Explosion mit mehreren Verletzten im Kreis Steinburg

Nach einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Peissen im Kreis Steinburg ermittelt die Kriminalpolizei. Ersten Erkenntnissen nach hatten am frühen Abend Kerzen an einem Tannenbaum das Feuer ausgelöst. Sowohl das Unter- als auch das Obergeschoss des Hauses wurden durch die Flammen beschädigt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 10.000 Euro. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2022 12:00 Uhr

Silvester-Feuerwerk nicht überall in SH erlaubt

Vorsicht bei Raketen und Böllern: Funken und heiße, herabfallende Raketen könnten die Dächer von Reetdachhäusern in Brand setzen. Deshalb ist Feuerwerk im Kreis Nordfriesland zum Beispiel auf Sylt, Amrum und in St. Peter-Ording komplett verboten. In anderen Gemeinden gilt: Es muss mindestens 200 Meter Abstand zu Reetdachhäusern eingehalten werden. In der historischen Altstadt von Lübeck hat die Verwaltung nahezu ein komplettes Feuerwerksverbot erlassen. Und landesweit gilt: In der Nähe von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Kirchen und Flüchtlingsheimen sind Raketen und Böller tabu. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2022 11:00 Uhr

Einsatzkräfte in SH stellen sich auf arbeitsreiche Silvesternacht ein

Der Landesfeuerwehrverband vermutet, dass bei vielen eine Art Nachholbedarf besteht - nach zwei Jahren ohne privates Feuerwerk. Auch die Polizei geht davon aus, dass wieder ausgelassener gefeiert und mehr getrunken wird - und hat den Streifendienst entsprechend verstärkt. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2022 08:30 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr in Westensee

Nach Angaben eines Sprechers stand in der Nacht zu Samstag in Westensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine 150 Quadratmeter große Scheune in Flammen. Bis zu 70 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand - zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2022 08:00 Uhr

Notaufnahme im UKSH gut für Silvesternacht gerüstet

Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste in Schleswig-Holstein bereiten sich auf eine einsatzreiche Silvesternacht vor. Auch die Notaufnahmen sind gerüstet: Beim Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel zum Beispiel sind die Teams entsprechend verstärkt worden - dort sieht man sich trotz Krankheitswelle aktuell gut vorbereitet auf die anstehende Silvesternacht, erklärt der Leiter der Notaufnahme Domagoj Schunk. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2022 08:00 Uhr

NOK-Sperrung: Unternehmensverband sieht Bund in der Pflicht

In Bezug auf die Öl-Havarie und die weitere Sperrung des Nord-Ostsee-Kanals hat der Unternehmensverband Nord den Bund kritisiert. Hauptgeschäftsführer Michael Thomas Fröhlich sprach von einer "Aneinanderreihung von Pleiten, Pech und Pannen rund um den Nord-Ostsee-Kanal". Der NOK werde als Bundeswasserstraße seiner Meinung nach immer noch stiefmütterlich behandelt. "Wir brauchen einen NOK-Manager für die ganzen Baustellen, einen Kümmerer", sagte Fröhlich. Man könne einiges besser machen. Es wäre fatal, wenn Reeder das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des NOK verlieren und stattdessen den Umweg über das Kattegat nutzen würden. Fröhlich rechnet nicht damit, dass der Kanal am kommenden Dienstag wieder freigegeben werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2022 08:00 Uhr

Enkeltrick, WhatsApp-Betrug und falsche Polizisten: Mehr Trickbetrug in SH

Allein mit Betrügereien über den Messengerdienst WhatsApp haben Verbrecher im Jahr 2022 mehr als 1,25 Millionen Euro erbeutet. Von April bis Oktober waren Betrüger etwa 50 Mal pro Monat bei ihren Taten erfolgreich, teilte eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Das LKA geht von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus, da viele Geschädigte die Taten aus Scham nicht anzeigen würden. Aktuell warnt die Polizei in den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg vor Anrufen sogenannter "falscher" Polizisten. Die Polizei fragt nicht nach Vermögen und holt es auch nicht ab. Betroffene, die einen solchen Anruf erhalten, sollen sofort auflegen und die 110 wählen. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 19:00 Uhr

Wetter: Trüb und regnerisch, an der Nordsee Sturmböen

Am Nachmittag bleibt es weiterhin stark bewölkt bis bedeckt und oft regnerisch, zwischendurch gibt es zumindest regional kurze, trockene Phasen. Am Abend wird es im Bereich Herzogtum Lauenburg trockener. Es wird außergewöhnlich mild, Höchstwerte 9 Grad Celsius auf Amrum bis 14 Grad Celsius in Mölln. Mäßiger bis frischer Süd- bis Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen wird erwartet, an der Nordsee und im Norden Sturmböen. In der Nacht zum Sonntag bedeckt und regnerisch, im Laufe der zweiten Nachthälfte von Süden her nachlassend. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2022 06:00

