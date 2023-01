Stand: 23.01.2023 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verkehrsbehinderungen auf A210 am Rendsburger Kreuz

Autofahrer müssen ab heute mit Behinderungen auf der A210 am Rendsburger Kreuz rechnen. Dort beginnen Instandsetzungsarbeiten, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Dafür werden fast alle Fahrbahnen in Richtung Kiel gesperrt. Wer aus Richtung Rendsburg kommt, hat laut dem Unternehmen weiter freie Fahrt. Gesperrt ist aber von dort die Verbindung von der A210 zur A7 Richtung Hamburg. Das gilt auch für Autofahrer aus Richtung Kiel. Die Arbeiten dauern nach Angaben der Autobahn GmbH voraussichtlich bis Ende März. Je nach Wetterlage könne es aber auch länger dauern. Umleitungen ab Schacht-Audorf und Bredenbek (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 07:00 Uhr

Landesdatenschutzbeauftragte klagt gegen Staatsanwaltschaft

Die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen hat die Staatsanwaltschaft auf Schadenersatz verklagt: Vor dem Landgericht Kiel wird heute erstmals der Fall verhandelt, in dem Hansen der Staatsanwaltschaft vorwirft, zu Unrecht Akten an einen ehemaligen Mitarbeiter gegeben zu haben, der sie dann verbreitete. Hintergrund ist der Vorwurf des ehemaligen Mitarbeiters, Hansen habe Fördergelder falsch abgerechnet. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, stellte das Verfahren nach fast vier Jahren aber wieder ein. Später zeigte die Landesdatenschutzbeauftragte den ehemaligen Mitarbeiter wegen falscher Verdächtigung an. In diesem Zusammenhang beantragte der Ex-Mitarbeiter Akteneinsicht und bekam auf diesem Wege auch Vermerke, in denen inzwischen widerlegte Vorwürfe gegen die Landesdatenschutzbeauftragte enthalten waren. Diese faxte der ehemalige Mitarbeiter an Landtagsfraktionen und Staatskanzlei, kurz bevor Hansens Wiederwahl anstand. Die Landesdatenschutzbeauftragte meint, die Staatsanwaltschaft hätte dem ehemaligen Mitarbeiter die Vermerke nicht geben dürfen. Die Generalstaatsanwaltschaft dagegen sagt, die Akteneinsicht sei rechtmäßig gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 07:00 Uhr

Elmshorner Verein erhält Publikumspreis bei "Sterne des Sports"

Der Sportverein EMTV aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat beim Wettbewerb "Sterne des Sports" den Publikumspreis gewonnen. 50 Prozent der Stimmen haben Zhanna Leshchinskaya und Mehmet Karakavak vom Elmshorner MTV von Internetusern bekommen. Ausgezeichnet wurde das Integrations- und Inklusionsprojekt "Sport spricht alle Sprachen", zu dem unter anderem Sportkurse für ukrainische, syrische und afghanische Frauen gehören. Außerdem gibt es ein Café, um sich auszutauschen sowie Sportgruppen für Menschen mit und ohne Behinderungen. Der Zuschauerpreis von "Sterne des Sports" wird vom Deutscher Olympischen Sportbund und den Volksbanken Raiffeisenbanken verliehen. Insgesamt standen drei Projekte zur Auswahl, die Elmshorner hatten sich als einzige aus Schleswig-Holstein qualifiziert. Zum ersten Platz gehört ein Preisgeld von 2.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 06:00 Uhr

Erneuter Streik bei Vestas

Beim Windkraftanlagenhersteller Vestas soll in dieser Woche erneut gestreikt werden. Das kündigte die IG Metall am Sonntag an. Die Gewerkschaft und die Beschäftigten fordern von dem Windanlagenbauer Tarifverhandlungen. Bislang will Vestas Entgeltfragen aber nur mit dem Betriebsrat besprechen. Der Streik bei Vestas läuft mit Unterbrechungen seit Anfang November. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2023 12:00 Uhr

Wetter: Bewölkt bei 2 bis 4 Grad

Am Vormittag ist es meist stark bewölkt, im Tagesverlauf lockert es vor allem im Norden auf. Dabei bleibt es weitgehend trocken bei Temperaturen von 2 bis 4 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 06:00 Uhr

