Fehmarnsundbrücke voll gesperrt

Die Fehmarnsundbrücke ist momentan für Fahrzeuge und Züge voll gesperrt. Laut Feuerwehr brennt auf der Brücke ein Verteilerkasten auf einer Baustelle. Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschzügen vor Ort. Eine Gefahr für Menschenleben besteht nicht. Wann die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben wird ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2023 12:00 Uhr

Diako Krankenhaus: Kritik an Management reißt nicht ab

Das Insolvenzverfahren der Diako Krankenhaus GmbH geht in die nächste Phase: Die Klinikleitung hat ihren Insolvenzplan dem Flensburger Amtsgericht vorgelegt. Er sieht nach Angaben der Klinik eine Entschuldung der Gesellschaft um einen zweistelligen Millionenbetrag vor. Ehemalige Chefärzte und andere Führungskräfte kritisieren den Umgang der Geschäftsleitung mit der Insolvenz. Der Abbau von Stellen in bestimmten Bereichen wie der Frauenklinik sei nicht nachvollziehbar, die Kommunikation katastrophal, heißt es. Die Kritiker werfen dem Management auch vor, in der Vergangenheit schwere wirtschaftliche Fehler gemacht zu haben. Dazu äußerte sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates, des Schleswiger Bischof Gothart Margaard, jetzt erstmals öffentlich. Er könne nicht ausschließen, dass es auch Fehler gegeben hat, sagte er NDR Schleswig-Holstein. Das gehöre dazu, so der Bischof. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2023 10:00 Uhr

CDU will mehr Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen

Die CDU Schleswig-Holstein will mehr ausländische Arbeits- und Fachkräfte ins Land holen und dafür bürokratische Hürden senken. Bei einer Klausurtagung beschlossen die Spitzengremien am Freitagabend in Rendsburg ein Positionspapier. Zu den Zielen gehören das Anwerben ausländischer Arbeitskräfte, eine höhere Frauen-Erwerbsquote und flexible Anreize für Ältere, länger zu arbeiten. Bis 2035 seien 300.000 Arbeitskräfte zu gewinnen. 90.000 müssten aus dem Ausland kommen, sagte CDU-Chef und Ministerpräsident Daniel Günther. Dazu gehöre eine gute Willkommenskultur. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2023 09:00 Uhr

Sturmtief "Ulf": Keine Verletzten, aber rund 270 Einsätze

Sturmtief "Ulf" sorgte bis in die Nacht für rund 270 Einsätze von Polizei und Feuerwehr in Schleswig-Holstein. Bei den Einsätzen ging es vor allem um Äste auf Straßen, umgestürzte Bauzäune oder herabgestürzte Dachziegel. Verletzte gab es nach Angaben der Leitstellen nicht. Probleme gab es auch bei der Bahn: Ein großer Ast stürzte beispielsweise in die Frontscheibe der Regionalbahn zwischen Kiel und Flensburg. Die Strecke war für anderthalb Stunden gesperrt. Am Abend war auch die Strecke zwischen Rendsburg und Neumünster wegen Gegenständen im Gleis für mehrere Stunden dicht. Im Flensburger Hafen lagen vorübergehend einige Schiffe auf Grund, weil das Wasser aus dem Becken gedrückt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2023 09:00 Uhr

Grenzkontrollen an der dänischen Grenze sind laut Studie rechtswidrig

Die seit sieben Jahren stattfindenden Grenzkontrollen an der deutsch-dänischen Grenze sind laut einer Studie rechtswidrig. Zwei Autorinnen der Europa-Universität in Flensburg kommen zu diesem Schluss. Laut ihnen sind die Kontrollen eine "schwerwiegende und tiefgreifende Beschränkung der Freizügigkeit von Unionsbürgern und Bürgerinnen", sie seien "nicht verhältnismäßig". Dänemark beziehe sich auf vage, aber nicht näher erklärte angebliche Gefahren. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes müsste Dänemark jedoch nachweisen können, dass diese Gefahren wirklich existieren, schreiben die Autorinnen. In Auftrag gegeben hatte das Gutachten der Europaabgeordnete Rasmus Andresen von den Grünen. Er forderte die EU Kommission auf, die Kontrollen zu stoppen. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2023 09:00 Uhr

Dachstuhlbrand in Bad Schwartau

In einem Einfamilienhaus in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) ist in der Nacht zum Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hat es in der Kirchenstraße gebrannt. Die Feuerwehr sei gegen halb vier alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits komplett in Flammen, hieß es weiter. Es habe keine Verletzten gegeben. Laut Polizei ist das Haus durch die Flammen unbewohnbar geworden. Es gibt noch keine Hinweise zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2023 08:00 Uhr

Fußball: Holstein Kiel gewinnt in Braunschweig

Nach zuletzt zwei Niederlagen hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Freitagabend mit 3:2 bei Eintracht Braunschweig gewonnen. Dabei führten die Kieler zunächst mit 3:0, doch Braunschweig konnte aufholen. Am Ende reichte es für einen knappen Sieg für Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2023 08:00 Uhr

Wetter: Regnerisch bei bis zu 7 Grad

Zunächst ist es regnerisch, im Laufe des Tages lässt der Niederschlag aber nach. An den Küsten und in Schleswig sind Auflockerungen möglich, um Hamburg und in Holstein bleibt es bedeckt. Die Temperaturen liegen bei maximal 7 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2023 08:00 Uhr

