Warnstreik: U-Bahnen und viele Busse fahren nicht

Wegen eines Warnstreiks bei der Hamburger Hochbahn müssen sich Fahrgäste von U-Bahnen und Bussen heute auf massive Einschränkungen und Fahrtausfälle einstellen. Die Hochbahn schließt nicht aus, dass sie den Betrieb von Bussen und U-Bahnen komplett einstellen muss. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Hochbahn aufgerufen, seit 3 Uhr für 24 Stunden die Arbeit niederzulegen. Sie will den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen erhöhen. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 07:00 Uhr

Unfälle auf glatten Straßen

Nach Angaben der Leitstellen hat es am Morgen auf der A1 nach einem Hagelschauer vier Unfälle gegeben - unter anderem in Höhe Bargteheide und Ahrensburg. Sechs Menschen wurden dabei leicht verletzt. Nach einem Hagelschauer gestern Abend zwischen Barsbüttel und Lübeck kam es demnach zu zehn Unfälle. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 06:00 Uhr

Polizei ermittelt nach Schulbrand in Bargteheide

Nach dem Brand an der Emil-Nolde Grundschule in Bargteheide (Kreis Stormarn) am Montagabend geht die Polizei von Brandstiftung aus. Einbruchsspuren deuten laut Polizei darauf hin, dass Unbekannte am Montagabend gegen 20.30 Uhr durch einen Seiteneingang der Grundschule ins Gebäude eindrangen. Gegen 21.30 Uhr wurde den Angaben zufolge das Obergeschoss in Brand gesetzt. Nach ersten Schätzungen geht die Polizei davon aus, dass der Schaden bei etwa einer halben Million Euro liegt. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit einem weiteren Vorfall auf dem Gelände des Schulzentrums Montagnacht. Da wurde laut den Beamten ein "Molotowcocktail" an die Wand des benachbarten Kopernikus-Gymnasiums geworfen. Der Unterricht fiel am Dienstag in der Emil-Nolde-Schule aus. Ab Mittwoch soll es wieder Unterricht per Laptop und PC geben. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 06:00 Uhr

Frist für Grundsteuererklärung abgelaufen

Bis Mitternacht konnten Grundstückseigentümer die Grundsteuererklärung beim Finanzamt abgeben. Etwa 75 Prozent der Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer in Schleswig-Holstein haben sie bereits in den vergangenen Wochen eingereicht. Eine erneute Fristverlängerung sei nicht sinnvoll, meint Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Bayern hatte gestern im Alleingang die Frist um weitere drei Monate verlängert. Wer seine Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben hat, bekommt laut Finanzministerium zuerst ein Erinnerungsschreiben. Danach sind Verspätungszuschläge und Zwangsgelder möglich. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 06:00 Uhr

Gestiegene Energiekosten: Gartencenter sparen

Mehrere Gartencenter in Schleswig-Holstein legen aktuell zusätzliche Ruhetage ein, um Energiekosten zu sparen. Diese sind wegen der großen Verkaufsflächen nämlich besonders hoch. Manche Betriebe haben deshalb sogar vorübergehend geschlossen und die Heizung ganz ausgeschaltet. Laut Wirtschaftsverband Gartenbau Nord betrifft das vor allem Betriebe mit älteren Gewächshäusern, die nicht so gut isoliert sind. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 06:00 Uhr

Wetter: Ungemütlich und nur wenig Sonne

Heute haben die Wolken ganz klar das Sagen. Sie bringen Regen und vereinzelt auch Graupelgewitter mit. Nur ganz selten schafft es die Sonne durch die Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 Grad in Wittenborn (Kreis Segeberg) bis 6 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). Dazu weht ein mäßiger bis frischer West- bis Nordwestwind mit stürmischen Böen, bei Schauern und an der See teils Sturmböen, an der Küste und auf den Inseln starker Wind, in exponierten Lagen schwere Sturmböen. Die Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 4 Grad in Bad Segeberg bis 6 Grad in St. Peter-Ording.

