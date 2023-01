Stand: 20.01.2023 07:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schwimmendes LNG-Terminal in Brunsbüttel angekommen

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist das schwimmende LNG-Terminal "Höegh Gannet" angekommen - das dritte in Deutschland nach den Terminals in Wilhelmshaven (Niedersachsen) und Lübmin (Mecklenburg-Vorpommern). Das Tankschiff kann das Flüssiggas nicht nur transportieren , sondern auch wieder in den gasförmigen Zustand umwandeln, damit es ins deutsche Gasnetz eingespeist werden kann, erklärt Brunsbüttels Hafenchef Frank Schnabel. Für die Ankunft hat sich auch die Polizei vorbereitet und ist vor Ort präsent - mit Kräften aus der eigenen Behörde, mit Unterstützung aus dem Land und auch mit der Bundespolizei. Der offizielle Empfang des Spezialschiffs beginnt um 10:45 Uhr unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:00 Uhr

Aus für Bertelsmann-Druckstandort Ahrensburg

Bertelsmann will seinen Druckstandort Ahrensburg Ende Januar 2024 schließen: 545 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien betroffen, teilte das zu Bertelsmann gehörende Unternehmen Prinovis mit. Ahrensburg befinde sich seit geraumer Zeit in der Verlustzone. Der Betriebsrat am Standort teilte mit, man akzeptiere die Schließungspläne nicht. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:30 Uhr

Land setzt Abwasserdichtigkeitsprüfung vorerst aus

Ungewissheit für die rund 1,3 Millionen Hausbesitzer in Schleswig-Holstein: Das Land hat die Pflicht zur so genannten Abwasserdichtigkeitsprüfung vorerst ausgesetzt. Eigentlich sollten alle Hausanschlüsse bis Ende 2025 von Fachfirmen überprüft werden - doch wie sinnvoll diese Untersuchung ist, darüber streiten sich Fachleute. Die untere Naturschutzbehörde geht zum Beispiel davon aus, dass die Schäden, die durch defekte Rohre und im Erdreich versickertes Abwasser entstehen können, zu vernachlässigen sind. Auch der Eigentümerverband Haus und Grund ist skeptisch. Private Hausbesitzer haben laut Verbandssprecher Blažek auch ohne Kontrollpflicht ein Interesse daran, ihre Abwasserleitungen in Ordnung zu halten. Umweltminister Goldschmidt sieht jedoch das Grundwasser und damit die Trinkwasserversorgung in Schleswig-Holstein gefährdet. Wann die Pflicht zur Abwasserdichtigkeitsprüfung wieder in Kraft tritt, ist jedoch noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 17:00 Uhr

Timmaspe: Auto fährt in Schafherde

Auf einer Landstraße bei Timmaspe (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein Autofahrer gestern laut Polizei mit seinem Fahrzeug in eine Schafherde gefahren. Sieben Tiere starben, der Autofahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Warum die Tiere frei herumliefen, ist laut Polizei noch nicht geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 06:30 Uhr

Warnstreik bei der Post

Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem bundesweiten Warnstreik bei der Post aufgerufen. Die Beschäftigten in den Brief- und Paketzentren auch in Hamburg und Schleswig-Holstein sind seit Donnerstagnachmittag dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, teilte ver.di mit. Der Streik soll auch den gesamten Freitag fortgeführt werden. In Hamburg beteiligten sich nach Angaben eines Sprechers am Donnerstagabend etwa 140 und in Schleswig-Holstein bis zu 100 Postbeschäftigte. In der zweiten Verhandlungsrunde für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten hatte es am Donnerstag in Köln keine Fortschritte gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 20:00 Uhr

Wetter: Erst Regen und Schnee, später auch Sonne

Neben einigen wolkigen Abschnitten und gebietsweise Regen- oder Schneeschauern zeigt sich im Tagesverlauf bei Aufheiterungen auch die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 2 Grad in Ascheberg (Kreis Plön) und 4 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein). Der Wind weht schwacher bis mäßig aus West bis Süd - an der Ostsee auch stark böig. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 06:00 Uhr

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.01.2023 | 08:30 Uhr