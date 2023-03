Stand: 23.03.2023 07:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Betrunkener Autofahrer in Lübeck hält Polizei in Atem

Im Lübecker Stadtteil Moisling hat die Polizei eine Irrfahrt eines Autofahrers gestoppt. Der Mann fuhr gestern Nachmittag in Schlangenlinien durch die Straßen. Dabei prallte sein Wagen laut Polizeiangaben mit mehreren anderen Autos zusammen, rammte außerdem ein Verkehrsschild und fuhr einen Poller um. Eine Frau mit Kinderwagen konnte gerade noch ausweichen. Die Polizei stoppte die Irrfahrt schließlich mit einem frontalen Zusammenstoß mit ihrem Streifenwagen. Verletzt wurde niemand. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille und keinen Führerschein. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:00 Uhr

Pinneberg wird offiziell Zentralklinik-Standort

Die Stadt Pinneberg soll der neue Standort für das geplante 500 Millionen Euro teure Zentralklinikum im Kreis werden. Elmshorn wird seine Klinik verlieren. Das haben die Regio-Kliniken in einer Sondersitzung des Kreistags am Abend bekanntgegeben. Ausschlaggebend war am Ende nach Angaben der Regio-Kliniken, dass die Fläche "Ossenpadd" im Norden Pinnebergs besonders gut zu erreichen ist und im Pinneberger Einzugsgebiet mehr Menschen leben als rund um Elmshorn. Die Pinneberger Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) sagte, ihr falle ein großer Stein vom Herzen. Sie freue sich auf das Zentralklinikum. Der Elmshorner Bürgermeister Volker Hatje (parteilos) sagte, er sei enttäuscht, weil er inhaltlich von der Bewerbung seiner Stadt überzeugt gewesen sei. Baubeginn für die Zentralklinik soll 2027 sein. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 06:00 Uhr

Gericht kippt Windkraftplanung für den Norden

Die Windkraftplanung für den Norden Schleswig-Holsteins ist unwirksam. Klagen von Projektgesellschaften hatten vor dem Oberverwaltungsgericht Erfolg. Der 5. Senat erklärte den Regionalplan für den Planungsraum 1 für unwirksam. Das teilte das Gericht mit. Das Gebiet umfasst die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie die Stadt Flensburg. In der Begründung hieß es, die Festlegung von Vorranggebieten für die Windenergie leide an einem Abwägungsmangel. Branchenvertreter und auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack befürchten nun einen ungesteuerten Ausbau der Windkraftanlagen. Die CDU-Politikerin will die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann überlegen, ob man gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen könne. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 06:00 Uhr

Handball: THW Kiel schlägt Bukarest deutlich

Der THW Kiel kann die Viertelfinal-Teilnahme in der Handball-Champions League fest einplanen. Die Kieler setzten sich im ersten Achtelfinale bei Dinamo Bukarest mit 40:26 durch. Der deutsche Rekordmeister erspielte sich damit nicht nur eine perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch, sondern tankte auch jede Menge Selbstvertrauen für das Top-Spiel in der Bundesliga am Sonntag gegen Spitzenreiter Füchse Berlin. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 06:00 Uhr

Prien zu Gewalt gegen Mädchen in Heide: Video nicht weiter teilen

Nach der Gewalttat gegen eine 13-Jährige in Heide ruft Bildungsministerin Karin Prien dazu auf, das Video des Vorfalls nicht weiterzuverbreiten. Was dort geschah, sei furchtbar, sagte die CDU-Politikerin. Wie am Dienstag bekannt wurde, war das Mädchen vor einem Monat von einer Gruppe junger Mädchen gequält und gedemütigt worden. Das Ganze wurde gefilmt und in mehreren sozialen Netzwerken tausendfach geteilt. Polizei, Oberstaatsanwaltschaft und die Stadt Heide arbeiten unterdessen an der Aufarbeitung des Falles. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 06:30 Uhr

Demonstrationen bei Agrarministerkonferenz in Büsum

In Büsum (Kreis Dithmarschen) wird heute die dreitägige Agrarministerkonferenz mit den Ländern fortgesetzt. Es geht darum, wie der Umbau der Nutztierhaltung hin zu mehr Nachhaltigkeit klappen soll und wie sich die Landwirtschaft in Zukunft zum Beispiel auch um den Landschafts- und Umweltschutz kümmern kann. Konkrete Beschlüsse sind aber nicht zu erwarten. Gestern gab es bereits erste Proteste: Nach Polizeiangaben kamen gut 400 Trecker nach Büsum. Außerdem liegen etwa 60 Fisch- und Krabbenkutter im Hafen. Zusammen mit ihren Kollegen aus der Landwirtschaft protestierten die Fischer lautstark gegen geplante EU-Vorgaben zum Schutz von Natur und Fischbeständen. Sie wollen heute zu einer Protestfahrt auslaufen. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:00 Uhr

Öffentlicher Dienst: Warnstreik für morgen angekündigt

Kurz vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhöht die Gewerkschaft ver.di mit umfangreichen Arbeitsniederlegungen in Schleswig-Holstein den Druck auf die Arbeitgeber. Ver.di kündigte für morgen den größten Warnstreiktag im Norden an. Auch der Nord-Ostsee-Kanal mit den Schleusen in Kiel und Brunsbüttel soll einbezogen werden. Betroffen sein sollen auch verschiedene Einrichtungen in Kiel und Lübeck sowie in zahlreichen Kreisen, zum Beispiel in Kiel und im Kreis Plön auch Kitas, die Müllabfuhr, Theater, die Stadtverwaltung, Sparkassen, Stadtwerke oder auch das Städtische Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 06:00 Uhr

Erneuter Warnstreik am Hamburger Flughafen

Reisende, die heute von Hamburg aus in den Urlaub fliegen wollen, müssen sich auf Probleme einstellen. Die Gewerkschaft ver.di gab bekannt, dass es erneut einen 24-stündigen Warnstreik geben soll. Aufgerufen sind unter anderem Mitarbeitende bei der Bordkartenkontrolle und der Flughafengesellschaft. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber lehnen das ab. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Wetter: Erst Regen, später Sonne

Am Vormittag ist es häufig regnerisch in Schleswig-Holstein. Am Nachmittag lässt sich vielerorts die Sonne blicken. Teilweise weht der Wind kräftig. Die Temperaturen steigen auf zwölf Grad in Rendsburg und zehn Grad in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.03.2023 | 08:00 Uhr