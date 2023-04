Stand: 03.04.2023 12:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Spargelsaison startet überraschend doch zum Ostergeschäft

Entwarnung für Spargelfans: Zu Ostern wird es voraussichtlich doch Spargel aus dem Norden geben. Das hat die Landwirtschaftskammer am Montag mitgeteilt. Einer Sprecherin zufolge habe die Natur ein "Schnippchen geschlagen", der sonnige Sonntag und Montag würden dafür sorgen, dass unter den Folien ausreichend Spargelstangen heranwachsen können. Damit beginnt ab Dienstag die Spargelsaison. "Die Betriebe sind zuversichtlich und freuen sich auf das bevorstehende Ostergeschäft", so die Landeswirtschaftskammer. Der offizielle Spargelanstich findet dieses Jahr in Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) statt. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 12:30 Uhr

Diako in Flensburg: Gläubigerversammlung stimmt Insolvenzplan zu

Die Gläubigerversammlung der Diako Flensburg hat am Mittag einstimmig dem Insolvenzplan zugestimmt. Das bedeutet: Viele Unternehmen, die die Klinik bis zum vergangenen Herbst beliefert haben, bleiben zu einem großen Teil auf offenen Rechnungen sitzen. Wer eine Rechnung von 100 Euro an die Diako offen hat, bekommt jetzt nur 15 Euro. Der Rest ist weg. Mit dieser Entscheidung kann die Klinik nun ab Juli den Betrieb entschuldet fortführen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 12:00 Uhr

Kampfschwimmer aus dem Niger kommen nach Eckernförde zurück

Nach knapp fünf Jahren ist der Ausbildungseinsatz der Kampfschwimmer der Bundeswehr in der Republik Niger zu Ende. Sie kehren nach Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zurück. Die Elitekämpfer der Deutschen Marine hatten nigrische Spezialkräfte ausgebildet. Ziel war, die nigrische Armee in die Lage zu versetzen, Terrorangriffe islamistischer Milizen aus dem Nachbarland Mali abzuwehren. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

St. Martin-Kirche in Osterhever wiedereröffnet

Mit einem Festgottesdienst ist am Sonntag die evangelische St. Martin-Kirche in Osterhever (Kreis Nordfriesland) auf Eiderstedt nach einem Jahr Sanierungsarbeiten wiedereröffnet worden. Es war die erste von insgesamt 16 sanierungsbedürftigen Kirchen in der Region, an der die Arbeiten abgeschlossen sind. Mit 18 Kirchen gibt es dort so viele historische Dorfkirchen auf engem Raum wie sonst nirgends in Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Fahrgastverband zeigt sich optimistisch für Erhalt der Bäderbahn

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Schleswig-Holstein ist optimistisch, dass die Bahnverbindung zwischen Lübeck und den Strandbädern an der Lübecker Bucht erhalten werden kann. Zwei Infrastrukturunternehmen hätten gegenüber dem Verband angekündigt, sich auf eine Ausschreibung der Strecke durch die Deutsche Bahn zu bewerben, sagte der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann. Die Bahn will die sogenannte Bäderbahn im Zuge einer Streckenverlegung wegen des Baus der Fehmarnbelt-Querung aufgeben. Bei einer geplanten Stilllegung müsste die Strecke ausgeschrieben werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Feuerwehr List nach 18 Jahren wieder freiwillig

Seit dem 1. April ist die Feuerwehr in List auf Sylt durch den Kreis Nordfriesland wieder als freiwillige Wehr anerkannt. 2005 war es die erste Feuerwehr nach dem Zweiten Weltkrieg, die eine Zwangsverpflichtung eingeführt hatte, weil nur noch 15 Aktive für den Dienst zur Verfügung standen. Wehrführer Felix Reder sagt, dass seit fünf Jahren niemand mehr nachverpflichtet werden musste, "da wir freiwillig genug Zuwachs bekommen haben." | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

49-Euro-Ticket: NAH.SH rechnet mit guter Nachfrage

Heute startet der Verkauf des 49-Euro-Tickets. Damit können Fahrgäste in ganz Deutschland den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Gültig ist das sogenannte Deutschlandticket ab dem 1. Mai. Der Nahverkehrsbund NAH.SH rechnet nicht damit, dass der Andrang so hoch sein wird wie im vergangenen Sommer beim 9-Euro-Ticket. "Am Ende lohnt sich das Ticket für alle, die im Monat mehr als 49 Euro für Fahrten im Nahverkehr ausgeben. Und hier in Schleswig-Holstein lohnt es sich auch besonders für diejenigen, die ein Jobticket haben", sagt NAH.SH-Sprecherin Eva Fischer. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 07:00 Uhr

Preetzer haben neuen Bürgermeister gewählt

Tim Brockmann von der CDU wird neuer Bürgermeister von Preetz (Kreis Plön). Bei der Wahl am Sonntag erhielt er 51,41 Prozent der Stimmen. Damit setzte er sich gegen Daniel Schlichting von der SPD durch, der auch von den Grünen unterstützt wurde. Er erhielt 159 Stimmen weniger. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,03 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 06:00 Uhr

Sieg in Gummersbach: THW Kiel neuer Spitzenreiter

Eine Woche nach der Gala gegen die Füchse Berlin hat sich Handball-Bundesligist THW Kiel die nächsten beiden Punkte hart erarbeitet. Die "Zebras" siegten am Sonntag mit 30:26 (12:10) beim VfL Gummersbach und sind nun neuer Tabellenführer. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 06:00 Uhr

Negativserie von Holstein Kiel setzt sich gegen Arminia Bielefeld fort

Der Negativlauf von Holstein Kiel geht weiter. Der Fußball-Zweitligist unterlag am Sonntag im Holstein-Stadion vor 12.476 Zuschauern gegen Arminia Bielefeld mit 2:3 (1:2). Die Schleswig-Holsteiner sind dadurch seit fünf Spielen sieglos. Die Treffer für Kiel gelangen Steven Skrzybski (33.) und Holmbert Aron Fridjonsson (67.). Für Bielefeld trafen Frederik Jäkel (11.), Robin Hack (29.) sowie Masaya Okugawa (55.). Holstein rutscht dadurch auf den 10. Tabellenplatz ab. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 06:00 Uhr

Nebengebäude des Gemeinschaftskraftwerks Kiel gesprengt

Am ehemaligen Gemeinschaftskraftwerk Kiel (GKK) hat am Sonntagnachmittag mit zwei Sprengungen der Rückbau begonnen. Es handelte sich laut GKK-Geschäftsführer Matthias Brock um sogenannte Schneidsprengungen an tragenden Teilen zweier Nebengebäude. Die beiden Gebäude - die zu großen Teilen aus Stahl bestehen - fielen in sich zusammen. Bis zur Kieler Woche sind noch das große Kesselhaus und der Schornstein dran. Ende des Jahres soll das Kohlekraftwerk Geschichte sein. Damit ist dann der Kohlausstieg in Kiel durch. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 19:30 Uhr

Das Wetter: Sonne und kühle Temperaturen

Heute scheint nach möglichem Frühnebel vor allem an der Nord- und Ostsee oft die Sonne. In den restlichen Gebieten gibt es gelegentlich einige Wolken, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Fehmarn und bei 9 Grad in Süderlügum. Der Wind wehr schwach aus östlichen bis nördlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2023 | 12:00 Uhr