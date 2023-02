Stand: 16.02.2023 06:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Flüchtlingsgipfel: Sager fordert mehr Geld

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat für heute Vormittag zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen. Neben Vertretern des Bundes und der Länder sollen auch die kommunalen Spitzenverbände dabei sein. Der Präsident des Deutschen Landkreistags und Landrat in Ostholstein, Reinhard Sager, fordert vom Bund, die Kreise und Kommunen mit mehr Geld und mehr Erstaufnahmeplätzen zu entlasten. Er ist außerdem dafür, dass diejenigen ohne Bleibeperspektive in diesen Erstaufnahme-Einrichtungen bleiben - statt an die Kommunen weitergeleitet zu werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 06:00 Uhr

Zugausfälle und Verspätungen: Kunden bekommen von Erixx Geld zurück

Wegen zahlreicher Verspätungen auf der Bahnstrecke Kiel - Lübeck - Lüneburg können sich Fahrgäste jetzt Geld zurückholen. Der Bahnbetreiber Erixx Holstein bietet 20 Prozent Sonderentschädigung an. Geld kann auch deshalb zurückgefordert werden, weil etliche Züge ausfielen. Die ersten Anträge sind schon eingegangen. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 06:00 Uhr

Unbekannte zünden Blitzer in Pinneberg an

Unbekannte haben mobile Blitzer in Pinneberg angezündet. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Blitzer in der Rellinger Straße um kurz nach Mitternacht angefangen zu brennen. Zwei Polizeibeamte konnten das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Noch ist unklar, wer hinter der Tat steckt. Auch weiß die Polizei noch nicht, womit die Blitzer angezündet wurden. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 06:30 Uhr

Fall Brokstedt: Kiels Oberbürgermeister Kämpfer räumt Fehler ein

Die Kieler Zuwanderungsbehörde hat im vergangenen Jahr mehr Informationen über den mutmaßlichen Messerstecher von Brokstedt aus Hamburg bekommen als zunächst bekannt war. Das haben Vertreter der Stadt Kiel im Justizausschuss der Hansestadt eingeräumt. Demnach sind Mails wieder aufgetaucht, in denen die Kieler Behörde über die Haft des mutmaßlichen Täters informiert wurde. Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) räumte Fehler ein. Er sagte, man müsse nun gemeinsam gesetzliche Vorschriften überdenken und praktische Regeln erarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 07:00 Uhr

Flughafenstreiks angekündigt - auch Hamburg ist betroffen

Ein Warnstreik der Gewerkschaft ver.di an mehreren deutschen Flughäfen legt morgen möglicherweise den kompletten Flugbetrieb lahm. Unter anderem die Airports in Frankfurt, Hamburg und München haben bereits angekündigt, den regulären Flugbetrieb komplett einzustellen. Der Hamburger Flughafen geht nach eigenen Angaben davon aus, dass morgen alle Passagierflüge ausfallen. Auch heute Abend sollen schon einige gestrichen werden. Ver.di und der Beamtenbund dbb forden 10,5 Prozent mehr Gehalt – mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und später Regen

Morgens zeigt sich in vielen Regionen Schleswig-Holsteins noch die Sonne. Im Laufe des Vormittags ziehen aber verstärkt Wolken auf. Am Nachmittag fällt dann Regen. Zum Teil ist es sehr windig. Die Temperaturen steigen auf sieben Grad in Marne (Kreis Dithmarschen) und acht Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 07:00 Uhr

