MPK: Beratungen über Flüchtlingsfrage und Beschleunigungspakt

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten treffen sich heute, um unter anderem über die Flüchtlingsfrage zu sprechen. Auch Schleswig-Holsteins Landesregierung fordert eine stärkere finanzielle Beteiligung vom Bund, um die Kommunen zu entlasten. Zu erwarten ist, dass die Länder heute ihre Positionen abstimmen und sich für das Treffen mit dem Bundeskanzler am 10. Mai vorbereiten werden. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Pakt für die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, von dem sich Schleswig-Holstein erhofft, Windenergieprojekte künftig schneller umsetzen zu können. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:00 Uhr

Heide: Keine erneute Videoüberwachung am Südermarkt

Am Heider Südermarkt wird es vorerst keine erneute Videoüberwachung geben. Das ist das Ergebnis eines Gespräches zwischen der Stadt Heide und der Polizei. Es gebe derzeit keine besondere Gefahrenlage wie im vergangenen Jahr, sondern bislang nur einzelne Straftaten, so ein Stadtsprecher. Die Polizei kündigte vermehrte Streifenfahrten und Kontrollen an. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei den Südermarkt und angrenzende Straßen zum "gefährlichen Ort" erklärt, nachdem es dort zu zahlreichen Schlägereien von Jugendlichen, Belästigungen und Sachbeschädigungen gekommen war. Die Stadt Heide hatte drei Videokameras am Südermarkt installiert, um mögliche Straftaten besser verfolgen zu können. Nachdem sich die Lage Ende des Jahres beruhigt hatte, waren die Videokameras ausgeschaltet worden. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 06:00 Uhr

Neumünster: Oerlikon Neumag plant Stellenabbau

Das Unternehmen Oerlikon Neumag plant, am Standort in Neumünster rund 180 der fast 500 Stellen abzubauen. Laut Unternehmensangaben ist die gesunkene Nachfrage einer der Gründe für die Rationalisierung. Der Betriebsrat zeigt sich besorgt und fürchtet um die Zukunft des gesamten Standorts. Die Gewerkschaft IG Metall fordert eine Zukunftsstrategie für Neumünster und will sich für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen. Für heute ist ein Besuch des Neumünster Oberbürgermeisters Tobias Bergmann (SPD) geplant. Er will sich mit dem Betriebsrat und der IG Metall treffen. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 06:00 Uhr

Personalmangel im öffentlichen Dienst verschärft sich

Laut der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit werden in den nächsten zehn Jahren 20 bis 30 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in den Ruhestand gehen. Dies werde den Personalmangel weiter verschärfen. Mit Bezug auf sein eigenes Wirtschaftsministerium betont Claus Ruhe Madsen (parteilos), dass die Fachkräftelücke auch im öffentlichen Dienst eklatant sei. Noch drastischer sei die Situation beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr - auch das Bildungs- und Sozialministerium beklagen einen hohen Fachkräftemangel. Der Beamtenbund kritisiert derweil die mangelnde Attraktivität und schlechten Arbeitsbedingungen der Jobs. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 07:00 Uhr

Landessportverband SH klagt über zu wenig Ehrenamtliche

Den 2.500 Sportvereinen in Schleswig-Holstein fehlen weiterhin Ehrenamtliche. Laut Landessportverbands (LSV) ist dieZahl der Mitglieder im vergangenen Jahr zwar gestiegen. Doch Ehrenamtler, Trainer und Schiedsrichter zu finden, bleibe eine Herausforderung, sagte LSV-Chef Thomas Niggemann. Ein weiteres Problem seien die vielen maroden Sporthallen in Schleswig-Holstein. Das Land fördert zwar die Sanierung, doch diese dauert an. Dennoch dominiert bei den Sportvereinen in SH die Freude über die rund 16.000 neuen Mitglieder - ein Plus von 2,1 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: In der Nacht Frost und Glätte

Nach freundlichem Start mit Sonnenschein ist heute mit dichteren Wolken und später auch mit Regenwolken zu rechnen - teilweise ist auch Schnee möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und neun Grad. Es weht eher mäßiger, teils stark böiger Wind, an der Nordsee sind stürmische Böen zu erwarten. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 06:00 Uhr

