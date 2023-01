Stand: 22.01.2023 10:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erfolgreiche Suchaktion der Polizei im Kreis Herzogtum Lauenburg

Nach Angaben der Leitstelle war ein 87-Jähriger am Sonnabend gegen 18 Uhr in Lauenburg als vermisst gemeldet worden. Der Mann gilt als dement und war nur leicht bekleidet. Daraufhin setzte die Polizei Drohnen, Suchhunde und einen Hubschrauber ein. Kurz nach 23 Uhr fanden die Beamten den Mann unverletzt in einem Knick nahe der Elbe. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2023 10:00 Uhr

Dachstuhlbrände in Seedorf und Busdorf

Gleich zwei Dachstuhlbrände haben die Feuerwehren am Sonnabend in Schleswig-Holstein beschäftigt. Zunächst wurden die Einsatzkräfte nach Seedorf im Kreis Herzogtum Lauenburg gerufen. Dort stand laut Polizei das Dach eines Einfamilienhauses in Flammen. Offenbar hatte der Kamin angefangen zu brennen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 75.000 Euro geschätzt. Kurz darauf brannte laut Polizeileitstelle Nord das Dach eines Mehrfamilienhauses in Busdorf im Kreis Schleswig-Flensburg. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Verletzte gab es nicht. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2023 09:00 Uhr

Vollsperrung der A7 im Kreis Segeberg

Am Vormittag ist die A7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt im Kreis Segeberg von 8 bis 12 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Grund dafür ist der Tausch eines Datenkabels der Hochspannungsleitung. Das Kabel des Stromnetzbetreibers SH Netz ist fast 20 Kilometer lang und führt mit einem Teilstück über die A7. Aus Sicherheitsgründen muss die Autobahn deshalb voll gesperrt werden. Autofahrer Richtung Süden sollten weiträumig ab Neumünster über die B205, die A21 und die A1 ausweichen. Im Nahbereich geht es ab Bad Bramstedt über die U66 und ab Kaltenkirchen die U45. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2023 08:00 Uhr

Kreis Stormarn: Vier Verletzte bei Unfall in Hamberge

Bei einem Frontalzusammenstoß in Hamberge im Kreis Stormarn sind nach Angaben der Leitstelle am späten Sonnabend insgesamt vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein Auto auf der Stormarnstraße in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der Grund ist noch unklar. Der Führerschein des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2023 08:00 Uhr

Sperrung nach Unfall auf B201 bei Schuby

Bei einem schweren Unfall am Sonnabendmittag auf der B201 bei Schuby im Kreis Schleswig-Flensburg sind drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte ein Autofahrer auf der Bundesstraße angehalten, um abzubiegen. Dahinter fuhr ein weiterer Wagen, der auch noch anhielt. Ein drittes Auto prallte dann mit hoher Geschwindigkeit gegen die stehenden Autos. Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B201 war zwischen Jägerkrug und Schuby für die Unfallaufnahme einige Stunden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2023 17:00 Uhr

Zehn Verletzte bei Feuer in Flensburg

Am Sonnabendvormittag ist auf dem Gelände der Stadtwerke Flensburg laut Berufsfeuerwehr ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Brand bereits aus. Zehn Mitarbeiter einer Abrissfirma, die dort ein altes Kesselhaus abbauen, atmeten zu viel Rauch ein. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2023 12:00 Uhr

Wetter: Wolkig, windig und frisch

Aus der Region Lauenburg über Ostholstein hinweg bis nach Stormarn ziehen dichte Wolken den Himmel entlang. Meist bleibt es trocken, von der Nordseeküste sind Auflockerungen möglich und vor allem in Richtung Nordfriesland auch längere heitere Phasen. Im Tagesverlauf werden von der Lübecker Bucht bis nach Südholstein einzelne Regenschauer erwartet. Höchstwerte 2 Grad in Niebüll bis 4 Grad in Schwarzenbek. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee weht teils noch frischer Nordostwind. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.01.2023 | 10:00 Uhr