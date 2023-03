Stand: 15.03.2023 07:29 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreiks in Krankenhäusern in SH

Die Gewerkschaft ver.di ruft heute im Rahmen der Tarifrunde Bund und Kommunen Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen zum Warnstreik auf. Betroffen sind Krankenhäuser, Psychiatrische Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste. In Schleswig beteiligen sich die Beschäftigten des Helios Klinikum an den Streiks. Auch das Städtische Krankenhaus in Kiel wird bestreikt. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Menschen, die im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen arbeiten, 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite lehnt das ab. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März geplant. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 06:00 Uhr

Studierende in SH können ab heute Energiepreispauschale beantragen

Studierende sowie Berufsschülerinnen und Berufsschüler in Schleswig-Holstein können ab heute ihre 200 Euro Energiepreispauschale beantragen. Das teilte das Schleswig-Holsteinische Bildungsministerium mit. Berechtigt sind alle, die am 1. Dezember vergangenen Jahres entweder in einer schulischen Berufsausbildung waren, die mindestens zwei Jahre geht oder an einer Uni eingeschrieben waren und in Deutschland gewohnt haben. Um das Geld zu bekommen, muss ein sogenanntes Bund-ID-Konto angelegt und über das Portal einmalzahlung200.de ein Antrag gestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 06:00 Uhr

A21: Vollsperrung zwischen Trappenkamp und Bornhöved nach Lkw-Unfall

Ein umgestürzter Lkw sorgt für Probleme auf der Autobahn 21 bei Bornhöved im Kreis Segeberg: Er war zuvor laut Polizei ins Schlingern geraten und hat einen Teil der geladenen Europaletten verloren. Diese liegen nun auf der Straße. Aktuell ist die Straße für Bergungsarbeiten zwischen Trappenkamp und Bornhöved voll gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 07:30 Uhr

St. Peter Ording läutet Tourismus-Saison ein

Die Tourismus-Zentrale St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) stellt heute die ersten Strandkörbe der Saison auf. Zunächst werden 20 Körbe aus dem Winterlager geholt und auf ein Holz-Podest am Ordinger Strand gestellt. Woche für Woche sollen weitere folgen, bis irgendwann alle 1.250 Strandkörbe am langen Sandstrand stehen. Auf Amrum und Sylt (beide Kreis Nordfriesland) beginnt die Strandkorb-Sasion in der kommenden Woche, Föhr (Kreis Nordfriesland) und Büsum (Kreis Dithmarschen) folgen dann in der zweiten April-Hälfte. Nutzer müssen in fast allen Orten mit Preissteigerungen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 07:00 Uhr

Übernahme statt Fusion: Kiel will Imland Kliniken kaufen

Die Stadt Kiel und das Städtische Krankenhaus haben am Dienstag ein Angebot zum Kauf der insolventen Imland Kliniken im Kreis Rendsburg-Eckernförde abgegeben. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Neu ist, dass es jetzt um eine Übernahme durch Kiel geht und nicht mehr um eine gleichberechtigte Fusion der Einrichtungen. Am Montag hatte der Kreistag Rendsburg-Eckernförde beschlossen, dass er erstmal kein Geld ausgeben will, um die Kliniken aus der Insolvenz zu holen. Damit ist eine Fusion vorerst vom Tisch. Neben Kiel wollen noch zwei private Investoren die Kliniken übernehmen. Wer am Ende den Zuschlag bekommt, ist offen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 06:00 Uhr

Kiel: Prozess gegen 41-jährigen Vater beginnt

Am Landgericht Kiel beginnt heute der Prozess gegen einen 41-Jährigen, der im September vergangenen Jahres auf einem Campingplatz in Bösdorf (Kreis Plön) seinen Sohn getötet haben soll. Er soll dabei mehrmals auf den 6-Jährigen eingestochen haben. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in einer geschlossenen Psychiatrie. Im Prozess soll laut Gerichtssprecher geklärt werden, ob der Beschuldigte die Tat begangenen hat und ob er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Auch wolle man klären, ob er eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstelle. In diesem Fall könnte der Beschuldigte laut Gerichtssprecher wohl weiter in einer psychiatrischen Klinik bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Regen und Sturm

Heute wird es wolkig und von der Nordsee her kommen wiederholt Schauer. Im Laufe des Nachmittags sind auch heitere Abschnitte zu erwarten. Die Höchstwerte liegen bei sechs bis sieben Grad. Es weht mäßiger bis frischer Westwind, auch mit starken bis stürmischen Böen ist zu rechnen. In Nordfriesland und auf deren Inseln sind vereinzelt Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 06:00 Uhr

