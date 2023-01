Stand: 17.01.2023 07:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Aus für Obst und Gemüse aus SH?

Landwirtinnen und Landwirte in Schleswig-Holstein fürchten das Ende von regional produziertem Obst und Gemüse. Gründe sind laut Bauernverband die gestiegenen Kosten für Lohn, Dünger und Energie. Die heimischen Produkte werden dadurch so teuer, dass Supermärkte lieber welche aus dem Ausland kaufen, hieß es. Erdbeer- und Spargelbauern im Land etwa produzieren dadurch wiederum weniger. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 07:00 Uhr

Immer mehr Menschen mit Anspruch auf Wohngeld

In Schleswig-Holstein steigt die Zahl der Wohngeldberechtigten in diesem Jahr deutlich an. Die Landesregierung geht davon aus, dass sie sich von 28.000 Empfängern im vergangenen Jahr auf rund 76.000 erhöhen könnte. Seit Beginn des Jahres sind Anträge online möglich - auf dem Portal Wohngeld online. Etwa die Hälfte der Kommunen beteiligt sich aktuell daran. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 07:00 Uhr

A24 bei Reinbek nur einspurig befahrbar

Die A24 Richtung Hamburg ist von heute an bis Ende der Woche tagsüber ab der Anschlussstelle Reinbek (Kreis Stormarn) nur einspurig befahrbar. Laut zuständiger Autobahn GmbH ist eine Entwässerungsleitung kaputt. Um zu verhindern, dass die Fahrbahn unterspült wird, muss sie jetzt saniert werden. Die Sperrung gilt jeweils von 9 bis 18 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:00 Uhr

Kritik an möglichem Umzug des Lübecker Marien-Krankenhauses

Belegärztinnen und -ärzte kritisieren den möglichen Umzug des Marien-Krankenhauses in Lübeck. Der macht mit Blick auf Erreichbarkeit und schnelle Hilfe keinen Sinn, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Das finanziell angeschlagene Krankenhaus soll offenbar vom UKSH übernommen werden und könnte auf das Gelände am Lübecker Südrand umziehen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 07:00 Uhr

Endspurt Grundsteuererklärung

In Schleswig-Holstein sind bisher etwa 60 Prozent der Grundsteuererklärungen abgegeben worden. Das hat das Finanzministerium mitgeteilt. Bundesweit gibt es nur den Vergleich zur Abgabequote über das Portal Elster - da liegt Schleswig-Holstein leicht über dem Durchschnitt. Für die Grundsteuererklärung haben Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer noch bis Ende des Monats Zeit. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 06:30 Uhr

Wetter: Schneeregen zieht auf

Der Tag startet bewölkt mit Regen oder Schneeregen. Zum Mittag und Nachmittag bleibt es dann länger trocken. Vor allem im Süden des Landes kommt die Sonne raus. Später ziehen von der Nordsee aber wieder einzelne Regen-, Schneeregen- oder Schneeschauer auf. Ganz vereinzelt sind Graupelgewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 5 Grad in Bredstedt (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 06:00 Uhr

