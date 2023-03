Stand: 01.03.2023 07:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Prozessbeginn wegen des Besitzes von Abbildungen von Kindesmissbrauch

Ein 29-Jähriger aus Hamburg muss sich von heute an vor dem Amtsgericht Pinneberg verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll sich der Mann zwischen Oktober 2016 und Oktober 2020 mehrere tausend Bilder im Internet angesehen und auch heruntergeladen haben. Außerdem geht es um eine Festplatte mit gespeicherten Fotos. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:00 Uhr

1.908 Zuschauer kommt in Lübeck zu Benefizfußballspiel

Die Hilfsbereitschaft für die Erdbebenopfer ist bei uns in Schleswig-Holstein groß. So auch bei einem Benefizfußballspiel im Stadion Lohmühle in Lübeck am Dienstagabend. Die Einnahmen von Tickets und Catering sollen komplett gespendet werden, die genaue Höhe steht noch nicht fest. Das Geld ist laut Organisatoren für die Aktion "Deutschland hilft" bestimmt. Während des Spiels wurden schon Trikots von den ausgewechselten Kickern versteigert, das Trikot von VfB Spieler Mirko Boland etwa für 1.000 Euro. Das Spiel zwischen dem Team 37 Grad und den Lübeck Allstars endete 12:12. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:00 Uhr

Charta zum Schutz der Minderheitensprachen feiert Jubiläum

Heute vor 25 Jahren wurde sie etabliert: die Charta zum Schutz der sogenannten kleinen Sprachen wie Friesisch oder Plattdeutsch. Doch trotz der Charta hat sich die Anzahl der Friesisch-Schüler nach Angaben des SSW-Landtagsabgeordneten Lars Harms in den letzten 20 Jahren beinahe halbiert - von 1.400 auf etwa 750. Er fordert deshalb ein Bildungsinstitut für Friesisch am Nordfriisk Institut in Bredstedt (Kreis Nordfriesland). Für das Projekt müsste das Land wohl rund 480.000 Euro investieren, so Harms. Ob das möglich ist, darüber stimmt der Finanzausschuss des Landes am 16. März ab. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 09:00 Uhr

Weitere Corona-Regeln fallen weg

Wer in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung arbeitet oder behandelt wird, muss ab sofort per Verordnung keine Maske mehr tragen. Auch die Testpflicht fällt weg. So hat es die Bundesregierung entschieden. Das UKSH in Kiel und Lübeck etwa hat mitgeteilt, dass es seine Corona-Regeln entsprechend anpasst. Krankenhäuser können aber auch eigene Regelungen festlegen. Für Besucher gibt es noch eine generelle Auflage zum Beispiel in Kliniken und Pflegeheimen: Sie müssen weiterhin eine Maske aufsetzen. Diese Regel läuft laut Bundesregierung erst am 7. April aus und gilt auch für Besuche unter anderem beim Haus- oder Zahnarzt. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 07:00 Uhr

Verdi ruft zum Jugendstreiktag in Schleswig-Holstein auf

Laut Gewerkschaft Verdi sollen Auszubildende und dual Studierende heute in den Ausstand gehen: Die Gewerkschaft fordert nach eigenen Angaben ein Lohnplus von 200 Euro im Monat für Auszubildende, dual Studierende sowie Praktikanten. Dazu soll heute auf dem Kieler Rathausplatz eine Kundgebung stattfinden. Dabei sein werden Nachwuchskräfte unter anderem der Stadtwerke Kiel und Lübeck, dem Städtischen Krankenhaus Kiel sowie der Helios-Klinik Schleswig oder auch der Förde Sparkasse Kiel. Es ist der erste Jugendstreiktag dieser Art in Deutschland. Neben Kiel finden Aktionen auch in Elmshorn statt. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 06:30 Uhr

RWE will Lärm am LNG-Terminal Brunsbüttel reduzieren

Anwohner hatten sich über ein lautes Brummen sowie die Dauerbeleuchtung des Umwandlungsschiffes Hoegh Gannet beschwert. Die Geräusche sind lauter als ursprünglich angenommen, sagte RWE-Projektleiter Henning Joswig auf einer Infoveranstaltung am Dienstagabend. Das in dem Umwandlungschiff befindliche LNG könne noch nicht ins Netz eingespeist werden, weil die landseitige Anbindung des Terminals und die Pipeline noch nicht fertig sind. Deswegen müssten Gasfeuerungsanlagen und Kühlaggregate zum Einsatz kommen, die den Lärm verursachen. Als Sofortmaßnahme wird die Hoegh Gannet den Elbehafen laut Joswig in Kürze wieder verlassen und erst zurückkehren, wenn die landseitige Anbindung fertig ist. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 06:00 Uhr

Brokstedt: Täter seit 2015 psychisch auffällig

Nach Informationen des WDR leidete der mutmaßliche Täter der Messerattacke von Brokstedt bereits seit 2015 unter depressiven Phasen. Eine anonyme Quelle sagte, der Mann habe unter anderem Selbstmordgedanken gehabt. Der Drogenkonsum habe die psychischen Probleme noch verstärkt. Eine Therapie machte der Mann damals aber nicht. Später soll er auch in der U-Haft in Hamburg psychisch auffällig gewesen sein. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 06:00 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall auf der B207

Ein 18-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 207 bei Buchholz (Kreis Herzogtum Lauenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Er lief dort zuvor auf der Fahrbahn rum, eine 44-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei am Montagabend versucht, dem Mann auszuweichen. Dabei geriet die Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und erfasste den Fußgänger dennoch. Der junge Mann wurde auf den Grünstreifen geschleudert. Warum er auf der Straße zu Fuß unterwegs war, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt spielt in Budapest unentschieden

Die Handballer der SG Flensburg Handewitt haben mit einem Unentschieden die Vorrunde der European League beendet. Die ersatzgeschwächte SG erreichte in Budapest ein 27:27, stand aber schon vor der Partie als Gruppensieger fest. Das machte sich auch auf dem Spielfeld bemerkbar. Der Bundesliga-Fünfte fand nicht ins Spiel, Budapest führte Anfang der zweiten Halbzeit mit 19:14. Ferencvarosi Budapest erreichte mit dem Unentschieden noch das Achtelfinale. Dort treffen die Flensburger Ende März auf Titelverteidiger Benfica Lissabon. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 06:00 Uhr

Wetter: nach Nebel teils sonnig

Zum Tagesbeginn gibt es in Schleswig-Holstein verbreitet zähen Nebel und Hochnebel. Später dann neben einigen Wolkenfeldern auch größere Auflockerungen und zeitweise Sonne. In manchen Landesteilen bleibt es länger wolkig, es bleibt aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) bis 8 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Dazu weht ein schwacher Wind - erst aus nördlicher, später aus nordöstlicher Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 06:00 Uhr

