Kurze Vornamen im Norden weiter im Trend

Die Vornamen Mia und Noah waren bei Eltern im Norden in diesem Jahr besonders beliebt. Die beiden Namen schafften es nach einer Statistik des Vornamen-Experten Knud Bielefeld an die Spitze der Rangliste für Schleswig-Holstein und Hamburg. In dem jetzt veröffentlichten Ranking folgen auf den weiteren Plätzen bei den Mädchen Ella, Mila, Ida und Emma. Bei den Jungs folgen auf Noah die Namen Finn, Emil, Henry und Leon. Bundesweit sind Emilia und ebenfalls Noah die Favoriten. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 06:00 Uhr

Öl im NOK beschäftigt die Politik

Nach der Ölhavarie im Hafen von Brunsbüttel hat die FDP eine rasche Freigabe des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) für Schiffe gefordert. Doch nach derzeitiger Planung bleibt der Kanal mindestens bis 3. Januar gesperrt. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will sich am Freitag auf einer Pressekonferenz zum aktuellen Stand der Dinge äußern. Solange es noch Ölrückstände auf und neben dem Kanal gebe, sei es unverantwortlich, den Kanal voreilig wieder zu öffnen, so der Umweltminister. Nach wie vor seien die Reinigungsarbeiten in vollem Gange und durch die Sperrung des NOKs habe eine weitere Verteilung des Öles verhindert werden können. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 06:00 Uhr

Kinoverband SH plant Abo-Modell

Die Kinobranche in Schleswig-Holstein plant ein Abo-System für Besucher: Hintergrund sind die stark gesunkenen Besucherzahlen. Der Kinoverbund SH, den 56 Filmhäuser während der Corona-Pandemie gegründet haben, will nun eine Idee aus den Niederlanden übernehmen - eine Chipkarte für 20 Euro im Monat, mit der man so oft wie man will, ins Kino gehen kann. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 05:30 Uhr

Zu viele Lokführer krank: Weiterhin Zugausfälle in SH

Nach Angaben der Bahn muss auf der Strecke Flensburg-Kiel noch bis Mitte Januar mit Zugausfällen gerechnet werden. Der Grund sind mehrere Krankmeldungen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet, teilte eine Bahnsprecherin mit. Auch auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck fallen weiterhin Fahrten aus. Wie der Betreiber erixx Holstein am Donnerstag mitteilte, fahren die Züge bis zum 8.1. nach abgespecktem Notfahrplan. Der Grund für die Einschränkungen sind laut Betreiber ebenfalls Personalprobleme durch die aktuelle Krankheitswelle. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 20:00 Uhr

verkauf von Silvester-Feuerwerk läuft

Nach zwei Jahren Pause wird seit Donnerstag wieder Silvester-Feuerwerk verkauft. Die Branche blickt hoffnungsvoll auf die kommenden Tage. 90 Prozent der Umsätze erzielen die Unternehmen in der Zeit bis zum Jahreswechsel. Die Weco Feuerwerk GmbH in Kiel hatte trotz Corona-Hilfen und Krediten massive Probleme. Der größte Standort des Unternehmens in Sachsen musste wegen des Verkaufsverbots während der Corona-Pandemie sogar dicht gemacht werden. Die Deutsche Umwelthilfe hatte ein endgültiges Verbot gefordert. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 17:00 Uhr

Polizei sucht 55-jährigen Thorsten J. aus Kellinghusen

Die Itzehoer Polizei sucht einen 55-jährigen Mann aus Kellinghusen (Kreis Steinburg) und bittet dafür die Bevölkerung um Mithilfe. Seit der Nacht zu Mittwoch gegen 2.30 Uhr wird Thorsten J. vermisst. Suchmaßnahmen durch Angehörige und durch die Polizei, auch unter Einsatz von Hunden und einem Hubschrauber, waren bisher erfolglos. Der 55-Jährige ist etwa 1,87 Meter groß, schlank und soll mit einer bordeauxfarbenen Winterjacke und mit Hausschuhen bekleidet sein. Personen, die ihn gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 16:30 Uhr

Wetter: Trüb und regnerisch

Im Verlauf des Freitagvormittags geht die Wolkendecke von wechselnder zur starken Bewölkung über. An der Elbe bleibt es anfangs noch etwas freundlicher und erst später wird es stark bewölkt. Am Abend muss von Westen her mit verbreitet aufkommendem Regen gerechnet werden. Die Temperaturen im Land betragen höchstens acht Grad. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 06:00

