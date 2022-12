Stand: 19.12.2022 07:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Brand in Einfamilienhaus in Schönberg - Mann tot geborgen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Schönberg im Kreis Plön ist ein Mann tot geborgen worden. Ob es sich um den Besitzer des Hauses handle, sei noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Nachmittag habe eine Wohnung im Dachgeschoss gebrannt, eine Person sei vermisst worden. Aus dem Dachgeschoss wurde dann der Mann geborgen - leblos. Rund 90 Kräfte waren an dem schwierigen Einsatz bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt beteiligt, wie es hieß. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

Glatteisgefahr auf den Straßen

Nach den winterlichen Tagen mit Schnee und Dauerfrost setzt heute in weiten Teilen Schleswig-Holsteins Regen ein, der auf den Straßen und Gehwegen sofort gefrieren kann. "Wir sind gespannt, was in den kommenden Stunden auf den Straßen passiert", sagte eine Sprecherin der Leitstelle Süd. Der Deutsche Wetterdienst hat daher eine Unwettewarnung für Schleswig-Holstein herausgegeben. Die Wetterverhältnisse können auch den öffentlichen Personennahverkehr beeinträchtigen. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt informieren. Schüler müssen aber zur Schule. Auf der Hotline des Bildungsministeriums heißt es, es gebe keine Hinweise auf witterungsbedingten Unterrichtsausfall. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:00 Uhr

Feuerwehreinsatz am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster

Eine brennende Zigarette hat einen Einsatz am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster ausgelöst. Ein Patient hatte am Sonntagabend nach Angaben der Polizei eine Zigarette gleich neben einem Sauerstoffgerät angezündet. Es kam zu einem kleinen Brand. Vier Feuerwehrfahrzeuge und acht Streifenwagen rückten zum Krankenhaus aus. Eine Krankenschwester bekam die Flammen in den Griff. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 06:00 Uhr

Erneuter Streik bei Vestas bis Heiligabend

Die IG Metall hat erneut zu einem fünftägigen Streik beim Windanlagenhersteller Vestas aufgerufen. Das Unternehmen hat Standorte unter anderem in Husum, Lübeck und Hamburg. Bis Heiligabend sollen die Beschäftigten von Vestas in Deutschland ihre Arbeit niederlegen. Gleichzeitig fahren laut Gewerkschaft etwa 200 Angestellte von Husum aus mit Bussen ins dänische Aarhus, um dort vor dem Hauptsitz des Unternehmens zu protestieren. Sie wollen außerdem ein Angebot für weitere Verhandlungen über einen Tarifvertrag übergeben. IG Metall und die Beschäftigten wollen den Windanlagenbauer mit den Streiks zu Tarifverhandlungen zwingen. Bislang will Vestas Entgeltfragen nur mit dem Betriebsrat besprechen. Bei einer Online-Urabstimmung hatten sich deshalb Ende Oktober 88 Prozent der IG-Metall-Mitglieder für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2022 18:00 Uhr

Initiative beschenkt Obdachlose und Bedürftige

Eine Initiative in Kiel hat am Sonntagnachmittag Obdachlose und Bedürftige zu einer vorgezogenen Bescherung eingeladen. Unter einer Brücke im Kieler Zentrum haben rund 30 Ehrenamtliche Gulasch mit Kartoffeln und Rotkohl, Salate, Gyros und Nachtisch verteilt. Außerdem gab es heiße Getränke sowie eine Tasche mit Weihnachtsgebäck und kleinen Geschenken. Hinter der Aktion steckt die Initiative "Kieler helfen mit Herz". Seit vier Jahren kümmern sich die Ehrenamtlichen um Obdachlose. Sie verteilen regelmäßig Essen und Hygieneprodukte oder helfen bei Terminen. Initiator Peter Könnecke meint, die Zahl der Bedürftigen nehme seit einigen Monaten zu. Es kämen nicht mehr nur Obdachlose, sondern auch Leute, die zwar eine Wohnung hätten, die steigenden Preise aber nicht mehr bezahlen könnten, so Könnecke. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2022 18:00 Uhr

Wetter: Regen und Glätte bei milderen Temperaturen

Heute breitet sich Regen aus, der teilweise bis zum Mittag Glätte bringen kann. Im östlichen Schleswig-Holstein kann er sich kurzzeitig mit Schnee vermischen. Erst im Laufe des Tages wird es milder bei maximal 4 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 7 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Dazu weht mäßiger an den Küsten frischer bis starker südlicher Wind mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:00 Uhr

