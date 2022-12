Stand: 23.12.2022 07:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nord-Ostsee-Kanal voraussichtlich bis Sonnabend gesperrt

Nachdem bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein sechs Kilometer langer Ölfilm im Nord-Ostsee-Kanal entdeckt worden ist, bleibt der Kanal voraussichtlich bis Sonnabend für die Schifffahrt gesperrt. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit. Wie lange der Kampf gegen das Öl genau dauert, hängt laut Havariekommando unter anderem von der Wetterlage ab. Weiterhin sind drei Spezialschiffe im Einsatz, um das Öl auf dem Kanal abzusaugen. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sprach am Donnerstag von einer sehr ernsten Lage für die Umwelt und vor allem für die Wasservögel. Erst, wenn keine Gefahr mehr für Umwelt und Wasservögel durch das Öl gegeben ist, soll der Kanal wieder für den Schiffsverkehr frei gegeben werden. Unklar ist bislang, wieviel Öl insgesamt nach dem Leck in einer Pipeline am Mittwoch im Hafen von Brunsbüttel ausgetreten ist. Nach der Auswertung von Luftaufnahmen geht das Havariekommando von zwölf Kubikmetern Öl im Wasser aus. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 07:00 Uhr

Weihnachtsgänse deutlich teurer

Die traditionelle Weihnachtsgans ist in diesem Jahr deutlich teurer als noch vor einem Jahr. Ein Kilo frischer Weidegansbraten aus der Region kostet zwischen 17 und 20 Euro. Ein Anstieg von 20 bis teilweise 50 Prozent. Denn wegen der Vogelgrippe wurden viele Bestände gekeult, bundesweit rund 40.000 Gänse. Dadurch gibt es weniger Gänse auf dem Markt. Oder sie mussten im Stall bleiben, was wiederum mehr Heizkosten zur Folge hatte. Züchterin Martje Anders aus Gudendorf im Kreis Dithmarschen, ist mit dem Vorweihnachtsgeschäft dennoch zufrieden. Den Kunden sei der höhere Preis bewusst und sie seien bereit, das Geld auszugeben. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 07:00 Uhr

Gemischte Zwischenbilanz zum Weihnachtsgeschäft

Einen Tag vor Heiligabend läuft das Weihnachtsgeschäft auf Hochtouren. Dennoch ziehen Schleswig-Holsteins Einzelhändler eine gemischte Zwischenbilanz. Nach Angaben des Handelsverbands Nord sind 30 bis 40 Prozent der Einzelhändler zufrieden. Genau so viele haben sich vom Weihnachtsgeschäft mehr erhofft, sagt Verbandssprecherin Mareike Petersen. Die Konsumlaune sei aktuell miserabel. Bei Geschenken für Kinder werde aber auch in Krisenzeiten nur wenig gespart, meint Bettina Ernst, die in Lübeck einen Spielzeugladen betreibt. Auch Produkte im höherpreisigen Segment würden weiter viel gekauft, meint Einzelhändlerin Ingrid Wesemann aus Husum (Kreis Nordfriesland), sie bietet Brillen, Uhren und Schmuck an. Gleichzeitig machen Inflation und Energiekrise den Händlern zu schaffen, selbst bei gleichem Umsatz haben sie weniger in Tasche als im Vorjahr. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 06:00 Uhr

Handball: Flensburg und Kiel im Viertelfinale

Die SG Flensburg Handewitt und der THW Kiel haben das Pokal-Viertelfinale im Handball erreicht. Beide Mannschaften gewannen ihre Spiele am Donnerstag. Flensburg feierte einen 35:28-Erfolg gegen den HSV Hamburg. Auch der THW Kiel erzielte einen 35:28-Sieg gegen den Zweitligisten Bietigheim. Heute Mittag werden die Viertelfinal-Spiele ausgelost. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt bei bis zu 6 Grad

Heute Vormittag ist es vielerorts noch trüb und vereinzelt neblig. Im Tagesverlauf bleibt es wechselnd, um Hamburg und in Südholstein stark bewölkt. Regen fällt nur selten. Die Temperaturen erreichen maximal 6 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 06:00 Uhr

