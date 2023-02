Stand: 15.02.2023 07:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erixx: Entschädigungen können beantragt werden

Fahrgäste von Erixx Holstein können seit heute auf der Internetseite des Bahnunternehmens eine Entschädigung beantragen. Auf der Bahnstrecke des Betreibers zwischen Kiel und Lübeck hatte es im Dezember und Anfang Januar zahlreiche Ausfälle und Verspätungen gegeben. Mittlerweile läuft es nach Angaben von erixx Holstein wieder besser. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:00 Uhr

Urteil im Prozess um Schüsse in Kiel-Gaarden

Das Landgericht Kiel hat einen 45-jährigen Mann zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Er hatte im Jahr 2021 auf den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Partnerin in einer Wohnung in Kiel-Gaarden geschossen und verletzte ihn mit vier Schüssen. Danach flüchtete er ins Ausland, Anfang 2022 wurde er gefasst. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben, ob sie gegen das Urteil vorgeht. Sie hatte eine deutlich höhere Strafe gefordert. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:00 Uhr

Politik stellt sich hinter Heiligen-Geist-Hospital in Lübeck

Die Lübecker Politik macht sich für Erhalt des Heiligen-Geist-Hospitals stark. Am Dienstagabend stimmte die Mehrheit im Sozialausschuss dafür, dass die Senioreneinrichtung bleiben soll, die zu den ältesten in Europa gehört. Das Votum gilt als Stimmungstest für die Bürgerschaft, die in gut einer Woche entscheiden muss. Die Lübecker Stadtverwaltung plant, das Heiligen-Geist-Hospital zu schließen, weil eine Sanierung inklusive Brandschutz zu teuer wäre. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:00 Uhr

Streik im öffentlichen Dienst geht weiter

Kitas, Schwimmbäder, Krankenhäuser, Stadtverwaltungen - dort arbeiten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und zahlreiche von ihnen treten heute in den Warnstreik. Schwerpunkt ist laut Gewerkschaft Verdi Kiel und Schleswig, in beiden Städten gibt es auch Demonstrationen. Auch bei den Regio-Kliniken in Pinneberg und Elmshorn wird gestreikt. Die Versorgung der Patienten ist laut Krankenhaus aber sichergestellt. Bereits am Dienstag nahmen landesweit rund 1.000 Beschäftigte an Protestaktionen teil. Nach regionalen Schwerpunkten soll der Warnstreik am Freitag auf Flughäfen ausgeweitet werden. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro. In gut einer Woche setzen sich Gewerkschaften und die Arbeitgeberseite wieder zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 07:00 Uhr

Kreis Ostholstein reagiert auf Busprobleme

Der Kreis Ostholstein reagiert auf die anhaltenden Probleme im Busverkehr. Mehrere Hundert Beschwerden waren in den vergangenen Wochen eingegangen, weil immer wieder Busse ausfallen oder zu spät kommen. Der Kreis als Auftraggeber hat inzwischen auf die Beschwerden reagiert und verhängt seit Anfang Februar Strafzahlungen, um den Druck auf das Unternehmen zu erhöhen. Für jeden ausgefallenen Bus müssen die Rohde Verkehrsbetriebe 500 Euro an den Kreis zahlen. Das sei vertraglich vereinbart, so der zuständige Fachbereichsleiter, Nils Hollerbach. Kommenden Montag findet außerdem eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses im Kreistag statt. Seit dem Jahreswechsel fahren im nördlichen Ostholstein Busse der Rohde Verkehrsbetriebe. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 07:00 Uhr

Gasleck sorgte Dienstagabend für kalte Heizungen in Kiel

Nachdem in zahlreichen Häusern und Wohnungen am nördlichen Rand von Kiel am Dienstagabend die Heizungen kalt blieben, ist der Schaden wieder behoben. Das teilten die Stadtwerke Kiel bei Twitter mit. Grund für den Ausfall war ein Gasleck. Die Reparatur sei um 21 Uhr abgeschlossen gewesen, so die Stadtwerke. Betroffen waren Teile von Strande, Dänischenhagen, Altenholz und Schwedeneck. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt mit 29:21 gegen PAUC Handball

Handball-Bundesligist SG Flensburg hat in der Vorrunde der European League den Gruppensieg vor Augen. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Dienstagabend mit 29:21 (14:9) in Aix-en-Provence bei PAUC Handball und feierten den siebten Erfolg im achten Spiel. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 06:00 Uhr

Timo Gaarz zum neuen Landrat von Ostholstein gewählt

Ostholstein hat einen neuen Landrat: Timo Gaarz (CDU) holte am Nachmittag im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Der Kreistag wählte den 44-jährigen CDU-Politiker mit 37 von 58 Stimmen. Gaarz war bisher Stellvertreter des amtierenden Landrats, Reinhard Sager (CDU). Der wollte nach 22 Jahren im Amt nicht noch einmal antreten. Bis Anfang Juli hat Sager nun Zeit, die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger zu übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 06:00 Uhr

Brennender Müll in einem Treppenhaus in Schenefeld

In einem Treppenhaus in Schenefeld hat in der Nacht Müll gebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle soll das Feuer gegen kurz nach zwei Uhr ausgebrochen sein und löste einen Feuerwehreinsatz aus. 13 Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses in der Straße Am Wasserberg mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 05:30 Uhr

Wetter: Erst neblig, dann Auflockerungen möglich

Der Vormittag ist es in Schleswig-Holstein größtenteils neblig und trüb. Am Nachmittag lockert es von der Elbe her mit auf, stellenweise kommt dann auch die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen bei fünf Grad auf Fehmarn und bis zehn Grad im Hamburger Umland. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 06:00 Uhr

