an: Sein Sohn höre Stimmen und wolle sich umbringen, soll der Vater dem Gesundheitsdienst der Stadt damals gesagt haben. Der mutmaßliche Amokläufer hatte am 9. März in der Gemeinde der Zeugen Jehovas sieben Menschen getötet und sich anschließend selbst das Leben genommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 09:00 Uhr

Lübecker Kreuzweg am Karfreitag als Zeichen für Frieden

Der ökumenische Lübecker Kreuzweg findet am Karfreitag unter dem Motto "Bedrohung. Mut. Frieden" statt. Viele hundert Gläubige machten sich um 10 Uhr mit einem Holzkreuz von der St. Jakobi-Kirche aus der Lübecker Altstadt auf den Weg zum Jerusalemsberg, heißt es von den Kirchen. An fünf Stationen erinnern sie dabei an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Bereits im vergangenen Jahr stand der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt des Kreuzwegs, so auch dieses Jahr. Unter anderem wird die ukrainische Generalkonsulin Irina Typinka aus Hamburg eine der Ansprachen halten. Weitere Redner sind der katholische Erzbischof Stefan Heße und die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs. Der Lübecker Kreuzweg war Ende des 15. Jahrhunderts vom Lübecker Kaufmann Hinrich Konstin angelegt und in den 1990er Jahren wiederbelebt worden. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 08:00 Uhr

Handball: Flensburg weiter im Rennen um die Meisterschaft

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt ein Kandidat für die deutsche Handball-Meisterschaft. Die Flensburger haben am Donnerstagabend gegen Leipzig mit 30:27 gewonnen. Für den neunfachen Torschützen Johannes Golla war es nach dem Pausenrückstand nach eigenen Angaben auch ein Sieg der guten Moral. Der Bundesliga-Vierte ist damit seit 20 Spielen ohne Niederlage. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 08:00 Uhr

Regionalliga Nord: Weiche Flensburg verliert Heimspiel

In der Fußball-Regionalliga hat Weiche Flensburg überraschend sein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des FC St. Pauli mit 0:1 verloren. Eintracht Norderstedt und die zweite Mannschaft von Holstein Kiel trennten sich 2:2. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 08:00 Uhr

Pinneberg: Wohnung ausgebrannt

In einem Mehrfamilienhaus in Pinneberg ist am Donnerstagnachmittag eine Wohnung komplett ausgebrannt. Die Flammen hatten laut Feuerwehr vom Balkon auf die Innenräume übergegriffen und diese unbewohnbar gemacht. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Knapp 30 Einsatzkräfte waren vor Ort beteiligt. Zur Brandursache wird noch ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 20:00 Uhr

DRK bietet Sonder-Blutspendetermine über Ostern an

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft zum Blutspenden über die Osterfeiertage auf. Weil viele Blutpräparate nicht lange haltbar sind, bietet das DRK am Sonnabend (8.4.) einige Sondertermine an. Wer Blut spenden möchte, muss vorher einen Termin buchen. Das können Interessierte auf der Webseite des DRK machen. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 10:00 Uhr

Wetter: Viel Sonnenschein, im Tagesverlauf bewölkt

Heute Nachmittag darf sich Schleswig-Holstein vielerorts auf längeren Sonnenschein freuen. Von der Ostsee her nimmt die Bewölkung über den Tag zu, zum Abend hin ist in Ostholstein etwas Regen möglich. Höchstwerte 7 Grad auf Fehmarn bis 13 Grad in Holm. Es weht schwacher bis mäßiger, gelegentlich böiger Ost- bis Nordostwind. In der Nacht kommen auch an der Westküste dichtere Wolken, von Ostholstein bis zur Elbe gelegentlich Regen oder Sprühregen. Tiefstwerte 5 Grad in Plön bis 2 Grad in Quickborn. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2023 06:00 Uhr

