Stand: 25.02.2023 10:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hansestadt Lübeck warnt: Überschwemmungen am Sonnabend

In Lübeck ist heute im Bereich Travemünde und der Innenstadt mit einer Überschwemmung von Straßen zu rechnen. Das hat die Gefahrenabwehrbehörde der Hansestadt Lübeck am Morgen bekanntgegeben. Das Hochwasser wird voraussichtlich gegen 16.30 Uhr eine Höhe von 6,15 Meter erreichen. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2023 10:00 Uhr

Teure Trunkenheitsfahrt in Lübeck

Ein betrunkener 25-jähriger Mann hat am Freitagabend in Lübeck mehrere Unfälle verursacht und dabei eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann durch den Kreisverkehr Lohmühle, kollidierte beim Überholen mit einem Schild auf einer Verkehrsinsel, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Auto zusammen. Anschließend drängte er ein anderes Fahrzeug von der Straße ab, welches gegen ein parkendes Auto prallte. Der Mann setzte seine Fahrt fort und riss schließlich zwei Laternen um, wobei sein Auto einen Reifen verlor. Bei dem Vorfall entstand ein Blechschaden im sechsstelligen Bereich. Der Mann versuchte sich vor den Beamten zu verstecken, konnte jedoch festgenommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2023 09:00 Uhr

Wirtschaftsminister Madsen wird deutscher Staatsbürger

Schleswig-Holsteins dänischer Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will heute die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Im Rahmen einer Feierstunde im Kieler Rathaus soll er am Vormittag die Einbürgerungsurkunde erhalten. Für Madsen steht fest, dass er sein Leben lang in Deutschland bleiben werde. Und da er letztlich auch dem deutschen Volke diene - so der Wirtschaftsminister - sei dies der richtige Weg. Es sei ein besonderer Tag für ihn, auch seine Familie werde bei der Einbürgerung dabei sein. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2023 09:00 Uhr

Demonstrationen für den Frieden

In ganz Deutschland haben am Freitag - dem Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine - zehntausende Menschen an Gedenkveranstaltungen und Friedens-Demonstrationen teilgenommen. Auch in vielen Orten Schleswig-Holsteins sind die Menschen auf die Straße gegangen. Die größte Kundgebung gab es in Kiel: Zahlreiche Menschen hatten sich am Nachmittag versammelt, um vom Bahnhof Richtung Rathaus zu ziehen - in der Spitze waren es nach Polizeiangaben etwa 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für den Frieden demonstrierten unter anderem auch hunderte Menschen in Flensburg, Glinde (Kreis Stormarn) oder auch in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein). Etwa 150 Menschen versammelten sich am späten Nachmittag laut Polizei in Elmshorn auf dem Alten Markt. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2023 08:00 Uhr

Geesthacht: Großeinsatz wegen Reizgas in Schule

Reizgas hat am Freitag in einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) für einen Großeinsatz von Rettungskräften gesorgt. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag in der Berta-von-Suttner-Gemeinschaftsschule. Im ersten Stock klagten nach Angaben der Polizei einige Schülerinnen und Schüler, Lehr- und Putzkräfte über gereizte Atemwege, Husten und gerötete Augen. Weil Polizei und Feuerwehr zunächst von einer größeren Zahl an Verletzten ausgingen, rückten acht Rettungswagen an. Ein Unbekannter hatte offenbar Reizgas versprüht, so die Vermutung eines Feuerwehrsprechers. Insgesamt waren rund 20 Schülerinnen und Schüler betroffen - eine 15-Jährige musste für kurze Zeit im Rettungswagen behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2023 08:00 Uhr

Fußball-Regionalliga Nord: Lübecker Stadtduell ohne Sieger

Vor 5.151 Zuschauern im Stadion an der Lohmühle haben sich der VfB Lübeck und Phönix Lübeck 1:1 getrennt. Manuel Farrona Pulido brachte die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. Haris Hyseni gelang in der 77. Minute der Ausgleich für Phönix. Der VfB Lübeck bleibt weiter Tabellenführer der Regionalliga Nord, Phönix springt vorübergehend auf Platz Zehn. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2023 08:00 Uhr

Wetter in SH: Hochwasser an der Ostsee

Am Freitag ist es zwischen der Kieler Bucht und dem Lauenburgischen zeitweise stark bewölkt mit einigen Schneeregen- oder Schneeschauern. Von Westen her kommt Wetterberuhigung mit langen trockenen Abschnitten und gelegentlichem Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 5 Grad. An der Ostsee ist mit Hochwasser mit über einem Meter über dem mittleren Wasserstand zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.02.2023 | 09:00 Uhr