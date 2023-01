Stand: 02.01.2023 08:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

2023: Viele Baustellen in SH

Auf Schleswig-Holsteins Straßen wird auch in 2023 sehr viel gebaut. Laut Landesregierung wird die Infrastruktur mit Milliardenaufwand modernisiert. So werden unter anderem auf der A21, der A1 sowie der A210 bei Kiel Teilstücke erneuert. Auch beginnt Anfang dieses Jahres der Neubau der Rader Hochbrücke über dem Nord-Ostsee-Kanal. Außerdem wird in 2023 an der A20 weitergebaut: Für das erste Halbjahr steht zunächst der Beschluss für die Trasse von Glückstadt zur A23 an. Die beiden Langzeitbaustellen Fehmarnbelttunnel und Sund-Querung kommen ebenfalls in diesem Jahr voran. Im Frühjahr werden laut Bahn bei der Sundbrücke alle 80 Tragseile aus Stahl ausgetauscht. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:00 Uhr

Ende der Maskenpflicht im ÖPNV in SH

Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen seit 1. Januar keine Maske mehr tragen. In anderen Bundesländern gilt die Regelung aber weiter. Die Landesregierung hatte im Dezember nach einer erneuten Anhörung von Expertinnen und Experten entschieden, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen zum Ende des Jahres 2022 auslaufen zu lassen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von einem "weiteren Stück Normalität". Die Regierung setzt nun auf mehr Eigenverantwortung und gegenseitige Rücksichtnahme. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:00 Uhr

Ostküstenleitung: Vorarbeiten starten im Süden SHs

Die ersten Vorarbeiten für den Bau der Ostküstenleitung in den Kreisen Ostholstein, Segeberg und in Lübeck starten. Nachdem der Netzbetreiber Tennet im Dezember die Genehmigung dafür bekommen hatte, werden von heute an kleine Bäume zurückgeschnitten und Feldzufahrten verbreitert. Die 380-Kilovolt-Ostküstenleitung soll Strom aus Windkraftanlagen Norddeutschlands Richtung Süddeutschland transportieren. Am Abend beschäftigt sich der Bauausschuss von Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) mit dem Thema. Die Gemeinde wehrt sich gegen den geplanten Verlauf durch Henstedt-Ulzburg und fordert stattdessen eine Route entlang der A7. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 07:00 Uhr

Noch immer Funklöcher in SH

Aktuell werden 99,7 Prozent der Fläche Schleswig-Holsteins mit dem Mobilfunkstandard 4G versorgt. Diese Zahl nannte die Bundesnetzagentur auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Betreiber hatten sich zu einer weitgehend flächendeckenden Versorgung mit mobilem Internet bis zum Jahreswechsel verpflichtet. Trotzdem gibt es weiterhin nicht überall Empfang. 22 neue Basisstationen sollten die drei Mobilfunkanbieter im Land laut Bundesnetzagentur errichten. Ob die Vorgaben erfüllt sind, will die Behörde jetzt prüfen. Zwar wurden neue Masten errichtet, auch loggen sich Handys aller Anbieter nun bei Bedarf in konkurrierende Netze ein. Allerdings reicht schon ein schwaches Signal im Freien aus, um die Vorgaben zu erfüllen. Im Haus oder im Zug reißt die Verbindung weiterhin regelmäßig ab. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 06:00 Uhr

Angriffe auf Einsatzkräfte: Polizeigewerkschaft fordert Böllerverbot

Nach Vorfällen in der Silvesternacht gibt es neue Forderungen nach einem Böllerverbot. Nach Angaben der Behörden hat es über den Jahreswechsel schwere Unfälle mit Feuerwerk sowie Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben. Laut Leitstelle auch in Flensburg: Ein 34-Jähriger hat demnach Böller auf einen Rettungswagen geworfen - die Polizei nahm ihn fest, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehrgewerkschaft plädiert dafür, dass Einsatzfahrzeuge mit Dashcams, kleinen Kameras hinter der Windschutzsscheibe, ausgestattet werden. So könnten Angriffe auf Einsatzkräfte besser dokumentiert werden. Die Gewerkschaft der Polizei in Berlin fordert ein allgemeines Böllerverbot: Den Menschen müsse man das Handeln in Zukunft erschweren. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Wolken und Regen

Heute wird es stark bewölkt und zeitweise gibt es Regen. Später sind an der Nordseeküste und in Nordfriesland Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 12 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 06:00 Uhr

