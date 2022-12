Stand: 25.12.2022 10:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weihnachtsbotschaft 2022: Für Frieden und Solidarität einsetzen

Die Lübecker Bischöfin Kirsten Fehrs und der Schleswiger Bischof Gothart Magaard haben in ihren Weihnachtsbotschaften die Friedensbotschaft des Weihnachtsfests betont. Nach den Worten Magaards verdunkeln Gewalt, Zerstörung und unsägliches Leid Tag für Tag die Hoffnung auf eine friedliche Welt. Frieden auf Erden werde gelebt, wenn sich Menschen aufmerksam und zugewandt begegnen, so Magaard. Die evangelische Bischöfin Fehrs animiert die Menschen zum Optimismus und fordert von ihnen "Wärme, Solidarität und ein neues Zusammenrücken". In ihrer Botschaft ermutigt sie dazu, angesichts von Krieg, Inflation, Energiekrise, Klima-Not und sozialen Spannungen dennoch die Zuversicht zu behalten. | NDR Schleswig-Holstein 25.12.2022 10:00 Uhr

Nord-Ostsee-Kanal bleibt auch über die Feiertage gesperrt

Nach dem Ölaustritt im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bleibt der NOK mindestens noch bis Mittwoch (28.12.) für die Schifffahrt gesperrt. Das teilte das Havariekommando am Freitagabend mit. Auch am Freitag waren 150 Kräfte von Feuerwehr, THW und Havariekommando im Einsatz, um die Ölausbreitung zu bekämpfen. Sie bleiben voraussichtlich auch über die Weihnachtstage im Einsatz. Nach Angaben des Havariekommandos wurde das Leck zunächst provisorisch abgedichtet, sodass kein Öl mehr in den Kanal gelangen konnte. Demnach stehe die eigentliche Reparatur der Ölpipeline aber noch aus. Um es vollständig abzudichten, muss das ölgetränkte Erdreich abgetragen werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2022 08:00 Uhr

Rettungsdienste in SH offenbar überlastet

Die Rettungsdienste in Schleswig-Holstein klagen über immer mehr Einsätze und zugleich immer weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Teilweise müsse ein Rettungswagen stundenlang fahren, um einen Patienten zu transportieren, weil die Notaufnahmen überfüllt seien. Dazu kämmen Krankheitswellen, Personalausfälle in den eigenen Reihen und sogenannte Bagatelleinsätze - also Patienten, die den Notruf wählen, obwohl sie keine lebensbedrohlichen Verletzungen haben, berichten Rettungsdienste NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2022 08:00 Uhr

Weihnachtsgottesdienste in SH: Keine Einschränkungen

Die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg/Schleswig-Holstein rechnen mit vollen Gottesdiensten zu Weihnachten. Fast überall sei alles wie vor Corona-Zeiten, sagte eine Sprecherin der Nordkirche: mehrere Gottesdienste hintereinander, Krippenspiele und Musikaufführungen - Einschränkungen gebe es fast keine. Womit man allerdings in diesem Jahr rechnen muss, ist, dass es kühler in den Kirchen sein wird: 14 bis 16 Grad sei meistens die Höchsttemperatur. Eine Maske ist nach den Worten der Sprecherin nirgendwo mehr ein Thema. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2022 10:00 Uhr

Das SH-Wetter am ersten Weihnachtstag

Heute viele Wolken, teils trüb und wenig Sonne. Zunächst stellenweise, ab dem späten Nachmittag im Süden häufiger Regen, zwischendurch auch mal länger trocken. Maximal heute 6 bis 8 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 25.12.2022 08:00 Uhr

