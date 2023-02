Stand: 10.02.2023 07:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lübeck: Hubbrücke über Kanaltrave gesperrt

Tausende Auto- und Radfahrer in Lübeck müssen seit Freitag Umwege in Kauf nehmen. Grund dafür ist die Sperrung der Hubbrücke über die Kanaltrave. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee ist die hoch- und runterfahrbare Brücke in der oberen Stellung stehen geblieben. Die Reparaturarbeiten dauern demnach mehrere Tage. Bis mindestens Montagnachmittag soll die Brücke gesperrt bleiben. Täglich fahren bis zu 14.000 Autos über die Brücke. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 08:00 Uhr

Brokstedt: Verdächtiger will sich erst im gerichtlichen Verfahren äußern

Der Verdächtige der Messerattacke von Brokstedt (Kreis Steinburg) will sich erst wieder im gerichtlichen Verfahren gegen ihn äußern. Das bestätigte sein Rechtsanwalt der Nachrichtenagentur dpa. Das Motiv des Verdächtigen bleibt damit weiter unklar. Der 33-Jährige soll in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg zwei Menschen getötet und mehrere verletzt haben. Er sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Zweifacher Mord und versuchter Totschlag in vier Fällen. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 07:00 Uhr

Experten in SH warnen vor E-Zigaretten

Ein neuer Trend vor allem bei Jugendlichen bereitet Suchtexperten in Schleswig-Holstein Sorgen: das Vapen, also der Konsum von E- Zigaretten. Aus medizinischer Sicht seien diese bedenklich, so Fachleute. Denn niemand wisse genau, wie die Langzeitwirkungen seien. Auch aus ökologischer Sicht sind besonders die Einweg-E-Zigaretten ein Problem, weil Millionen von kleinen Akkus im Müll landen. Björn Malchow von der Landesstelle für Suchtfragen fordert ein Pfandsystem. Eine hohe Pfandgebühr könne die Einwegprodukte zudem für Jugendliche unattraktiv machen. Außerdem kann sich Malchow ein Werbeverbot für E-Zigaretten vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 06:00 Uhr

Grundsteuererklärung in SH: 20 Prozent fehlen noch

Zehn Tage nach Ende der Abgabefrist fehlen nach Angaben von Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) in SH noch 20 Prozent der Grundsteuererklärungen. Die Ministerin ist darüber enttäuscht und rief erneut alle Grundstücksbesitzer auf, ihre Abgabepflicht zu erfüllen. Die Frist für die Grundsteuererklärung war in den meisten Bundesländern am 31. Januar ausgelaufen. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 06:00 Uhr

THW Kiel holt Heimsieg in der Handball-Championsleague

In der Handball-Champions-League hat der THW Kiel einen Heimsieg geholt: Der THW setzte sich am Abend gegen Polens Meister Kielce durch, mit 32:29. Nach einer deutlichen Führung zur Pause kamen die Gäste nochmal ran - doch am Ende reichte der Vorsprung für die Kieler. In der Tabelle der Vorrundengruppe B stehen sie weiter auf Platz vier. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 06:00 Uhr

380 Millionen Euro für Straßenbau 2023

Bund und Land steigern in diesem Jahr ihre Investitionen in den Bau von Straßen und Radwegen. 380 Millionen Euro sollen in den Bau von Autobahnen, Bundesstraßen, Brücken, Radwege und das Landesstraßennetz fließen. Das sind 110 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, wie das Verkehrsministerium am Donnerstag in Kiel mitteilte. Die - von den Grünen im Bund bekämpfte - A20 als Ost-West-Magistrale und Umfahrung Hamburgs bleibe für die Landesregierung das wichtigste Autobahn-Projekt, sagte Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 19:30 Uhr

Mutter aus Rendsburg vermisst

Seit Anfang Februar wird in Rendsburg eine 42-jährige Frau vermisst. Thurayya A. verschwand laut Polizei, nachdem sie ihre Kinder zur Schule gebracht hatte. Laut Polizeiangaben verließ sie am 1. Februar gegen sieben Uhr morgens ihre Wohnung und brachte ihre Kinder zur Schule. Normalerweise wäre sie nach der Rückkehr ihre Kinder zu Hause, an diesem Tag war dies nicht der Fall, wie die Polizei mitteilte. Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei nicht erfolgreich waren, wird die Bevölkerung um Unterstützung gebeten: Frau A. ist rund 165 cm groß, hat eine kräftige Statur und war vermutlich mit einem hellen Kopftuch und einem dunklen Mantel bekleidet. Wer Frau A. seit dem 1. Februar gesehen hat, Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, oder andere auffällige Beobachtungen gemacht hat, kann sich über den Polizeiruf 110 oder die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0431)160 33 33 melden. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 15:00 Uhr

Wetter: Stark bewölkt mit zeitweise Regen

Am Freitagvormittag und im weiteren Verlauf des Tages ist es in Schleswig-Holstein in großen Teilen stark bewölkt. Vor allem nördlich des Kanals muss zeitweise etwas Regen gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad. An der Nordseeküste weht ein mäßiger bis frischer Wind, später kommen stürmische Böen dazu. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 06:00 Uhr

