Verkaufsstart für Silvester-Feuerwerk

Nach zwei Jahren Pause darf von heute an wieder Silvester-Feuerwerk verkauft werden. Die Branche blickt hoffnungsvoll auf die kommenden Tage. 90 Prozent der Umsätze erzielen die Unternehmen in der Zeit bis Jahreswechsel. Die Weko Feuerwerk in Kiel bspw. hatte trotz Corona-Hilfen und Kredite massive Probleme. Der größte Standort des Unternehmens in Sachsen musste wegen des Verkaufsverbots während der Corona-Pandemie sogar dicht gemacht werden. Ganz anders blickt dagegen die Deutsche Umwelthilfe auf den Verkaufsstart. Sie hatte ein endgültiges Verbot gefordert. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:00 Uhr

Verletzter Mann nach Wohnungsbrand in Heiligenhafen

Nach einem Wohnungsbrand in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) ist ein Mann mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Feuerwehr war das Feuer am frühen Mittwochabend in einer Erdgeschosswohnung im Wildkoppelweg ausgebrochen. Mehrere Rettungswagen und die gesamte Feuerwehr von Heiligenhafen waren im Einsatz. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten etwa vier Stunden. Die Wohnung des Mannes ist nach dem Brand unbewohnbar, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:00 Uhr

Energiepreise: Landesregierung richtet Härtefallfonds ein

Ab dem 1. Januar erhalten Kreise und kreisfreie Städte vom Land insgesamt fünf Millionen Euro für Menschen, die besonders unter den hohen Energiepreisen leiden. "Unser Härtefallfonds hilft denen, die Hilfe am dringendsten brauchen", erklärte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). Verteilt werden die Gelder unter den Kreisen gestaffelt nach einem sozialen Index. Das bedeutet, je mehr bedürftige Haushalte es in einem Kreis gibt, desto höher fällt das Fördergeld aus. Die Fördergelder des Härtefallfonds können bis zum 31. Mai 2023 angefordert werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 19:30 Uhr

Pinneberg: Wildtierstation nimmt Fischotterjunges auf

Die Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) hat ein Fischotterjunges aufgenommen. Ein Angler hatte das verwaiste Jungtier entdeckt. Es war schlecht ernährt. Jetzt kümmert sich die Wildtiertstation um das rund sieben Woche alte Fischotterweibchen. Stationsleiter Christian Erdmann päppelt es in der heimischen Küche auf, weil Henriette, so haben die Erdmanns sie getauft, zurzeit noch rund um die Uhr Betreuung braucht. Später soll es zu Artgenossen in ein Fischottergehege ziehen. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 20:00 Uhr

Wetter: Trüb und regnerisch

Heute gibt es viele Wolken mit einigen Schauer. Nur zwischendurch sind trockene Phasen und kurze Auflockerungen mit etwas Sonne möglich. Zum Abend hin wird es von der Westküste langsam trockener. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad auf Sylt bis 11 Grad in Itzehoe. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, vor allem an der Nordsee und in Nordfriesland Sturmböen, auf den Inseln schwere Sturmböen möglich. Die Feierabendtemperaturen liegen bei 7 Grad im Kreis Nordfriesland und bei 8 Grad in Lauenburg.

