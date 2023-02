Stand: 24.02.2023 07:01 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Energiebranche fordert mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien in Schleswig-Holstein

Vertreter der Energiebranche fordern einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien in Schleswig-Holstein. Es gebe nicht genügend Leitungen, die den Strom Richtung Süden transportieren, meint der Landesverband Erneuerbare Energien. Vorstand Ove Petersen wünscht sich daher, dass in Zukunft mehr Strom in Schleswig-Holstein selbst verbraucht wird. Er fordert, dass zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr nur noch CO2-freier Transport ausgeschrieben werden sollte. "Wir haben immer noch viel Verkehr, auch auf dem Wattenmeer oder auch in der Ostsee, der immer noch mit Öl oder teilweise auch mit Schweröl fährt", so Petersen. Hintergrund der Forderungen nach erneuerbaren Energien ist der Angriff Russlands auf die Ukraine, der das Ausmaß und das Risiko der Abhängigkeit von fossiler Energie verdeutlicht hat. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 07:00 Uhr

Ver.di kündigt neue Warnstreiks an

Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen verschärft sich der Tarifstreit weiter. Die Gewerkschaften lehnten ein erstes Arbeitgeberangebot ab. Es sah eine Lohnerhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten, sowie steuerfreie Einmalzahlungen vor. Ver.di-Chef Frank Werneke nannte das Angebot sozial ungerecht und kündigte neue Warnstreiks an. Die Gewerkschaften fordern weiter 10,5 Prozent, mindestens monatlich 500 Euro mehr Gehalt. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 07:00 Uhr

Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen in Schleswig-Holstein

Es ist ein trauriges Jubiläum: Der Angriff auf die Ukraine jährt sich zum ersten Mal. Mehrere Tausend Menschen starben seitdem, viele andere mussten fliehen. An den ersten Jahrestag des russischen Überfalls erinnern am Freitag auch zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen in Schleswig-Holstein. Bei einer Gedenkveranstaltung im schleswig-holsteinischen Landtag spricht die ukrainische Generalkonsulin aus Hamburg. Unter anderem in Husum, Bad Oldesloe und Elmshorn sind Friedensdemos und Mahnwachen geplant. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein haben für 12 Uhr eine Schweigeminute in einigen Buslinien und S-Bahnen angekündigt. In Flensburg soll ein Deutsch-Ukrainischer Gottesdienst mit einem ukrainischen Chor stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 06:00 Uhr

Lübecker Bürgerschaft: Entscheidung zu Buddenbrookhaus gefallen

25 Mitglieder der Bürgerschaft stimmten für einen Erhalt des Gewölbekellers des Budddenbrookhauses, 19 stimmten dagegen und es gab eine Enthaltung. Damit wird es vorerst einen Baustopp bei der Vergrößerung des Buddenbrookhauses geben. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) zeigte sich enttäuscht. Er fürchtet, dass die Erweiterung nun teurer wird. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 06:00 Uhr

Feuer in Rendsburg gelöscht

Der Brand in Rendsburg in der Nähe des Kreishafens ist gelöscht. Am Donnerstag hatte dort nach Angaben der Feuerwehr eine große Tischlerei in voller Ausdehnung gebrannt. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein handelt es sich um einen Betrieb, der zur Diakonie gehört und in dem Menschen mit psychischen Erkrankungen arbeiten. Nach Angaben der Feuerwehr Rendsburg waren rund 80 Einsatzkräfte vor Ort, es soll keine Verletzten geben. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Regenschauer und Wind

Am Freitagvormittag breitet sich Regen, vereinzelt mit Schnee vermischt, südostwärts aus. Gegen Mittag wechseln sich Auflockerungen mit Regenschauern ab. An den Küsten weht ein starker bis stürmischer Wind aus Südwest. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei sechs Grad in Hamburg bis acht Grad in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 06:00 Uhr

