"Nacht der Bibliotheken" in Schleswig-Holstein

Zum dritten Mal findet in Schleswig-Holstein die "Nacht der Bibliotheken" statt. Rund 50 Bibliotheken beteiligen sich - das Motto lautet "Grenzenlos". Präsentiert werden dabei auch viele digitale Angebote. In der Stadtbibliothek Reinbek (Kreis Stormarn) sind eine QR-Code-Rallye und eine Puzzle-Challenge geplant. Die Stadtbücherei Neumünster lädt zu einer Krimi-Lesung mit dem Autoren Jochen Bender ein. Und die Stadtbücherei Ahrensburg (Kreis Stormarn) bietet für Jugendliche ab zwölf Jahren ein Turnier an der Spielekonsole. In Wedel (Kreis Pinneberg) wiederum können ältere Jugendliche und Erwachsene an einem Online-Spiel zum Thema Fake-News teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:00 Uhr

"Jugend musiziert" startet in Lübeck

In Lübeck startet heute der dreitägige Landeswettbewerb "Jugend musiziert". Der Wettbewerb gehört international zu den größten und erfolgreichsten seiner Art. In ganz Deutschland sind jedes Jahr mehr als 20.000 Teilnehmer dabei. Ausgeschrieben ist der Wettbewerb in diesem Jahr in verschiedenen Solo- und Gruppen-Kategorien, darunter Gesang, Gitarre und Akkordeon-Kammermusik. Die Teilnehmenden sind bis zu 27 Jahre alt und stellen ihr Talent bei Wertungsspielen unter Beweis. Sie sind öffentlich und finden am gesamten Wochenende unter anderem in der Holstentorhalle und der Musikhochschule Lübeck statt. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 12:00 Uhr

Sylt: Entscheidung für Verbot neuer Ferienwohnungen gefallen

Die Gemeinde Sylt hat am Abend mit einem Beherbergungskonzept das Verbot für den Bau zusätzlicher Ferienwohnungen beschlossen. Außerdem soll Dauerwohnraum für Inselbewohnerinnen und -bewohner festgeschrieben werden. Somit können für den Tourismus keine neuen Quartiere mehr entstehen, zum Beispiel durch Umbauten. Eine Vertreterin der Sylter Bürgerinitiative "Merret reichts", die sich dafür eingesetzt hatte, sprach von einem historischen Beschluss. Die neue Regelung soll ab sofort in Kraft treten. Sie gilt allerdings nur für die Gemeinde Sylt, den zentralen Bereich der Insel. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 06:00 Uhr

Verletzte bei möglichem Autorennen in Aukrug

Auf der B430 in Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Donnerstag drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Laut Polizei könnte ein verbotenes Autorennen der Hintergrund sein - demnach hätten Zeugen ausgesagt, dass sich zwei Kleinwagenfahrer ein Rennen geliefert haben. Einer der Wagen berührte den Zeugenaussagen zufolge bei einem Überholversuch das andere Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß das Auto dann mit einem Wohnmobil zusammen. Der 34 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens wurde lebensgefährlich verletzt, der Fahrer des Wohnmobils schwer. Der dritte Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und fuhr in eine Böschung. Er wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 06:00 Uhr

"Oben ohne" baden: Kieler Ratsversammlung beschließt neue Badesatzung

Frauen dürfen in den städtischen Schwimmbädern von Kiel künftig "oben ohne" baden gehen. Die Ratsversammlung hat am späten Abend eine entsprechende geänderte Badesatzung mit großer Mehrheit beschlossen. Gegenstimmen gab es nach Angaben eines Stadtsprechers nur von der CDU und der AfD. Bisher hieß es in den Regeln, es sei übliche Badebekleidung zu tragen. Nun heißt es: Es sei geeignete, mindestens die primären Geschlechtsmerkmale bedeckende Badebekleidung zu tragen. Brüste gehören demnach nicht dazu. Die "Oben ohne"-Erlaubnis gilt dann schon bald in den Schwimmbädern Hörnbad, Schilksee, Katzheide und Eiderbad. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 07:00 Uhr

Fahrgastverband ProBahn fordert mehr Geld für schlechtes Schienennetz

Das Schienennetz in Schleswig-Holstein bekommt besonders schlechte Noten. Das geht nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung aus einem internen Bericht der Deutschen Bahn hervor. Es geht um kaputte Oberleitungen, marode Bahnhöfe, defekte Bahnübergänge oder Weichen. Für den Fahrgastverband ProBahn kommen die miesen Noten nicht überraschend. Der Fahrgastverband fordert mehr Geld für das Schienennetz in Schleswig-Holstein. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sagte, man zahle 100 Millionen Euro im Jahr und sei enttäuscht, dass nicht mehr in die Reparatur fließe. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 05:30 Uhr

Geflügelpest in Betrieb in Dithmarschen nachgewiesen

Auf einem Freilandbetrieb mit rund 11.500 Legehennen im Kreis Dithmarschen ist ein Ausbruch der Geflügelpest festgestellt worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald habe den Virus-Subtyp H5N1 bestätigt, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Kiel mit. Alle verbliebenen Legehennen des Betriebs seien getötet und zusammen mit den verendeten Tieren fachgerecht entsorgt worden. Um den Ausbruchsbetrieb in der Gemeinde Nindorf südlich von Heide wurde eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone von zehn Kilometern eingerichtet, wie aus einer Allgemeinverfügung des Kreises Dithmarschen hervorgeht. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 05:30 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken

Vormittags ist der Himmel über Schleswig-Holstein meist bedeckt. Bis zum Abend wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf zwölf Grad in Jörl (Kreis Schleswig-Flensburg) und 14 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg).

