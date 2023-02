Stand: 11.02.2023 11:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Holstein Kiel trifft auf den 1. FC Magdeburg

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel spielt am Mittag im Holstein-Stadion gegen den 1. FC Magdeburg. Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende in Kaiserslautern soll gegen den Tabellenletzten wieder ein Sieg her. Anpfiff ist um 13 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2023 11:00 Uhr

Günther fordert verbesserte Zusammenarbeit der Behörden

Nach dem Messerangriff in einem Regionalzug bei Brokstedt will Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen zwischen Behörden verbessern. Der CDU-Politiker sagte dem Hamburger Abendblatt, dass in diesem konkreten Fall die behördliche Abstimmung nicht gut funktioniert habe. Trotz Datenschutzvorschriften müssten möglichst alle Behörden auf alle Informationen zugreifen können, so Günther. Er forderte in dem Interview außerdem, bei Straftaten mit Messern über eine Verschärfung der Strafvorschriften nachzudenken. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2023 10:00 Uhr

Familienzentren in SH stark ausgelastet

Die Familienzentren in Schleswig-Holstein melden zur Zeit einen besonders hohen Zulauf. Nach Angaben der AWO sind einige Angebote nahezu ausgebucht. Häufig kämen Eltern mit Finanzsorgen, die auf Grund von Existenzängsten teilweise sogar psychisch krank werden. Der gestiegene Druck bei den Erwachsenen wiederum belastet auch die Kinder. Sie bekommen in den Familienzentren laut AWO Entwicklungshilfe. Außerdem gibt es Spielgruppen und Eltern bekommen Unterstützung in Sachen Erziehung und Finanzhilfen. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2023 09:00 Uhr

Tarifverhandlungen von ver.di und Post gescheitert

Die Tarifverhandlungen der Gewerkschaft ver.di mit der Deutschen Post sind gescheitert. Das teilten beide Seiten mit. Ver.di will nun eine Urabstimmung über einen Arbeitskampf einleiten. Zuletzt hatte es immer wieder Streiks der Post gegeben, auch in Schleswig-Holstein. Vertreter des Unternehmens und der Gewerkschaft hatten seit Mittwoch verhandelt - ohne Erfolg. Ver.di verlangt 15 Prozent mehr Geld für die rund 160.000 Beschäftigten. Die Post bietet nach eigenen Angaben Lohnerhöhungen von durchschnittlich 11,5 Prozent an, dazu eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro über zwei Jahre. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2023 08:00 Uhr

Landespolizei stellt mehr Anwärterinnen und Anwärter ein

Schleswig-Holstein will in diesem Jahr mehr Anwärterinnen und Anwärter bei der Landespolizei einstellen. Das teilte das Innenministerium am Freitag mit. Insgesamt sollen in diesem Jahr 395 Anwärterinnen und Anwärter in Schleswig-Holstein beginnen. Das sind erstmals über 20 Prozent mehr als normalerweise am Ende der Ausbildung und des Studiums benötigt werden. Damit soll auf die Lücken reagiert werden, die jedes Jahr durch Abbrüche entstehen. Die Gründe für Kündigungen während der Ausbildung sind laut Innenministerium vielfältig. Dem physisch und psychisch anspruchsvollen Beruf fühlten sich junge Menschen vermutlich teils noch nicht gewachsen. Auch die langfristige Bindung an einen Arbeitgeber, könne ein Problem sein. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2023 08:00 Uhr

Wetter in SH: starke Bewölkung, zeitweise Regen

Am Sonnabend ist es überwiegend stark bewölkt, zeitweise kommt etwas Regen oder Sprühregen dazu. Die Temperaturen bewegen sich bei acht bis zehn Grad. Von Westen weht ein frischer, teils böiger Wind. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2023 08:00 Uhr

