Stand: 09.02.2023 06:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Messerattacke Brokstedt: Hamburger Behörden sehen keine eigenen Versäumnisse

Der Innen- und Rechtsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages hat sich erneut mit der tödlichen Messerattacke von Brokstedt befasst. Erstmals standen auch Hamburger Behördenvertreter Rede und Antwort. Der Hamburger Justizstaatsrat Holger Schatz sieht keine Versäumnisse bei seiner Behörde – etwa zehn Meldungen und Kontaktaufnahmen habe es von Hamburg aus im Fall Ibrahim A. gegeben. Seiner Aussage nach wurden sowohl die Stadt Kiel als auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) unter anderem bereits im März 2022 per Mail darüber informiert, dass der Beschuldigte in Hamburg in Untersuchungshaft saß. Über den offiziellen Meldeweg sei keine Meldung erfolgt, betonte hingegen der Vertreter des Bamf, Frank Schimmelpfennig. Kiels Stadtrat Christian Zierau meinte, seine Lehre sei, dass "E-mail"kein geeignetes Kommunikationsmittel sei. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 06:00 Uhr

Geplante Batteriefabrik in Heide: Mehrheit der Schleswig-Holsteiner dafür

Das schwedische Unternehmen Northvolt will heute erste Bürocontainer auf einem Grundstück bei Heide aufstellen. Die Firma plant auf einer 150 Hektar großen Fläche eine Batteriefabrik mit rund 3.000 Arbeitsplätzen. Allerdings gibt es nach wie vor keine endgültige Entscheidung für das 4,5 Milliarden Euro-Projekt. In der Region laufen die Planungen bei den Behörden weiter und Northvolt hat jetzt eine Meinungsumfrage vorgestellt. Demnach sieht die Mehrheit der Schleswig-Holsteiner einen Bau positiv. In Dithmarschen liegt die Akzeptanz sogar bei fast 80 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 06:00 Uhr

Plön hat eine neue Bürgermeisterin

Mira Radünzel ist neue Bürgermeisterin von Plön. Sie wurde am Abend einstimmig von der Ratsversammlung gewählt. Die Abstimmung war nötig geworden, weil Amtsinhaber Lars Winter bei der regulären Wahl im September von den Wählerinnen und Wählern keine Mehrheit bekommen hatte. Radünzel ist 52 Jahre alt und hat lange in Hessen gelebt und dort in verschiedenen Kommunalverwaltungen gearbeitet. Was sie in Plön als erstes angehen will, kann sie noch nicht sagen. "Ich möchte erstmal schauen, welche Maßnahmen schon angestoßen sind", sagte sie NDR Schleswig-Holstein. Ihre Amtszeit dauert sechs Jahre. Los geht es am 1. März. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 08:00 Uhr

Zwei Verletzte bei Feuer in Reinfeld

In Reinfeld (Kreis Stormarn) sind am Abend zwei Bewohner eines Reihenhauses nach einem Zimmerbrand verletzt ins Krankenhaus gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer gegen 20 Uhr im ersten Stock des Hauses ausgebrochen. Die beiden 70 und 80 Jahre alten Bewohner konnten gerettet werden. Eine Person musste reanimiert werden. Die Ursache des Brandes in dem Haus im Stavenkamp ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 08:00 Uhr

Streik im öffentlichen Dienst auf Sylt

Zum ersten Mal wird heute im öffentlichen Dienst auf Sylt gestreikt - aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft ver.di. Sie rechnet mit 40 bis 50 Streikenden. Nach Angaben des Bürgermeisters der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), werden dringende Angelegenheiten aber bearbeitet. Gegen 10.30 Uhr gibt es eine Kundgebung vor dem Rathaus. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 08:00 Uhr

Kita-Streit in Bad Oldesloe: Stadt gibt nun doch Geld

Nach dem Streit um den Mangel an Erziehern und Erzieherinnen in den Kitas in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) will die Stadt jetzt doch Geld investieren. Der Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss beschloss am Abend, die "praxisintegrierte Ausbildung" zu finanzieren - und zwar mit 200.000 Euro pro Jahr. . Bei der "praxisintegrierten Ausbildung" bekommen angehende Erzieher ein Gehalt. Damit sollen unter anderem mehr Quereinsteiger in den Beruf gelockt werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Am Vormittag ist es sonnig mit einigen Wolken am Himmel. Auch am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen steigen auf vier Grad in Bad Segeberg und sechs Grad in Wyk auf Föhr. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 08:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.02.2023 | 06:00 Uhr