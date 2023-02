Stand: 12.02.2023 10:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Frauenleiche in Börm ist Vermisste aus Rendsburg

Bei der am Sonnabend in Börm (Kreis Schleswig-Flensburg) gefundenen Frauenleiche handelt es sich laut Polizei um die seit Tagen vermisste 42-Jährige aus Rendsburg. Die Todesursache ist den Angaben zu Folge noch unklar, die Ermittlerinnen und Ermittler gehen jedoch von einem gewaltsamen Tod aus. Ein 60-Jähriger Angehöriger der Frau wurde festgenommen und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2023 11:00 Uhr

Kaum Nachfolger für Hausarztpraxen

Hausärztinnen und Hausärzte in Schleswig-Holstein haben immer größere Probleme, eine Nachfolge für ihre Praxis zu finden. Viele Nachwuchs-Ärztinnen und -Ärzte scheuen den Schritt in die Selbstständigkeit, so die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH). Mit Nachwuchskampagnen werben die KVSH, die Universitäten in Kiel und Lübeck sowie die Ärztekammer für den Job. Das lobt auch der Hausärzteverband Schleswig-Holstein. Vorstand Miriam Führ sieht allerdings ein weiteres Problem bei der Nachwuchsgewinnung: Die Bürokratie in den Praxen schrecke ab. Positiv entwickelt habe sich dagegen die Nachfolgesuche auf dem Land. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2023 10:00 Uhr

Holstein Kiel unterliegt dem 1. FC Magdeburg

Trotz zweimaliger Führung unterlag der schleswig-holsteinische Fußball-Zweitligist am Sonnabend dem Aufsteiger und holte am Ende keinen Punkt. Holstein Kiel verlor im Heimspiel gegen das bisherige Schlusslicht, den 1. FC Magdeburg, mit 2:3. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2023 15:00 Uhr

Wetter: Bedeckt bei 7 bis 9 Grad

Tagsüber bleibt es bedeckt und trüb, auch Sprühregen ist möglich. Auflockerungen gibt es vor allem an den Küsten. Die Temperaturen liegen bei maximal 7 bis 9 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.02.2023 | 10:00 Uhr