Weitere Warnstreiks bei der Post

Die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten der Deutschen Post in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Seit Beginn der Frühschicht am Freitag seien die Mitarbeitenden in der Zustellung aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen, teilte ver.di mit. Auch am Sonnabend soll der Ausstand fortgesetzt werden. Damit bleiben nach Angaben der Gewerkschaft an beiden Tagen insgesamt über zwei Million Postsendungen unbearbeitet. Hintergrund ist der anhaltende Tarifkonflikt. Ver.di fordert für die Beschäftigten 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Post will zur nächsten Verhandlungsrunde am 8. Februar ein Angebot vorlegen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 09:00 Uhr

Gedenkgottesdienst für Opfer von Brokstedt

In der evangelischen Kirche in Brokstedt (Kreis Steinburg) wird heute der Opfer der Messerattacke gedacht. Am Nachmittag gibt es einen Gedenkgottesdienst. Besucher können ab 17 Uhr eine Kerze entzünden, um an die Opfer zu erinnern. Bei der Tat am Mittwoch kamen eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger ums Leben. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich, die anderen drei schwer. Bereits am Donnerstagabend haben sich spontan etwa 100 Menschen am Bahnhof in Brokstedt zum Trauern versammelt. Außerdem fährt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) heute nach Neumünster zur Schule der beiden Getöteten. Mit Mitschülern und Lehrern will die Ministerin über das Geschehene sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:00 Uhr

Ermittlungen zu Messerattacke in Brokstedt laufen weiter

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) befindet sich der mutmaßliche Täter inzwischen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord in zwei Fällen sowie versuchten Totschlag in vier Fällen vor. Bei dem Mann handelt es sich um einen 33-jährigen staatenlosen Palästinenser, der kurz vor der Tat aus einer Justizvollzugsanstalt in Hamburg entlassen worden war. Dort saß er wegen gefährlicher Körperverletzung, es soll sich ebenfalls um eine Messerattacke gehandelt haben. Ein Psychiater habe kurz vor der Entlassung keine Fremd- und Selbstgefährdung festgestellt, sagte eine Sprecherin der Hamburger Justizbehörde. Zuvor war der mutmaßliche Täter bereits anderweitig straffällig geworden. In den Ermittlungen müsse nun unter anderem geklärt werden, warum der Mann trotz mehrerer Vorstrafen nicht länger in einer Justizvollzugsanstalt war, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Sie war am Donnerstag nach Brokstedt gereist, um den Opfern zu gedenken. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 07:00 Uhr

Holocaust-Gedenktag: Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus

An vielen Orten in Schleswig-Holstein wird heute an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. In der KZ-Gedenkstätte Wittmoor bei Norderstedt (Kreis Segeberg) findet am Nachmittag nach Angaben der Organisatoren eine Gedenkveranstaltung statt. Außerdem wird am Abend im Dom zu Lübeck ein Ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Bereits gestern wurde in Harrislee (Schleswig-Flensburg) ein Stolperstein in Erinnerung an den jungen Kommunisten Ferdinand Janns verlegt. Er wurde 1943 im Strafbatallion 999 zwangsrekrutiert und verstarb. In Elmshorn (Kresi Pinneberg) gestalteten zudem mehrere Schulen und Vereine die Veranstaltung "Gegen das Vergessen" und erinnerten mit künstlerischen, musischen und darstellenden Beiträgen an die Zeit des Nationalsozialismus. Der 27. Januar ist offizieller Holocaust-Gedenktag, an diesem Tag im Jahr 1945 wurde das Konzentrationslager in Auschwitz befreit. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 07:00 Uhr

Milchbauern und Meiereien ziehen positive Bilanz

Nachdem der Milchpreis jahrelang zu niedrig war, um die Kosten zu decken, ziehen Milchbauern und Meiereien eine positive Bilanz für das vergangene Jahr. Manche sprechen vom erfolgreichsten Jahr der Branche. Durch eine hohe Nachfrage auf dem Weltmarkt ist der Preis für konventionelle Milch im Herbst teils auf ein Rekordniveau von 60 Cent gestiegen. So konnten steigende Kosten bei vielen Meiereien durch höhere Erlöse abgefedert werden, sagt die Milcherzeugervereinigung Schleswig-Holstein. Anders sieht es im Bio-Bereich aus: Dort ist der Milchpreis nur wenig gestiegen, Mehrkosten auch bei Verpackungen und Logistik konnten im Handel nicht weitergegeben werden. Zudem greifen Verbraucher wegen der Inflation seltener zu den Bio-Produkten. Ob die Lage insgesamt weiter entspannt bleibe, sei abzuwarten, so die Milcherzeugervereinigung. Aktuell sinkt der Preis auch für konventionelle Milch wieder. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 06:00 Uhr

Halbjahreszeugnisse: Pandemie-Nachwirkungen spürbar

Heute gibt es an den Schulen in Schleswig-Holstein die Halbjahreszeugnisse. Die Bilanz von Schülerinnnen und Schülern sowie Lehrkräften zu diesem ersten Halbjahr ohne Corona-Einschränkungen fällt gemischt aus. Nichts könne den Unterricht in Präsenz ersetzen, sagt der Schülersprecher der Gymnasien im Land, Kevin Thomsen. Allerdings machen sich die Pandemie-Nachwirkungen noch immer bemerkbar, die Schere zwischen guten und schlechten Leistungen sei größer geworden, so Thomsen. Aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft belastet diese Situation auch viele Lehrkräfte. Sie müssen demnach zum Beispiel deutlich mehr Einzelgespräche mit Schülern und Eltern führen. Dem Bildungsministerium ist das Problem nach Angaben einer Sprecherin bewusst, unter anderem durch den zuletzt veröffentlichten IQB-Bildungstrend. Deshalb wird in diesem Schuljahr unter anderem ein Aufholprogramm fortgesetzt, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 06:00 Uhr

Landtag debattiert über CO2-Speicherung

Der Landtag debattiert in Schleswig-Holstein heute über unterirdische Speicherung von CO2. Der SSW hat dazu einen Antrag eingereicht. Grundsätzlich ist die sogenannte CCS-Technologie für Schleswig-Holstein ausgeschlossen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte zuletzt aber die Möglichkeit in Betracht gezogen, weit entfernt von der Küste im Boden der Nordsee das Gas doch speichern zu können. Außerdem befasst sich der Landtag heute mit der Grundsteuer-Reform und Laufzeiten für Atomkraftwerke. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 05:30 Uhr

Hamburger Straße in Lütjensee gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Lütjensee (Kreis Stormarn) mit Einschränkungen rechnen. Im Zuge des B404-Ausbaus wird ab heute die Hamburger Straße für einen Brückenabriss gesperrt. Bis zum Ende des Jahres soll dort gebaut werden. Bis Mittwoch gibt es nur Vorarbeiten, dann kommt schweres Gerät zum Einsatz. Bis 2024 soll die Bundesstraße zwischen Lütjensee und der A1-Auffahrt-Bargteheide dreispurig ausgebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 06:30 Uhr

Wetter: Erst bewölkt, später sonnig

Heute Vormittag ist es in einigen Landesteilen noch stark bewölkt, aber meist trocken. Spätestens am Nachmittag wird es dann freundlich bei Höchstwerten von 2 bis 4 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 06:00 Uhr

