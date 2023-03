Stand: 02.03.2023 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreik im öffentlichen Dienst

Der Deutsche Beamtenbund und die Gewerkschaft ver.di haben heute zu einem ganztägigen Warnstreik auch in Schleswig-Holstein aufgerufen. Deshalb bleiben heute einzelne Kitas geschlossen, Ämter schränken ihre Öffnungszeiten ein und auch der Müll in Kiel und in Flensburg wird größtenteils nicht abgeholt. Der Beamtenbund rechnet damit, dass landesweit etwa 1.000 Beschäftigte heute ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaften fordern von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Um 12 Uhr ist vor dem Kieler Rathaus eine Kundgebung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 07:00 Uhr

Bundestag debattiert auf Plattdeutsch, Friesisch und Dänisch

Auf der Tagesordnung der Sitzung des Deutschen Bundestags steht heute zwischen einem Null-Euro-Ticket für Studierende, der Digitalisierung im Bauleitverfahren und Migrationspolitik auch eine Debatte zu Regional- und Minderheitensprachen. Anlass ist der 25. Jahrestag der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, die den Erhalt kleinerer Sprachen fördern soll. Unter anderem die FDP-Abgeordnete Gyde Jensen aus Rendsburg wird deswegen am Nachmittag im Bundestag eine Rede auf Plattdeutsch halten. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:00 Uhr

Energiepreisbremse: Vermieter müssen Einsparungen weitergeben

Vermieter müssen günstigere Abschlagszahlungen für Gas- und Fernwärme an ihre Mieterinnen und Mieter weitergeben. Das hat der Mieterbund Schleswig-Holstein am Mittwoch mitgeteilt. Demnach besteht eine Pflicht, Mieter über geringere Kosten zu informieren und ihre monatlichen Abschlagszahlungen anzupassen. Ausnahmen gibt es laut Mieterbund nur, wenn Mieter das wünschen, die nächste Jahresabrechnung bereits zum 1. April ansteht oder die Vorauszahlung weniger als zehn Prozent günstiger ausfallen würde als die bisherige Abschlagszahlung. Grund ist die Energiepreisbremse des Bundes, die am 1. März in Kraft getreten ist. Sie gilt rückwirkend auch für die Monate Januar und Februar dieses Jahres. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 07:00 Uhr

IHK-Jahresempfang: Bis 2035 fehlen 300.000 Fachkräfte

Die Industrie- und Handelskammer zu Kiel rechnet damit, dass sich der Fachkräftemangel im Land weiter verschärfen wird. Bis zum Jahr 2035 werden in Schleswig-Holstein schätzungsweise rund 300.000 Fachkräfte fehlen, sagte der Kieler IHK-Präsident Knud Hansen beim Jahresempfang am Mittwochabend. Besonders beim Thema Berufsorientierung müsse noch mehr passieren. Weil durch die Corona-Pandemie viele Praktika oder Orientierungsgespräche mit Jugendlichen weggefallen sind, gelte es, einen Rückstand wieder aufzuholen, sagte Hansen. Hinzu kommt, dass es vielen Unternehmen wegen der Bürokratie schwer falle, Personal aus dem Ausland anzuwerben oder zu halten. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 06:30 Uhr

Holtenauer Hochbrücke: Reparatur-Auftrag geht an Brunsbüttel

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) hat am Mittwoch den Zuschlag zur Sanierung der Holtenauer Hochbrücken an ein Stahlbauunternehmen aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) erteilt. Das gab Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bekannt. Die Reparaturen sollen laut Plan bis zur Kieler Woche Mitte Juni andauern und gut 3,4 Millionen Euro kosten. Nach Angaben des LBV.SH hat die Baufirma bereits mit den Vorarbeiten begonnen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 18:00 Uhr

Handball-Champions League: THW Kiel auf Gruppenplatz vier

In der Vorrunde der Handball Champions-League hat der THW Kiel den Sprung auf den dritten Gruppenplatz verpasst. Beim norwegischen Meister Elverum Handball kamen die "Zebras" am Mittwochabend nur zu einem 26:26 (12:11). Im Achtelfinale Ende März trifft die Mannschaft nun entweder auf Dinamo Bukarest oder auf GOG Svendborg. In der Bundesliga geht es für den THW am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Leipzig weiter. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 06:00 Uhr

Wetter: Neblig bei bis zu 7 Grad

Nach leichtem Frost in der Nacht und am frühen Morgen bleibt es im weiteren Tagesverlauf neblig und bewölkt. Die Temperaturen erreichen 4 bis 7 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 06:00 Uhr

