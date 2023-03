Stand: 18.03.2023 10:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mann stirbt nach Streit in Harrislee

Bei einer Auseinandersetzung in Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben gerieten der 34-Jährige und ein 35 Jahre alter Mann in einer Wohnung in der Süderstraße abends aneinander. Im Verlauf des Streits erlitt der jüngere Mann Stichverletzungen, an denen er verstarb. Der 35-Jährige wurde laut Polizei zunächst festgenommen - weil er aber in Notwehr gehandelt haben könnte, ist er wieder auf freiem Fuß. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2023 10:00 Uhr

Nach Sylt-Beschluss: Weitere Urlaubsorte in SH ziehen Maßnahmen gegen Übertourismus in Erwägung

Nachdem die Gemeinde Sylt am Freitag den Bau neuer Ferienwohnungen verboten hat, ziehen auch andere Ferienorte in Schleswig-Holstein eine solche Regel in Erwägung. In List auf Sylt will man schon bald darüber debattieren, was gegen den Übertourismus getan werden kann, sagt Bürgermeister Ronald Benck (CDU). Auf Föhr will man das Thema spätestens im zweiten Halbjahr angehen - so Wyks Bürgermeister Hans-Ulrich Hess (CDU). In St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) sind bereits Neubaugebiete für Einheimische geplant - Eckernförde hatte bereits im November vergangenen Jahres beschlossen, dass es ein Gleichgewicht zwischen Bestands- und Ferienwohnungen geben soll. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2023 10:00 Uhr

Schön Klinik soll Imland Kliniken übernehmen

Die insolventen Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde sollen von der Schön Klinik übernommen werden. Nach Angaben des Generalbevollmächtigten Rainer Eckert hat sich der Gläubigerausschuss der Imland Kliniken darauf verständigt. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein geht es dabei um einen Betrag zwischen 50 und 60 Millionen Euro. Der Kreistag könnte die Privatisierung der Klinik noch verhindern, müsste dann jedoch mehr Geld bieten. Er hatte einen - mit einem Angebot verbundenen - Nachtragshaushalt in Höhe von 26 Millionen vor einer Woche abgelehnt. Das medizinische Konzept des mutmaßlichen Käufers sieht für den Standort Eckernförde unter anderem eine durchgängige ambulante und stationäre Notfallversorgung vor. Die dortige Geburtshilfe soll nicht wieder geöffnet werden. Der Imland-Standort in Rendsburg soll komplett als Schwerpunkt-Versorger erhalten bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2023 10:00 Uhr

FDP-Parteitag in Neumünster

Schleswig-Holsteins FDP will heute auf einem Parteitag in Neumünster über die Schwerpunkte der Liberalen zur Kommunalwahl am 14. Mai beraten. Als Gastredner erwarten die 200 Delegierten Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. In einem Leitantrag sprechen sich die Liberalen unter anderem für eine jährliche Senkung des Beitragsdeckels für Krippen- und Kita-Plätze um zehn Prozent und die endgültige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge per Landesgesetz aus. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2023 09:00 Uhr

Bahnstrecke Pinneberg-Hamburg: Bauarbeiten verlängern sich bis Sonntag

Eigentlich sollten die Züge auf der Bahnstrecke Pinneberg-Hamburg ab Sonntag (19.3.) wieder normal verkehren. Am Freitagabend teilte die Deutsche Bahn jedoch mit, dass die Arbeiten noch das gesamte Wochenende andauern werden. An einem Abschnitt der Baustelle habe es unerwartete Schwierigkeiten mit der Bodenbeschaffenheit gegeben. Somit wird auf der wichtigen Verbindungstrecke über Pinneberg erst ab Montag wieder Normalität einkehren. Aktuell enden die Richtung Hamburg fahrenden Züge aus Wrist (RB61), Itzehoe (RB71) und Kiel (RE7 und RE70) schon in Pinneberg. Reisende, die weiter in die Hansestadt möchten, müssen von dort aus in die S-Bahn umsteigen. Die Fahrt verlängert sich dadurch um bis zu 40 Minuten. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2023 08:00 Uhr

SPD und SSW fordern finanzielle Entlastung für Eltern von Schulkindern in SH

Eltern von Schulkindern in Schleswig-Holstein sollen finanziell entlastet werden. Dafür haben sich SPD und SSW am Freitag ausgesprochen. Die beiden Parteien hatten eine Große Anfrage an die Landesregierung gestellt, waren aber mit den Antworten unzufrieden. Jette Waldinger Thiering vom SSW fordert nun unter anderem, dass die Kosten für das Schulessen begrenzt werden. Auch die Kosten für Klassenfahrten sollten für Eltern begrenzt werden, fordert der SSW. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2023 08:00 Uhr

