Einsatzreiche Silvesternacht für Polizei und Feuerwehr

Ein Toter, viele Verletzte, zerstörte Häuser und brennende Autos - das ist die vorläufige Bilanz von Polizei und Feuerwehr in Schleswig-Holstein. Insgesamt mussten sie zu hunderten Einsätzen ausrücken. Beim Grillen in seiner Wohnung in Neumünster kam ein Mann ums Leben. Er erlitt laut Feuerwehr eine Kohlenmonoxid Vergiftung. In Elmshorn wurde eine Person mit lebensgefährlichen Verletzungen aus einem brennenden Haus gerettet. Auch in Lauenburg, Neumünster und in Havetoft im Kreis Schleswig-Flensburg standen Häuser in Flammen. In Kiel-Elmschenhagen brannten außerdem mehrere Autos auf einem Parkdeck. | NDR Schleswig-Holstein 01.01.2023 10:00 Uhr

Ende der Maskenpflicht im ÖPNV in SH

Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen nun keine Maske mehr tragen. In anderen Bundesländern gilt die Regelung aber weiter. Die Landesregierung hatte im Dezember nach einer erneuten Anhörung von Expertinnen und Experten entschieden, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen zum Ende des Jahres 2022 auslaufen zu lassen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von einem "weiteren Stück Normalität". Die Regierung setzt nun auf mehr Eigenverantwortung und gegenseitige Rücksichtnahme. | NDR Schleswig-Holstein 01.01.2023 10:00 Uhr

Anbaden in SH

Zum Start ins neue Jahr gehört in Schleswig-Holstein traditionell auch das Neujahrs-Anbaden. Viele Orte an Nord- und Ostsee locken bei knackigen Wassertemperaturen Mutige und Abgehärtete ins Wasser. Neben den klassischen Badeanzügen, Badehosen und Gummischlappen sind erfahrungsgemäß auch viele phantasievolle Kostüme zu bestaunen. | NDR Schleswig-Holstein 01.01.2023 19:30 Uhr

Wetter: Erst Regen, dann Sturm

Nachdem es am Morgen noch an einigen Orten geregnet hat, wird es im Laufe des Tages im trockener. Auch die Sonne zeigt sich dann. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad in Westerland/Sylt bis 14 Grad in Lübeck. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, an der See anfangs Sturmböen, später von Süden her nachlassend. Die Abendtemperatur um 18 Uhr: 8 Grad in Hörnum/Sylt und 12 Grad in Ahrensburg

