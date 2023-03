Stand: 19.03.2023 10:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Aktivisten demontieren Verkehrsschilder

Umweltaktivisten haben auf der A24 bei Reinbek (Kreis Stormarn) in der Nacht zum Sonntag mehrere Verkehrsschilder abmontiert. Laut Polizei hatten die beiden Männer und eine Frau schon vier Schilder abgeschraubt, als sie von Streifenwagen gestoppt wurden. Die Schilder sollten verschiedene Tempolimits aufheben. Mit der Aktion auf der A24 wollte das Trio für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen protestieren. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2023 11:00 Uhr

Polderfläche bei Gelting fertiggestellt

Gut elf Jahre nach den Überschwemmungen in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) ist die Gemeinde jetzt vor künftigem Starkregen besser geschützt. Der Bau eines Polders, der 17 Hektar tiefgelegener Flächen umfasst, ist weitgehend abgeschlossen. Das Bauwerk sieht aus wie ein kleiner Deich mit Wanderweg, der sich hinter den Häusern in Gelting entlang zieht. An einigen Stellen ist die Polderumrandung anderthalb Meter hoch, an anderen nur 40 Zentimeter. Wenn es wie im Jahr 2011 erneut stark regnet, können hier 200 Millionen Liter Wasser gesammelt und dann kontrolliert abgelassen werden. Gut ein Fünftel der Baukosten von insgesamt 1,7 Millionen Euro sollen nun auf die betroffenen Haushalte umgelegt werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2023 11:00 Uhr

Reethausdach auf Föhr abgebrannt

In Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) ist am Sonnabendabend ein Reetdachhaus komplett abgebrannt. Um kurz nach zehn Uhr ging der Notruf nach Angaben der Leitstelle bei der Feuerwehr ein. Zu dem Zeitpunkt brannte schon das ganze Reetdach des Hauses in der Strandstraße. Mit einem Bagger trugen die Feuerwehrleute das Dach ab. Bei den Löscharbeiten ist außerdem ein Wasserrohr geplatzt. Dadurch ist ein Teil einer Straße unterspült, jetzt klafft ein Loch auf der Fahrbahn und dem Bürgersteig. Verletzt wurde bei dem Feuer laut Einsatzleitung niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2023 10:00 Uhr

Itzehoer Literaturpreis geht an Hamburgerin

Die Kulturstiftung Itzehoe verleiht heute einen mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreis. Die Hamburgerin Anja Kampmann bekommt den Günter-Kunert-Preis für Lyrik. Damit wird die 39-Jährige für ihren Gedichtband "Der Hund ist immer hungrig" ausgezeichnet. Benannt ist der Preis nach einem der bedeutendsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit. Günter Kunert lebte bis zu seinem Tod in Kaisborstel (Kreis Steinburg). | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2023 09:00 Uhr

SG Flensburg Handewitt mit Patt gegen Frisch Auf Göppingen

In der Handball Bundesliga ist die Erfolgsserie der SG Flensburg Handewitt gerissen. Nach sechs Siegen in Folge reichte es bei Frisch Auf Göppingen am Sonnabend nur zu einem 27:27. Keine der beiden Mannschaften konnte sich im Laufe der 60 Minuten entscheidend absetzen. Flensburg führte zur Pause mit 14:13 und verpasste es nach dem Wechsel gleich zweimal, den Vorsprung auf drei Tore auszubauen. Die Flensburger verfehlen es durch den Punktverlust näher an das Spitzen Quartett heranzurücken und bleiben mit 33:11 Punkten auf Rang fünf. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2023 08:00 Uhr

Wetter: teils heiter, teils Regen

Heute von Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) nach Fehmarn heitere Phasen und meist trocken. Sonst gebietsweise schauerartiger Regen, der sich bis zum Mittag bis zur Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern ausbreitet, aber von der Nordsee her abklingt. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 16 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwach aus westlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2023 10:00 Uhr

