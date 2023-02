Stand: 23.02.2023 06:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sorge wegen möglicherweise gesundheitsgefährdenden Stoffen in Alltagsprodukten

An mehr als 1.500 Orten in Deutschland lässt sich offenbar das möglicherweise krebserregende Gift PFAS nachweisen. Das zeigt eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. In Schleswig-Holstein ist demnach besonders die Elbregion betroffen. Sogenannte PFAS sind Chemikalien, die wasser-, fett- und schmutzabweisend sind. Sie werden fast überall eingesetzt - unter anderem in Regenjacken, beschichteten Pfannen oder Kosmetik. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 06:00 Uhr

Daniel Günther bittet Bürger um langfristige Erdbeben-Hilfe

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat dazu aufgerufen, die Menschen in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien langfristig zu unterstützen. Der CDU-Politiker dankte am Abend bei einer Gedenkveranstaltung in Kiel den Hilfskräften aus Schleswig-Holstein, die im Katastrophengebiet im Einsatz sind. Die Türkische Gemeinde hatte zu der Gedenkveranstaltung auf dem Rathausplatz aufgerufen. Nach Angaben der Polizei kamen rund 1.100 Menschen. Viele von ihnen entzündeten kleine Kerzen. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 06:00 Uhr

Autofahrer stirbt bei Unfall in Lauenburg

Tödlicher Verkehrsunfall in Lauenburg: Laut Polizei ist kurz vor Mitternacht ein Autofahrer auf der B5 von der Fahrbahn abgekommen - die Ursache ist unbekannt. Der 36-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern prallte mit seinem Auto gegen einen Baum und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Der Mann starb aber noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 06:30 Uhr

Polizisten in Zivil sollen kostenlos Bus und Bahn fahren können

Schleswig-Holstein will die Sicherheit in Zügen erhöhen. Das hat Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) im Landtag angekündigt. In Zukunft sollen Polizistinnen und Polizisten in Zivil kostenlos Bus und Bahn fahren, wenn sie eine Dienstwaffe dabei haben. Das könnte dazu führen, dass sich die Menschen sicherer fühlen, sagte Madsen. Hintergrund ist die Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt vor gut einem Monat. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 06:00 Uhr

Brokstedt: Tatverdächtiger ist auffällig in der JVA Neumünster

Die Messerattacke in einem Regionalexpress in Brokstedt hat erneut den Landtag beschäftigt. Dort ging es um Behördenfehler und Lehren aus der Tat. Gleichzeitig informierte die Gewerkschaft der Polizei darüber, dass der Tatverdächtige Ibrahim A. als Insasse der JVA Neumünster äußerst auffällig sein soll. Bedienstete berichten demnach von Beschimpfungen und Bedrohungen, die der Insasse regelmäßig täglich ausspreche, begleitet von entsprechenden Gesten. Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein sowie Zeit online stand Ibrahim A. zum Tatzeitpunkt unter Drogeneinfluss. Demnach wurden im Blut Kokain, Morphin und Methadon nachgewiesen worden. Bei einer psychiatrischen Betrachtung unmittelbar nach der Tat seien zudem wahnhafte Vorstellungen festgestellt worden. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 06:00 Uhr

THW Kiel gewinnt gegen Celje

Die Handballer des THW Kiel haben ihr letztes Heimspiel in der Vorrunde der Champions League gewonnen. Die Kieler setzten sich am Abend mit 39:27 gegen den slowenischen Meister RK Celje durch. Damit bewahrt sich der THW seine geringe Chance auf Platz drei in der Gruppe B. Bester Werfer war Magnus Landin mit neun Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 06:00 Uhr

Geflügelpest in Wangels

In einem Stall in Wangels in Ostholstein ist die Geflügelpest ausgebrochen. Nach Informationen des Kreises Plön wurde daraufhin eine Schutzzone von etwa drei Kilometern um den betreffenden Betrieb eingerichtet. Außerdem gibt es eine Überwachungszone im Umkreis von zehn Kilometern um Wangels. Dieser reicht bis in den Kreis Plön. Laut Kreis wird eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der unter anderem Tierbestände gemeldet und vor Kontakt mit Wildvögeln geschützt werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 07:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und Wind

Am Vormittag zeigt sich der Himmel über Schleswig-Holstein meist bedeckt. Am Mittag und Nachmittag lugt ab und zu auch mal die Sonne durch. Teilweise ist es windig. Die Temperaturen steigen auf sieben Grad in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und acht Grad in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 07:00 Uhr

