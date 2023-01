Stand: 19.01.2023 08:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Alte Eiche in Heide bleibt weiter Streitpunkt

Die Stadt Heide will die Rechtmäßigkeit des Bürgerbegehrens zum Erhalt einer Eiche am alten ZOB prüfen lassen. Der Grund: Laut Stadt ist die Fragestellung des Begehrens nicht eindeutig. Die alte Eiche soll dem Neubau eines Hotels an dieser Stelle weichen. Das wollen die Initiatoren des Bürgerbegehrens verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:00 Uhr

Urlaubsregionen im Land hoffen auf erfolgreiche Saison

Viele Urlaubsregionen in Schleswig-Holstein blicken zuversichtlich auf das Tourismusjahr 2023. In Büsum, St. Peter-Ording, Heiligenhafen, Scharbeutz oder an der Schlei ist die Nachfrage nach freien Zimmern für Ostern und Sommer trotz Krise laut Tourismusagenturen hoch – genau wie schon im Vorjahr. Auch wenn vieles im Leben teurer geworden sei – die Menschen würden viele Unterkünfte im Norden buchen, sagte eine Sprecherin der Tourismusagentur Lübecker Bucht. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 06:00 Uhr

Debatte um Gewalt gegen Einsatzkräfte im Norden

Das Innenministerium in Schleswig-Holstein hat 2021 mehr als 1.400 Gewalt- und Widerstandshandlungen auf Einsatzkräfte der Polizei verzeichnet. Die Zahlen haben sich demnach nur leicht erhöht. Die Gewerkschaft der Polizei sagt dagegen,die Art der Angriffe sei brutaler geworden. Der Vorsitzende des Hilfs- und Unterstützungsfonds, Andreas Breitner, fordert eine gesamtgesellschaftliche Debatte und wieder mehr Wertschätzung für die Polizei in der Gesellschaft. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 06:00 Uhr

UKSH und Marien-Krankenhaus äußern sich zur Zukunft

Das Marien-Krankenhaus und das UKSH in Lübeck wollen heute über mögliche Verkaufspläne informieren. Das finanziell angeschlagene katholische Marien-Krankenhaus soll offenbar von der Uniklinik übernommen werden. Damit müsste das Krankenhaus möglicherweise auch von der Altstadt auf das Uni-Gelände umziehen. Ärzte, Politiker und Bürger befürchten, dass darunter die medizinische Versorgung in der Innenstadt leiden könnte. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 06:00 Uhr

Bauernhof in Gokels abgebrannt

Ein Feuer hat am Abend einen leerstehenden Bauernhof in Gokels im Kreis Rendsburg-Eckernförde zerstört. Laut Feuerwehr waren 60 Helfer von mehreren Wehren aus Gokels und Umgebung im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf einen gegenüberliegenden Kindergarten und auf ein reetgedecktes Gebäude verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden liegt laut Polizei bei mehreren 100.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 06:00 Uhr

Eigenbeitrag für Pflegebedürftige im Heim gestiegen

In Schleswig-Holstein ist der Eigenbeitrag für Pflegebedürftige im Heim trotz neuer Entlastungszuschläge deutlich gestiegen. Zum 1. Januar waren im ersten Jahr im Heim im Landesdurchschnitt 2.406 Euro pro Monat aus eigener Tasche fällig. Das hat eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen ergeben. Das sind fast 430 Euro mehr als vor einem Jahr. Grund der Steigerungen sind laut Verband vor allem höhere Kosten für Lebensmittel und Personal. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 07:00 Uhr

Umtauschfrist für Führerscheine läuft für bestimmte Jahrgänge ab

Für Autofahrer der Jahrgänge 1959 bis 1964 endet heute die Umtauschfrist für den neuen EU-Führerschein. Wer bei einer Kontrolle nur einen alten, grauen oder rosafarbenen "Lappen" vorzeigen kann, riskiert laut ADAC Schleswig-Holstein ein Verwarngeld. Die Führerscheinstellen im Land haben mit dem Umtausch gut zu tun. Allein in Kiel sind nach Angaben einer Sprecherin 6.100 Führerscheine an einem extra dafür eingerichteten Schnellschalter umgetauscht. Im Kreis Plön haben im vergangenen Jahr fast 5.000 Autofahrer ihren Führerschein erneuert. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 06:00 Uhr

Freilaufender Hund verletzt Baby in Hochdonn schwer

Ein freilaufender Hund hat in Hochdonn (Kreis Dithmarschen) ein Baby angegriffen und schwer verletzt. Der kleine Junge sei nach der Attacke des Hundes gestern in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Die Mutter war mit dem Säugling im Kinderwagen und der dreijährigen Schwester des Jungen auf dem Weg in den Kindergarten. Der Hund sei angelaufen gekommen, habe das Mädchen zu Boden geworfen und gebissen, hieß es. Durch den entstehenden Tumult fiel der Kinderwagen um und der Terrier habe den kleinen Jungen mehrfach gebissen. Anwohner kamen zur Hilfe und schlugen den Hund in die Flucht. Das Mädchen blieb durch die dicke Winterkleidung unverletzt. Der Hund war nach ersten Ermittlungen vom Grundstück seiner Halterin ausgebrochen. Das zuständige Ordnungsamt wurde informiert. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 06:00 Uhr

Wetter: Schneeregen, später auch Sonne

Der Tag in Schleswig-Holstein startet vielerorts mit Schneeregen. Am Nachmittag ist es dann heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen auf vier Grad in Rendsburg, Norderstedt und Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.01.2023 | 06:00 Uhr