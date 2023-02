Stand: 14.02.2023 06:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreiks im öffentlichen Dienst - Demo in Lübeck

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienst heute zu Warnstreiks aufgerufen. Davon betroffen sind unter anderem Kitas, Schwimmbäder, Stadtwerke und kommunale Krankenhäuser. Von 10 Uhr an sind Beschäftigte von Senioreneinrichtungen aus Lübeck, den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn aufgerufen, an einer Demo in der Lübecker Innenstadt teilzunehmen. Auch Mitarbeitende der Stadtwerke in Kiel und des städtischen Krankenhauses wollen ab 9 Uhr streiken. Die Gewerkschaft fordert für die Angestellten bei Bund und Land 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 06:00 Uhr

Schleswig-Holstein hat Gesprächsbedarf bei Krankenhausreform

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) sieht bei der vom Bund geplanten Krankenhausreform erheblichen Nachbesserungsbedarf. So wären beispielsweise bei der Umsetzung der Bundespläne weitere Geburtsstationen gefährdet. Würden die vorgelegten Bundespläne 1:1 umgesetzt, müssten in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern weitere sechs Geburtsstationen schließen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll bis zum Sommer neue Eckpunkte erarbeiten. Gleichzeitig hält von der Decken die Krankenhaus-Strukturreform für notwendig. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 06:00 Uhr

Brokstedt: Mutmaßlicher Täter besorgte Waffe im Supermarkt

Rund drei Wochen nach dem tödlichen Messerangriff in einem Zug in Brokstedt sind weitere Details bekannt geworden. Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein soll sich der mutmaßliche Täter die Tatwaffe - ein Küchenmesser - wenige Stunden vorher in einem Supermarkt in Kiel besorgt haben. Später soll er am Kieler Hauptbahnhof in einen ICE nach Hamburg eingestiegen sein. Am Bahnhof Neumünster endete diese Fahrt, weil er den ICE verlassen musste, da er keine Fahrkarte hatte. Kurz darauf fuhr der Regionalexpress RE 70 in Neumünster ein - dort stieg der mutmaßliche Täter dann ein. Die nächste Station war Brokstedt. Ein Reisender aus dem Zug sagte NDR Schleswig-Holstein, der mutmaßliche Täter habe völlig wahllos auf die Opfer eingestochen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 07:00 Uhr

Ostholstein wählt neuen Landrat

Wer tritt in die Fußstapfen von Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU)? Der Kreistag wird heute Nachmittag einen Nachfolger wählen. Sager tritt nach drei Amtszeiten nicht wieder an. Der Kreistag hat die Wahl zwischen fünf Bewerbern. Darunter ist Sagers bisheriger Stellvertreter Timo Gaarz (CDU) aus Heiligenhafen. Die übrigen Kandidaten sind parteilos: Gerald Aengenheyster ist Ingenieur aus Würzburg. Martin Kienitz ist Rechtsanwalt aus Scharbeutz. Joachim Teschke leitet den Bereich Finanzen und Wirtschaft in der Stadt Bargteheide. Und Torsten Wendt ist bekannt als ehemaliger Landrat im Kreis Steinburg. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:00 Uhr

Carport-Brand in Neumünster

In Neumünster hat in der Nacht ein Carport Feuer gefangen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen zwei Uhr alarmiert. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen griffen die Flammen auch auf den Dachstuhl des angrenzenden Hauses über. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 07:00 Uhr

Tennisstrainer bekommt Bewährungsstrafe

Im Prozess wegen 41-fachen sexuellen Missbrauchs ist ein ehemaliger Tennistrainer vom Amtsgericht in Norderstedt zu einem Jahr und einem Monat auf Bewährung sowie einem Schmerzensgeld in Höhe von 2.400 Euro verurteilt worden. Das vergleichsweise milde Urteil kam aufgrund eines Deals zwischen dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung zustande: Denn durch das Geständnis des Angeklagten blieb dem Opfer eine Aussage erspart und das Verfahren konnte auf nur einen Verhandlungstag abgekürzt werden. Der 66-Jährige hatte sich zwischen 2014 und 2018 an der damals noch minderjährigen Tennisschülerin vergangen. In der Tennisschule in Henstedt-Ulzburg hatte er die heute 18-Jährige viele Male im Intimbereich angefasst. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 07:00 Uhr

Wetter:

Bis zum Mittag wechseln sich Sonne und Wolken ab, zum Nachmittag ist es heiter bis sonnig. Die Temperaturen steigen auf acht Grad in Rendsburg, Niebüll (Kreis Nordfriesland) und Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 07:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2023 | 06:00 Uhr