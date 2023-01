Stand: 10.01.2023 07:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tagesbaustelle auf A23

Die großen Temperaturschwankungen im Dezember haben dazu geführt, dass der Asphalt auf der A23 bei Halstenbek (Kreis Pinneberg) aufgebrochen ist. Auf einem 500 Meter langem Teilstück zwischen der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder und dem Autobahndreieick Hamburg-Nordwest gibt es deshalb noch bis voraussichtlich 21 Uhr eine Tagesbaustelle. Der Hauptfahrstreifen, der Standstreifen sowie die Auffahrt bei Halstenbek-Krupunder in Richtung Hamburg sind während der Arbeiten gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über den Überholfahrstreifen geführt. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall in Ostholstein

Nach Angaben der Polizei ist am späten Montagnachmittag zwischen Neustadt und Rettin (Kreis Ostholstein) ein 67-jähriger Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Der Mann starb trotz Reanimationsversuchen von Rettungskräften noch am Unfallort. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 06:00 Uhr

Flensburg: Oberbürgermeister Fabian Geyer vereidigt

In Flensburg ist der neue Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) am Montag vereidigt worden. Offiziell wird der 53-Jährige seinen Posten am 15. Januar antreten. Geyer löst die bisherige Amtsinhaberin Simone Lange von der SPD nach sechs Jahren ab. Der Jurist hatte sich Anfang Oktober in der Stichwahl durchgesetzt. Fabian Geyer sagte, er habe deshalb in den letzten Wochen viele Gespräche im Rathaus geführt. Die größte Erwartungshaltung habe er dabei an sich selbst. Ihm sei außerdem wichtig, mit allen Parteien zusammenarbeiten zu können, so Geyer, der zuvor Geschäftsführer der Arbeitgeberverbands Flensburg-Schleswig-Eckernförde war. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 06:00 Uhr

Neue Mehrweg-Verpackungsordnung in der Gastronomie - Kritik der Dehoga

Seit dem erstem Januar gilt die neue Mehrweg-Verpackungsverordnung in der Gastronomie. Demnach müssen Gaststätten ab einer bestimmten Größe wiederverwendbare Verpackungen für Speisen und Getränke anbieten. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) haben sich viele betroffene Betriebe darauf eingestellt. Es blieben aber noch einige Fragen offen, so der Verband. Einige Dehoga-Kreisverbände wie Nordfriesland und Dithmarschen mahnen möglichst einheitliche Lösungen an: Die Kunden wünschten sich ein einfaches Angebot - nur so lasse sich eine hohe Akzeptanz erreichen. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft mit Sonne und Schauern

Heute gibt es neben vielen Wolken ein wenig Sonne. Vor allem am Vormittag regnet es noch hin und wieder, später bleibt es länger trocken. Am späten Abend ziehen dann wieder von der Nordsee Wolken auf. Der Wind frischt etwas auf, an der Nordsee sind Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Plön bis 8 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 06:00 Uhr

