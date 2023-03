Stand: 04.03.2023 10:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kaum beschleunigte Verfahren in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein werden nur selten beschleunigte Verfahren durchgeführt. 2021 waren weniger als ein Prozent der Verhandlungen beschleunigte Verfahren, bei denen eindeutige Sachverhalte schneller verhandelt werden können. Grund dafür sind nach Angaben eines Gerichtssprechers aus Flensburg die komplizierten Voraussetzungen. Beispielsweise darf der Angeklagte keinen oder nur einen weit außerhalb des Gerichtsbezirks liegenden Wohnsitz haben und das Strafmaß darf ein Jahr nicht überschreiten. 55 der rund 100 beschleunigten Verfahren in Schleswig-Holstein 2021 gab es laut Justizministerium im Landgerichtsbezirk Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2023 11:00 Uhr

Steinzeitpark im Kreis Dithmarschen eröffnet neue Attraktion

Pünktlich zum Saisonbeginn kann der Steinzeitpark in Albersdorf in Dithmarschen seinen Besuchern eine neue Attraktion bieten. Am Sonnabend wird das gut 4,3 Millionen Euro teure "Steinzeithaus" offiziell eröffnet. In dem Ausstellungsgebäude werden mit modernster Technik die verschiedenen Epochen der Steinzeit in Schleswig-Holstein präsentiert. Beeindruckende Exponate wie ein Mammutschädel oder Waffen, mit denen die Neandertaler auf die Jagd gingen, werden in der Ausstellung beispielsweise mit einem Animationsfilm verbunden, der zeigt, wie ein Paddel wohl zur damaligen Zeit bei der Robbenjagd vor den schleswig-holsteinischen Küsten benutzt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2023 10:00 Uhr

Sylt: Kampen erlässt neue Verbote für Strandbesucher

Die Gemeinde Kampen auf Sylt hat ihre Strandregeln verschärft. So ist es künftig verboten, am Strand zu zelten, lautstark zu feiern oder zu musizieren, zu betteln und Alkohol in größeren Mengen zu trinken. Außerdem dürfen keine Drohnen aufsteigen. 2022 sei es am Strand zu Missständen wie Vandalismus, Verschmutzungen durch Feiern und dem Einsatz von Drohnen gekommen, heißt es in einem Ende Februar von der Gemeindevertretung beschlossenen Vorschlag zur Verschärfung der Satzung über die Einschränkung des Gemeingebrauchs am Meeresstrand. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2023 09:00 Uhr

Bahn: Richtung Hamburg geht's ab Pinneberg nur per S-Bahn

Von Freitagnacht bis zum 18. März wird der Pinneberger Bahnhof zur Endstation für alle Regionalzüge, die Richtung Hamburg unterwegs sind. Weiterfahren nach Hamburg geht dann nur mit der S-Bahn. Laut Nordbahn soll diese in dem Zeitraum zwar doppelt so oft fahren - Pendlerinnen und Pendler werden aber eine doppelt so lange Fahrzeit haben. Die Regionalzüge fallen in den kommenden beiden Wochen unter anderem deshalb aus, weil in Hamburg Vorarbeiten für den neuen Fern- und Regionalbahnhof Altona stattfinden. Auch bei der AKN finden Bauarbeiten an einem Stellwerk statt. Deshalb ist von Sonntagabend an für mehrere Stunden der komplette Zugverkehr auf den AKN Linien eingestellt. Hier soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2023 08:00 Uhr

Geflügelpest bei Kegelrobbe in Friedrichskoog

Bei einer toten Kegelrobbe in der Seehundstation Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen ist das Geflügelpest-Virus nachgewiesen worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums eine Infektion mit dem Virus des Subtyps H5N1 bestätigt.Nach dem H5-Nachweis wurden Proben von allen Seehunden und Kegelrobben in der Station genommen und zur Analyse gegeben - alle Befunde waren bisher negativ. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2023 08:00 Uhr

Eine Stadtbahn für Kiel - Planungen gehen in die erste Runde

Durch Kiel soll in ferner Zukunft eine Stadtbahn rollen. Am Samstag wird es dazu gegen 15 Uhr im Kieler Rathaus eine Infoveranstaltung geben. Dabei geht es um die Fragen: Wie sehen die nächsten konkreten Planungsschritte aus? Was versteht man unter der Vorplanung und können sich die Kieler einbringen? In Zukunft sollen auch vor Ort Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden, sagt Chefplaner Christoph Karius. Geplant wird ein 36 Kilometer langes Netz auf insgesamt vier Linien. Alle vier Linien führen am Kieler Hauptbahnhof vorbei. Bis Ende 2024 sollen die Streckenabschnitte konkret geplant werden. Ab 2030 soll mit dem Bau begonnen werden. Die erste Linie in Richtung Universität könnte dann bereits 2033 in den Betrieb gehen. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 16:30 Uhr

