Neue Ausbildungsplätze für Pflegehelfer in SH

Die Kliniken in Schleswig-Holstein setzen verstärkt auf Pflegehelfer. Seit zwei Jahren werden sie wieder ausgebildet und die Zahl steigt dementsprechend stetig an.In diesem Jahr planen die Kliniken wieder mit knapp 300 Ausbildungsplätzen. Patrick Reimund, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, sagte gegenüber NDR Schleswig-Holstein: "Wir haben in den Krankenhäusern jede Menge nicht besetzte Stellen im Pflegebereich. Die lassen sich nicht alle mit dreijährig examinierten Pflegekräften besetzen. Die gibt es einfach nicht auf dem Markt." Auch sei dies nicht sinnvoll, da man nicht für jede pflegerische Tätigkeit solch hochqualifizierte Kräfte brauche. Da reiche auch eine kleinere Ausbildung, so Reimund weiter. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 07:00 Uhr

Flensburg: Prozess um Sylter Baby startet

Wegen des Verdachts des Totschlags an seinem vier Monate alten Sohn muss sich von heute an ab 9.30 Uhr ein Mann vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, den Säugling geschüttelt und dadurch tödliche Verletzungen verursacht zu haben. Die Tat soll sich zwischen dem 4. und 6. September 2016 in Westerland auf Sylt ereignet haben, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der Junge war demnach am 6. September 2016 gestorben. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 06:00 Uhr

Nord-Ostsee-Kanal wird wieder freigegeben

Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) wird heute Mittag um 12 Uhrwieder für den Schiffsverkehr freigegeben. Knapp zwei Wochen war die Wasserstraße gesperrt, nachdem rund 300.000 Liter Rohöl aus einer defekten Pipeline in den Kanal gelaufen waren. Laut Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sind die Reinigungsarbeiten bei Brunsbüttel gut vorangekommen, Ölsperren würden noch verbliebene Ölreste aufnehmen. Auch die Lotsen in Kiel und Brunsbüttel haben auf die Wiedereröffnung gewartet, sagt Markus Böhm, Zweiter Ältermann bei der Lotsenbrüderschaft NOK II: "Also wenn man das im Internet verfolgt hat, sind die meisten Schiffe über Skagen, also über Dänemark, ausgewichen." Ob die Schiffe jetzt wieder durch den Nord-Ostsee-Kanal ihre Ziele verfolgen werden, müsse man nach der Öffnung sehen, so Böhm weiter. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 06:00 Uhr

Debatte um Böllerverbot setzt sich fort

Nach denKrawallen in der Silvesternacht rechnen Kommunalverbände für den kommenden Jahreswechsel mit mehr Böllerverbotszonen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, damit habe man flächendeckend gute Erfahrungen gemacht. Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Joachim Lüblinghoff, hält die bestehenden Gesetze dagegen für ausreichend. Innenministerin Sütterlin-Waack (CDU) verurteilte die Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte: Es sei unbegreiflich, "weshalb Menschen angegriffen werden, die Leben retten, Streit schlichten oder Brände löschen." Der Landesvorsitzende der Feuerwehrgewerkschaft Robert Pohl forderte, Angriffe gegen Rettungskräfte konsequenter zu ahnden: Zu oft würden Täter unerkannt davonkommen, die Dunkelziffer sei hoch. Bodycams und Dashcams könnten dabei helfen, Taten besser aufzuklären, sagte er. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Wolken-Sonne-Mix

Heute gibt es einen Wechsel von Wolken und Sonne, es bleibt meist trocken, nur vereinzelt gibt es Schauer. Am Abend regnet es dann an der Nordsee. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 8 Grad. Dazu gibt es deutlich zunehmenden Wind mit starken bis stürmischen Böen, auf den Nordseeinseln kommen auch Sturmböen auf. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 06:00 Uhr

