Messerattacke: Todesopfer sind 16 und 19 Jahre alt

Nach der tödlichen Messerattacke im Regionalexpress RE70 von Kiel nach Hamburg hat Schleswig-Holstein Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) Details zu den beiden Todesopfern bekannt gegeben. Demnach handelt es sich um eine 16 Jahre alte Jugendliche und einen 19-jährigen Mann. Die Identität der weiteren Verletzten ist noch nicht bekannt, ebenso wenig die Schwere ihrer Verletzungen. Sütterlin-Waack will heute Nachmittag über den aktuellen Ermittlungsstand informieren. Um 14 Uhr wird sie mit der Leitung der Polizeidirektion Itzehoe in Kiel vor die Presse treten. Die Pressekonferenz wird auf NDR.de/sh im Livestream übertragen. Gestern Abend hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sein Mitgefühl ausgedrückt. "Schleswig-Holstein trauert", sagte Günther, dessen Gedanken bei den Opfern, Angehörigen, Rettungs- und Hilfskräften. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 10:00 Uhr

Gastherme in Pinneberg explodiert in Pinneberg

In Pinneberg hat eine explodierende Gastherme am Mittwochabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Nach Angaben der Rettungsleitstelle befand sich das Gerät in einer Wohnung im 4. Obergeschoss, eine Bewohnerin alarmierte nach der Explosion die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand die Wohnung bereits komplett in Flammen. Etwa 100 Menschen mussten das Mehrfamilienhaus verlassen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Brandermittler versuchen nun herauszufinden, wieso die Gastherme explodiert ist. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 10:00 Uhr

Einbruchserie in Elmshorn: Urteil erwartet

Einer Bande werden sieben Einbrüche rund um Elmshorn (Kreis Pinneberg) vorgeworfen. Nun soll vor dem Landgericht Itzehoe ein Urteil gegen sie fallen. Die Angeklagten hatten die Taten bereits gestanden. Bei den Opfern in Klein Nordende und Moorege (beide Kreis Pinneberg) haben die Einbrüche tiefe Spuren hinterlassen. Mit dem NDR haben sie über ihr Trauma gesprochen, zu sehen heute Abend 19.30 Uhr im Schleswig-Holstein Magazin im NDR Fernsehen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 09:30 Uhr

Einschränkungen bei Post-Zustellungen

Die Mitarbeiter der Deutschen Post in Schleswig-Holstein treffen sich heute in Neumünster zu einer Betriebsversammlung. Daher bleiben heute wohl viele Briefkästen leer. Auch Pakete werden von der Deutschen Post nicht ausgeliefert. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen. 15 Prozent mehr Lohn fordert die Gewerkschaft ver.di von der Post. Um den Druck auf den Arbeitgeber zu erhöhen, hofft die Gewerkschaft, dass sich möglichst viele Postmitarbeiter an der Versammlung beteiligen und rechnet mit 2.000 Teilnehmern. Denn je mehr Mitarbeiter nach Neumünster fahren, desto weniger gehen ihre eigentlichen Arbeit nach. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:00 Uhr

Glätteunfall auf der A7

Autofahrer auf der A7 Richtung Hamburg brauchen gerade viel Geduld. Um kurz vor 6 Uhr heute morgen war ein Auto auf der glatten Fahrbahn zwischen Kaltenkirchen und Raststätte Holmmoor ins Schleudern geraten und gegen die Mittelsplanke gekracht. Zwei Fahrzeuge hielten daraufhin an - ein dritter Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr in die Autos. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Aktuell wird der Verkehr über den Seitenstreifen geleitet. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 09:00 Uhr

Schäden an Mietwohnungen werden später beseitigt

Schäden in Mietwohnungen in Schleswig-Holstein, wie etwa Schimmel oder ein undichtes Dach, werden momentan offenbar später beseitigt als früher. Das sagen sowohl Mieter- als auch Vermieterverbände. Grund dafür ist, dass Vermieter gerade kaum noch freie Handwerker fänden und dass durch gerissene Lieferketten Material fehle. Deshalb würden Schäden oft nur so oberflächlich wie möglich beseitigt, meint Ann Sophie Mainitz vom schleswig-holsteinischen Mieterbund. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 09:00 Uhr

Beteiligung an Straßenausbau-Kosten: Entscheidung bleibt bei Kommunen

Die Opposition ist mit dem Versuch gescheitert, per Gesetz die Beteiligung von Bürgern an Ausbaukosten für Straßen in Schleswig-Holstein abzuschaffen. CDU und Grüne lehnten am Mittwoch im Landtag in namentlicher Abstimmung den Gesetzentwurf von SSW, FDP und SPD ab. So bleibt es den Kommunen überlassen, Straßenbaubeiträge zu verlangen. In etwa 20 Prozent der Kommunen ist das der Fall. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 19:30 Uhr

Wetter: Erst Regen, dann Sonne

Heute halten die Niederschläge im Herzogtum Lauenburg bis zum Nachmittag an. Am Morgen kann es vereinzelt auch gefrierenden Regen geben. Sonst ist es rasch trocken und die Sonne setzt sich durch bei 5 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg) bis 7 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Wind frischt an der Nord- und Ostsee See später auf. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 06:00 Uhr

