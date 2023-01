Stand: 04.01.2023 07:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ostholstein: Pachtvertrag für Seniorenheim gekündigt

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Kurpark Residenz in Haffkrug im Kreis Ostholstein müssen das Seniorenheim bis Ende Februar verlassen. Grund für die Schließung der Einrichtung ist laut Geschäftsführer, dass die Verpächter und Eigentümer den Pachtvertrag vorzeitig gekündigt haben. Der Versuch, sich juristisch dagegen zu wehren, sei gescheitert, so der Chef der Kurpark Residenz. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:00

Flughafen Lübeck plant Tower-Gebäude mit Restaurant

Der Flughafen Lübeck will auf seinem Gelände bauen. Geplant ist unter anderem ein Tower-Gebäude mit Restaurant. Nach Angaben des Flughafens Lübeck sollen im vergangenen Jahr etwa 100.000 Passagiere mit dem Flieger ab oder nach der Hansestadt gereist sein. Dreimal so viele wie noch im Jahr davor. Vor gut zwei Jahren wurde der Flughafen wiedereröffnet. Inhaber ist der Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker. Zuvor hatte der Regional-Flughafen mehrfach vor dem Aus gestanden. Ausländische Investoren waren wieder verschwunden. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 06:00

Bund fördert Modellprojekt in Schlei-Region

Der Bund fördert ein Modellprojekt zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Schlei-Region mit 29,3 Millionen Euro. Das Projekt sieht laut Bundesverkehrsministerium mehr Fahrten im Linienverkehr vor. Unter anderem sollen künftig emissionsfreie Expressbusse entlang der Hauptlinien fahren. Geplant ist außerdem, neue Tourismus-Linien einzuführen und barrierefreie Mobilitätstationen inklusive Bike- und Car-Sharing aufzubauen. Auch soll es ein flächendeckendes Angebot für Fahrzeuge auf Bestellung geben. Das Vorhaben in der Schlei-Region sei eines von sieben Projekten, die bundesweit ausgewählt wurden, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 06:00

Prozessstart nach mutmaßlichem Doppelmord in Elmshorn

Am Mittwoch startet in Itzehoe im Kreis Steinburg der Prozess um einen mutmaßlichem Doppelmord in Elmshorn. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Sommer vergangenen Jahres zwei Frauen in ihrer Wohnung getötet zu haben. Im Juli vergangenen Jahres soll der heute 30 Jahre alte Angeklagte aus Baden-Württemberg offenbar mit einer List in die Wohnung der Frauen gekommen sein - wie genau er das schaffte, ist noch unklar. Der Beschuldigte wurde damals in der Nähe des Tatortes festgenommen und gab lediglich an, mit der älteren der beiden Frauen eine Beziehung gehabt zu haben, die er als schwierig empfand. Er muss mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 06:00

Grundsteuer: 46 Prozent der Erklärungen fehlen in SH noch

Viele Haus, Wohnungs- und Grundstücksbesitzer in Schleswig-Holstein haben ihre Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben Das Finanzministerium teilte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass bis zum Jahreswechsel rund 683.000 Erklärungen eingegangen seien. Das entspricht einer Quote von 54 Prozent. Die bereits verlängerte Abgabefrist läuft Ende des Monats ab. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 05:30

Neumünster: Zeugensuche nach Überfällen auf Rentner

Mehrere Raubüberfalle in Neumünster beschäftigen die Polizei. Ein Sprecher bestätigte, dass es seit Oktober vergangenen Jahres fünf Taten gab. Dabei seien immer ältere Menschen in ihrem Haus überfallen worden. Besonders auffällig ist demnach, dass der oder die Täter häufig in Neumünster-Einfeld zuschlagen. Den vorerst letzten Überfall gab es einen Tag vor Silvester. Ein Unbekannter klingelte laut Polizei am frühen Nachmittag bei einem Ehepaar in der Kieler Straße in Neumünster. Nachdem die Rentner die Tür öffneten, soll der bewaffnete Täter das Paar in ihr Haus gedrängt und Geld im dreistelligen Bereich erbeutet haben. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 13:00 Uhr

Wetter in SH: Viele Wolken und Regen

Am Mittwoch ist es in Schleswig-Holstein größtenteils bedeckt und regnerisch. Später gibt es einen Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern. An den Küsten muss mit Sturmböen gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 12 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 06:00

