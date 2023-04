Stand: 06.04.2023 06:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

DRK bietet Sonder-Blutspendetermine über Ostern an

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft zum Blutspenden über die Osterfeiertage auf. Weil viele Blutpräparate nicht lange haltbar sind, bietet das DRK am Sonnabend (8.4.) einige Sondertermine an. Wer Blut spenden möchte, muss vorher einen Termin buchen. Das können Interessierte auf der Webseite des DRK machen. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 10:00 Uhr

Nach Gewalt an 13-Jähriger in Heide: Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach dem Überfall auf ein 13-jähriges Mädchen in Heide (Kreis Dithmarschen) hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe die Ermittlungen aufgenommen. Man ermittele nun gegen insgesamt sechs Jugendliche wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung, so ein Sprecher der Behörde. Hintergrund ist der Überfall auf die 13-Jährige im Februar. Sie war laut Polizei von anderen Schülerinnen und Schülern überfallen, gedemütigt und geschlagen worden. Die Tatverdächtigen sollen außerdem die Haare des Mädchens angesengt und ihr eine Zigarette im Gesicht ausgedrückt haben. Die Beschuldigten hatten einige der Taten mit dem Smartphone gefilmt und ins Internet gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Einschränkungen bei Bahn in Pinneberg und Wedel

Wer mit der S-Bahn aus Pinneberg und Wedel (Kreis Pinneberg) fährt, muss sich von heute an auf einige Einschränkungen einstellen: Wegen Bauarbeiten ist die Linie S3 zwischen Elbgaustraße und Pinneberg bis einschließlich kommenden Donnerstag gesperrt - laut Bahn werden Busse eingesetzt. Gleiches gilt für die Linie S1 zwischen Blankenese und Wedel, allerdings dauern die Bauarbeiten hier länger. Erst ab dem 24. April verkehrt die S-Bahn hier wieder wie gewohnt. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 07:00 Uhr

Waffensammler aus Nordfriesland: Prozess beginnt

Vor dem Landgericht Flensburg beginnt heute der Prozess gegen einen Waffensammler aus Schwesing bei Husum. Die Anklage wirft dem 66-Jährigen unter anderem Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor. Seine große Sammlung wurde von der Waffenbehörde des Kreises Nordfriesland komplett beschlagnahmt und zum Teil bereits vernichtet. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 07:00 Uhr

Staus zum langen Osterwochenende erwartet

Zum Ferienstart in Schleswig-Holstein wird es ab Donnerstag vermutlich voll auf den Straßen im Norden. Der Gründonnerstag zählt auf deutschen Autobahnen ohnehin zu den problematischsten Tagen des Jahres. Lange Wartezeiten könnten an der deutsch-dänischen Grenze auf Autofahrerinnen und Autofahrer zukommen, denn es gibt noch immer Kontrollen. Und: Noch nie war Dänemark so beliebt bei deutschen Feriengästen wie in diesem Jahr. Besonders die Mittagszeit sollte gemieden werden. Verzögerungen zwischen 30 Minuten und einer Stunde müssen Urlauber laut ADAC vorsichtshalber einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 07:00 Uhr

Schön Klinik offiziell neue Eigentümerin der Imland Kliniken

Die Schön Klinik Gruppe hat die insolventen Imland Kliniken Rendsburg und Eckernförde am Mittwoch nach eigenen Angaben offiziell gekauft. Der Kauf der beiden Kliniken mit ihren 2.300 Beschäftigten und 800 Betten stellt die größte Übernahme in der Geschichte der Klinikgruppe dar. Zustimmen muss noch das Bundeskartellamt. Eine Bestätigung des Insolvenzgerichts steht auch noch aus. Der Betriebsübergang soll zum 1. Juli erfolgen. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 06:00 Uhr

Cyberangriff auf SH: Landeskriminalamt eingeschaltet

Das Landeskriminalamt ermittelt nach mehreren Cyberangriffen in Schleswig-Holstein. Die Webseite des Landes, schleswig-holstein.de, wurde durch einen Cyberangriff, bei dem Unbekannte den Server mutwillig durch eine Vielzahl von Anfragen überlasteten, lahmgelegt und war eine Zeit lang dann gar nicht mehr erreichbar - auch noch heute Morgen liefen die Server teils nicht rund. Die Täter griffen auch die Internetseite des Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Kiel (ZBW) an. Das bestätigte eine Sprecherin der weltweit größten Spezialbibliothek für wirtschaftswissenschaftliche Literatur NDR Schleswig-Holstein. Sie geht davon aus, dass es eine Lösegeldforderung geben wird. Außerdem könnten die Einschränkungen mehrere Wochen andauern - das hätten ähnliche Attacken auf andere Einrichtungen gezeigt. Bereits am Dienstag waren mehrere Internetseiten von Regierung und Behörden in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen von Hackern angegriffen worden. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 06:00 Uhr | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 20:00 Uhr

Landesregierung legt Wohnraumschutzgesetz vor

Die Landesregierung hat den Entwurf eines Wohnraumschutzgesetzes vorgelegt. Damit will man künftig der Verwahrlosung von Mietwohnungen begegnen. Der Gesetzentwurf legt Mindeststandards für Wohnungen fest. Es geht beispielsweise darum, dass Heizungs- und Sanitäranlagen funktionieren, die Gebäudehülle dicht ist und genügend Tageslicht in die Räume kommt. Auch Aufzugs-, Türschließ- oder Beleuchtungsanlagen in Hauseingängen und Treppenfluren müssen funktionieren. Falls hier Missstände auftreten, sollen Gemeinden handeln können. Sie sollen schlimmstenfalls Räume für unbewohnbar erklären können. Der Entwurf wird jetzt vom Landtag weiter beraten. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 06:00 Uhr

NOK-Gebühren sinken

Der Bund will ab Juli die Gebühren für Schiffe, die durch den Nord-Ostsee-Kanal fahren, deutlich senken - laut Bundesverkehrsministerium um 50 Prozent. Die Regelung soll zunächst für drei Jahre gelten. Mit dem Schritt will das Ministerium nach eigener Aussage unter anderem die wirtschaftlichen Mehrbelastungen für die Reeder auffangen, die durch die Folgen des Ukraine-Kriegs entstanden sind - also beispielsweise hohe Inflation und gestiegene Energiepreise. Gleichzeitig reagiert das Ministerium auf Mehrkosten für die Reedereien, die durch ein neues einheitliches Tempolimit für Schiffe auf dem Kanal entstehen. Ab Juli dürfen Schiffe nur noch maximal zwölf Kilometer pro Stunde fahren, weil sonst an einigen Stellen Böschungen abrutschen könnten. Durch das Tempolimit dauert die Kanalpassage länger, dadurch muss mehr Geld für Lotsen gezahlt werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 18:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein, Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.04.2023 | 07:00 Uhr