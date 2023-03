Stand: 14.03.2023 06:02 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreiks am Städtischen Krankenhaus Kiel am Mittwoch

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten am Städtischen Krankenhaus in Kiel für Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Menschen, die im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen arbeiten, 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite lehnt das ab. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März geplant. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 12:00 Uhr

Galeria Karstadt Kaufhof schließt Filialen - auch in Lübeck

Der Karstadt-Standort in der Lübecker Innenstadt - Deutschlands zweitältestes Karstadt-Haus - wird Anfang kommenden Jahres schließen. Das hat der Eigentümer Galeria Karstadt Kaufhof nach einer Aufsichtsratssitzung beschlossen. Deutschlandweit will die angeschlagene Warenhauskette 52 seiner 129 Häuser schließen, mehr als 5.000 Beschäftigte bundesweit verlieren ihren Job - in Lübeck sind etwa 100 Menschen betroffen. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) bedauert die Schließungspläne und kündigt an, erneut mit dem Unternehmen Gespräche führen zu wollen. Der Galeria-Konzern begründet das Aus mit volkswirtschaftlichen und lokalen Rahmenbedingungen. Die Gewerkschaft ver.di sieht die Schuld dagegen beim Eigentümer von Galeria: Dieser habe nicht ausreichend in ein zukunftsträchtiges Konzept investiert, so die Kritik. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 06:00 Uhr

Heute wieder regulärer Betrieb am Flughafen Hamburg

Ein Warnstreik der Gewerkschaft ver.di hat am Montag zu massiven Einschränkungen im Flugverkehr geführt. Im Norden waren die Airports in Hamburg, Hannover und Bremen betroffen, wo keine Starts und so gut wie keine Landungen stattfanden. Der Hamburger Flughafen rechnet damit, dass der Betrieb heute wieder ohne Einschränkungen läuft. Weil Passagiere wegen des Warnstreiks umgebucht hätten, könnten einzelne Flüge jedoch stärker ausgelastet sein, sagte eine Sprecherin. In Hamburg fielen von Sonntag- bis Montagabend alle 123 regulären Flüge aus. Die Gewerkschaft wollte mit dem Streik den Druck in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sowie für Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit erhöhen. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 07:00 Uhr

Imland Kliniken: Kreistag lehnt Nachtragshaushalt ab

Der Kreistag in Rendsburg-Eckernförde hat gegen den Nachtragshaushalt für die Imland Kliniken gestimmt. Er wurde mit 30 zu 29 Stimmen abgelehnt. Die Antragsteller wollten erreichen, dass der Kreis die Schulden der insolventen Klinik übernimmt. Damit sollte eine Fusion mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel möglich werden. Eine entsprechende Absichtserklärung für eine Fusion wurde während der Sitzung geändert und dann mit großer Mehrheit beschlossen. Jetzt müssen Sachverwalter und Generalbevollmächtigter der Imland Kliniken die Angebote der potentiellen Interessenten sichten und bewerten. Am Ende entscheiden die Gläubiger, ob die Klinik verkauft oder in Eigenregie saniert wird. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 06:00 Uhr

Streik in Windkraftbranche: Erstmals Gespräche zwischen Vestas und IG-Metall

Nach mehr als 70 Streiktagen hat es zwischen dem Windanlagenbauer Vestas und der der Gewerkschaft IG-Metall erstmals Gespräche gegeben. Die IG-Metall sprach am Abend gegenüber NDR Schleswig-Holstein von einem guten Anfang und einer konstruktiven Atmosphäre. Die Vestas Geschäftsführung war nicht zu erreichen. Die IG-Metall kämpft seit November für einen Tarifvertrag für die gut 1.700 Vestas-Beschäftigen, davon etwa 200 in Husum. Die Gespräche sollen am Freitag fortgesetzt werden. Bis dahin bleibt der seit November andauernde Streik ausgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 06:00 Uhr

Vandalismus im öffentlichen Raum nimmt zu

Das Thema Vandalismus in öffentlichen Gebäuden und auf Plätzen wie dem Südermarkt in Heide (Kreis Dithmarschen) oder dem ZOB in Itzehoe (Kreis Steinburg) hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Die genauen Fallzahlen liegen der Polizei noch nicht vor, aber mit bislang 97 Fällen von Vandalismus an städtischen Einrichtungen geht Itzehoes Polizeichef Frank Matthiessen momentan von einer Verdoppelung der Vandalismusfälle allein in Heide aus, im Vergleich von 2021 zu 2022. Im Vergleich zu 2019 ist es sogar mehr als eine Verdreifachung. Nach Ansicht des Polizeichefs gibt es durchaus einen Zusammenhang zwischen den Fällen von Vandalismus an den Heider Schulen und den gewalttätigen Zwischenfällen am Heider Südermarkt vor allem im vergangenen Jahr. Matthiesen sagte: "Heide ist eine eher überschaubare Stadt, da ist es keine Überraschung, dass wir da auch Überschneidungen festgestellt haben." | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 06:00 Uhr

120 Sturm-Einsätze in SH: Rader Hochbrücke musste für leere Lkw gesperrt werden

Heftiger Wind hat am Montag vor allem im Norden des Landes für viele Unfälle und Einsätze gesorgt. Die zuständigen Leitstellen zählten am Montagabend insgesamt 120 Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Dabei ging es meist um umgeknickte Bäume oder weggewehte Baustellenabsperrungen. Zwischen Husum und Jübeck musste am Nachmittag die Bahnstrecke gesperrt werden, damit die Einsatzkräfte zwei Bäume von den Gleisen räumen konnten. Die Rader Hochbrücke war Richtung Süden stundenlang gesperrt, nachdem am Mittag ein beladener Lkw umgekippt war. Der leicht verletzte Fahrer kam in ein Krankenhaus. Die Brücke musste wegen starker Winde zudem bis in den Abend hinein für leere Lkw und Autos mit Anhänger gesperrt bleiben. Auch für einen Lkw auf der A210 wurde der starke Wind am Montagnachmittag zum Verhängnis: Das Fahrzeug landete laut Polizei zwischen Bredenbek und dem Kreuz Rendsburg im Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn musste jedoch in Richtung Rendsburg gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 06:00 Uhr

Wetter: Dichte Wolken und Regen, später Auflockerungen

Heute gibt es zunächst oft dichte Wolken und zeitweise Regen, der gegen Mittag aber nachlässt. Es ist mit Auflockerungen zu rechnen, daneben gibt es aber weiterhin einzelne Schauer. Die Höchstwerte erreichen 6 Grad in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bis 10 Grad in Lübeck. Allerdings wird es schon nachmittags kälter: Gegen 15 Uhr liegen die Temperaturen bei 5 Grad in Süderlügum (Kreis Nordfriesland) bis 6 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 06:00 Uhr

