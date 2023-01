Stand: 14.01.2023 10:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verletzte bei Kellerbrand in Kiel

Beim Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses im Kieler Stadtteil Mettenhof sind fünf Menschen verletzt worden. Sie hatten laut Feuerwehr zuviel Rauch eingeatmet und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Helfer waren am frühen Freitagabend alarmiert worden. Im Treppenhaus war dichter Rauch, einige Bewohner konnten sich trotzdem selbst ins Freie retten. Die Rettungskräfte räumten dann das gesamte Haus und 50 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Nach drei Stunden war der Einsatz beendet. Die Bewohner sind anschließend in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Warum es gebrannt hat, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2023 08:00 Uhr

Kreis Herzogtum Lauenburg übt den Katastrophenfall

Am Vormittag findet im Kreis Herzogtum Lauenburg eine Großübung von Feuerwehren, Katastrophenschutzeinheiten und der Kreisverwaltung statt. Sie testen die Kommunikationsverbindungen im Falle eines Stromausfalls. Es geht vor allem darum, die Satellitenfunkgeräte in der Praxis zu testen, erklärt Landrat Christoph Mager. In einigen Städten und Gemeinden des Kreises werden Kameradinnen und Kameraden Informationen sammeln und weitermelden. Dazu gehen sie auch in Pflegeheime, um zu sehen, ob aktuell Bewohnerinnen und Bewohner untergebracht sind, die beatmet und eventuell verlegt werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2023 09:00 Uhr

Erixx verspricht reibungslosen Bahnverkehr zwischen Kiel und Lübeck ab März

Der massiv in Kritik geratene Bahnbetreiber erixx Holstein gelobt Besserung. Nach Angaben der Geschäftsführung sollen in knapp einem Monat wieder mehr Züge auf der Strecke Kiel - Lübeck unterwegs sein. "Wir werden ab dem 6. Februar in der Lage sein, auch zwischen Kiel und Lübeck in den Hauptverkehrszeiten alle Züge fahren zu können", versichert Jost Knebel, Vorsitzender der Geschäftsführung des Mutterkonzerns Netinera. Darüber hinaus wolle man ab März alle vertragsgemäßen Zugfahrten aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2023 08:00 Uhr

Schöffen für Schleswig-Holstein gesucht

2.468 Schöffinnen und Schöffen sind aktuell in Schleswig-Holstein im Ehrenamt eingesetzt. In diesem Jahr werden die Posten neu besetzt. Am Freitagvormittag warb Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) für das Amt und rief die Menschen im Land auf, sich zu informieren und zu bewerben. Auch Menschen ohne juristische Vorkenntnisse und aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen könnten sich bewerben. Gemeinsam mit Berufsrichtern fällen die Schöffen in Gerichtsverfahren bei mittleren und schwereren Delikten die Urteile. Um Schöffe werden zu können, muss man mindestens 25 Jahre alt und deutscher Staatsbürger sein. Gewählt werden die Schöffinnen und Schöffen für fünf Jahre. Jede Gemeinde erstellt eine Vorschlagsliste. Entweder man wird für das Amt vorgeschlagen oder man bewirbt sich eigeninitiativ. Ein Schöffenwahlausschuss wählt am Ende die neuen Schöffen. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2023 09:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH sinkt weiter auf 83,5

Am Freitag (13.1.) sind in Schleswig-Holstein 211 neue Corona-Infektionen erfasst worden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 83,5 (Vortag: 92,5). | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2023 06:00 Uhr

Wetter: Erst aufgelockert, dann erneut Regen

Heute zunächst Auflockerungen. Am Nachmittag zieht es allerdings wieder zu und es kommt Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 10 Grad. Der Wind frischt auf mit starken bis stürmischen Böen, am Abend auch Sturmböen. In der Nacht zieht der Regen wieder ab, dahinter kommen Auflockerungen und von der Nordsee her im Norden des Landes Schauer. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2023 10:00 Uhr

