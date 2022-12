Stand: 28.12.2022 07:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landrat Ostholstein kritisiert Lauterbachs Corona-Haltung

Reinhard Sager (CDU), Landrat des Kreises Ostholstein und Präsident des Deutschen Landkreistags, kritisiert die Haltung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) zu den Corona Maßnahmen. "Das, was der Gesundheitsminister sagt, ist ziemlich stur. Es ist jetzt die Zeit angebrochen - so wie Virologen es ja auch sagen - die Maßnahmen zu überprüfen", mahnt Sager. Sager hält die Maskenpflicht in Fernzügen für immer schwerer vermittelbar. Auch solle man überlegen, ob die Testpflicht bei Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen noch angebracht sei. Lauterbach hatte eine schnelle Aufhebung der Corona-Maßnahmen abgelehnt. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:00 Uhr

E-Mobilität in SH: ADAC besorgt

In Schleswig-Holstein waren über 30 Prozent der knapp 6.800 neu zugelassenen Autos im November rein elektrische Fahrzeuge. Der Leiter der Landeskoordinierungsstelle Elektromobilität SH, Jens Sandmeier, spricht von aktuell rund 35.000 Elektroautos im Land - und einer insgesamt guten Entwicklung. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) Schleswig-Holstein sieht diese aber durch die geänderten Förderrichtlinien, Lieferengpässe, die hohen Strompreise und die immer noch ausbaufähige Ladeinfrastruktur gefährdet. Derzeit gibt es in SH knapp 2.800 öffentliche Ladepunkte. Demnach teilen sich aktuell 17 E-Autos einen Ladepunkt - nach einer EU-Vorgabe sollte dieser Wert nicht über zehn liegen. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 06:00 Uhr

NOK bleibt nach Pipeline-Leck weitere Woche gesperrt

Am Dienstag haben die zuständigen Behörden entschieden, den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) frühestens nächsten Dienstag (3.1.) wieder freizugeben. Nach Angaben des Havariekommandos sind inzwischen 99 Prozent des Öls aus dem Wasser geholt worden - erste Einsatzschiffe wurden schon abgezogen. Doch die ausstehende Reinigung des Ufers, der Schleusen und der dort festliegenden Schiffe bedürfe noch "umfangreiche und langwierige Arbeiten", so das Havariekommando am Dienstag. Um diese nicht zu behindern, wurde die Sperrung verlängert - um mindestens eine Woche. Aus einer Pipeline waren rund 12.000 Liter Rohöl ausgelaufen, ein sechs Kilometer langer Ölteppich hatte sich im Kanal ausgebreitet. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 06:00 Uhr

Handball: Heimsieg für Flensburg, Keeper Buric verlängert

Im letzten Heimspiel vor der WM-Pause haben die Handballer der SG Flensburg-Handwitt am Dienstagabend die HSG Wetzlar besiegt. Das Team von SG-Kapitän Johannes Golla gewann klar mit 34:24 (16:11). Aktuell sind die Flensburger Tabellen-Fünfter. Vor der Partie verkündeten die Flensburger die Vertragsverlängerung mit Torwart Benjamin Buric. Der Bosnier, der 2018 aus Wetzlar an die Förde gewechselt war, unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2028. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 06:00 Uhr

Wetter in SH: stürmisch und bewölkt

Heute gibt es viele Wolken und zeitweise Regen, zwischendurch auch trockene Phasen und ein paar Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 10 Grad. Zeitweise wird es windig mit starken bis stürmischen Böen. An der See sind Sturmböen zu erwarten. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 06:00 Uhr

