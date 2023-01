Stand: 15.01.2023 10:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ocean Race startet in Spanien

Fünf Segeljachten starten am Nachmittag im spanischen Alicante in die 14. Auflage des Ocean Race. Auf vier Schiffen kommen beim wichtigsten Mannschaftsrennen um die Welt deutsche Seglerinnen und Segler zum Einsatz. So startet der Hamburger Vendée-Globe-Teilnehmer Boris Herrmann, und aus Strande bei Kiel ist die Olympia-Zweite Susann Beucke dabei. Sie hat beim Schweizer Team Holcim-PRB angeheuert. Die vorletzte Etappe geht über Kiel am 9. Juni nach Den Haag. Zielhafen wird im Juli dann Genua in Italien sein. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2023 09:00 Uhr

Schwerer Unfall im Kreis Plön

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Kreis Plön sind zwei Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der Wagen eines 68-Jährigen am späten Sonnabendnachmittag zwischen Wankendorf und Schillsdorf mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Fahrerin des anderen Autos, eine 86-jährige Frau, wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2023 08:00 Uhr

Roboter in Gastronomie umstritten

In der Gastronomie und im Handel in Schleswig-Holstein werden zunehmend Roboter für die fehlenden Fachkräfte eingesetzt. Den Fachkräftemangel lösen können sie allerdings nicht - sagt zum Beispiel der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Koch-Roboter könnten zum Beispiel nur sehr einfache Rezepte umsetzen. Auch der Handelsverband reagiert zurückhaltend: Viele Aufgaben - wie zum Beispiel die Beratung von Kunden seien für Roboter zu komplex. Allerdings könnten sie einfache Aufgaben wie das Kassieren übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2023 08:00 Uhr

Wetter: Erst trocken, später regnerisch

Heute gibt es neben Wolken auch Auflockerungen und zeitweise etwas Sonne. Zunächst bleibt es länger trocken, nur stellenweise regnet es. Im Laufe des Nachmittags ziehen von der Nordsee und dänischen Grenze dichtere Wolken auf mit teils kräftigen, örtlich gewittrigen Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Gelting bis 8 Grad in Reinbek. Im Tagesverlauf gibt es zunehmend frischen bis starken Südwest- bis Westwind mit Sturmböen, an den Küsten und im Norden schwere Sturmböen, an der Nordsee auch orkanartige Böen. An der Nordsee muss mit erhöhten Wasserständen gerechnet werden. Zum Abendhochwasser ist auch eine Sturmflut an der Elbe - mit um 1,5 m über dem normalen Hochwasser - möglich. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 4 Grad in Sörup bis 6 Grad in Ratzeburg.

